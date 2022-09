Patrick Lefevere reaccionó de manera bastante crítica el miércoles ante la noticia de que INEOS Grenadiers estaba interesado en fichar a Remco Evenepoel con efecto inmediato. Un día después, el jefe de equipo de Quick-Step-Alpha Vinyl es mucho más claro en conversación con Het Nieuwsblad. “Es demasiado estúpido”.

Lefevere reaccionó bastante agitado el miércoles cuando le preguntaron por el (supuesto) interés de INEOS Grenadiers en su prodigio belga. “Si en un matrimonio alguien es engañado por su pareja, entonces esa persona involucrada es siempre la última en enterarse. No diré más sobre eso”, dijo al periódico flamenco Het Laatste Nieuws.

Ahora estamos un día más allá y Lefevere ahora remite la historia al reino de las fábulas. “He firmado contratos por cinco años, tanto con Remco como con Soudal, Quick-Step y Specialized. [Julian] Alaphilippe también está bajo contrato con nosotros por otros tres años. Nada es vinculante en la vida, pero haré todo lo posible para mantener esos acuerdos. No me gusta usar la palabra ‘familia’ porque si estás casado siempre te puedes divorciar, pero no hay intenciones en ese sentido”.

Los rumores comenzaron a circular después de que Lefevere revelará que “Dave Brailsford me envió un mensaje de texto, y no envía muchos mensajes de texto. El mensaje decía: ‘Felicidades, qué campeón, y si quieres venderlo algún día, llámame’. Eso fue todo. Nada más y nada menos”.

Desde entonces el rumor comenzó a correr como la pólvora. “Pero ahora ha cobrado vida propia. Casi todo el mundo ha intentado llamarme. Todo está a la venta, pero dame una razón por la que nuestro jefe [Zdenek Bakkala] vendería su equipo a otro multimillonario. Eso no pasará. Es demasiado estúpido.”

Me gustó que Remco y Patrick [padre Patrick Evenepoel, también agente de su hijo] me llamaran para tranquilizarme, pero en realidad me tuve que reír con toda la saga. Cené con Patrick el jueves, ambos me instaron a no creer en la saga con el INEOS”.

Así que, al parecer, seguiremos viendo a Evenepoel formar parte del “Wolfpack” del Quick-Step durante al menos un par de años más.