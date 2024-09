Las estaciones cambian, los sentimientos cambian Ha pasado tanto tiempo desde que te encontré Aunque pareciera que fue ayer Las estaciones cambian, la gente cambia EXPOSÉ

Los tiempos cambian, incluso en política. Y mucho dice el cómo la presidenta electa anunció a sus próximos secretarios de Defensa y de Marina: un mensaje publicado en X.

El general de división diplomado del Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, será el titular de la SEDENA, mientras que el próximo secretario de la Marina será el almirante CG. DEM. Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Ambos nombramientos cobraron un interés inusual si se les compara con cualquiera de los sexenios pasados. Si somos sinceros, antes ni quien los pelara. El que ahora despierten interés solo va en consonancia con el enorme poder económico que le ha conferido López Obrador a nuestras Fuerzas Armadas. La mejor muestra de que con la 4t sí ha habido militarización es que se discuta con interés estos dos nombramientos. Así de simple.

Valgan algunos datos:

El presupuesto de la SEDENA pasó de 81,021 millones de pesos en el 2018 a 259,433 millones de pesos en el 2024. En términos nominales, fue poco más de tres veces lo que aumentó el presupuesto. Si descontamos la inflación, ¡el incremento ha sido del 121%!

La Secretaría de Marina inició el sexenio con un presupuesto 31,305 millones de pesos y lo termina con 71,888 millones. Esto es, aumentaron 2.5 veces sus recursos. Sin inflación, el incremento real fue del 63.8%. A lo anterior, se debe adicionar el presupuesto para el grupo “Olmeca-Maya-Mexica” administrado por la Marina; para el 2024 ha sido de 15,172 millones de pesos.

Y mismo con los presupuestos que manejan, en el 2023 no les bastó. La SEDENA gastó un 29% más y la Marina un 37% adicional. Claramente, en un sexenio de austeridad, hubo algunos sectores no tan austeros…

Además de las cifras monetarias, hay que señalar que la Marina y la SEDENA manejan/administran/construyen el día de hoy: todas las aduanas del país, aéreas y marinas; muchos de los aeropuertos de la nación; el Tren Maya, el transístmico, Mexicana de aviación; BIRMEX y la “farmaciotota”. Para acabar pronto, toda la infraestructura estratégica se encuentra en sus manos. Nada que no se haya dicho antes… La militarización —que vaya que la habido— no se mide solo por cuanto a la fuerza bélica, sino por su poderío y control económico. En ese rubro, López Obrador ha creado un monstruo mucho muy hambriento.

Así, el interés surgido por quienes serán los nuevos titulares de la SEDENA y de la Marina lleva también “capital”: el cómo se conducirán a partir del 1º de octubre.

Sobre ambos personajes, la tinta ha corrido a raudales: si bien en todos los negocios / actividades económicas que ahora realiza la SEDENA, el general Ricardo Trevilla Trejo nunca estuvo inmiscuido en ninguna de ellas, hay otra cosa que en la que sí destaca. Este personaje es señalado por ser duro. Rudo, donde todos son “rudos”, es algo en sí mismo significativo. Pero la cuestión que deberá ocuparnos y preocuparnos es si esa dureza equivale a la violación de los Derechos Humanos o no.

Al almirante Morales se le señala, en cambio, por “cojear” en otro frente: conocer de primera mano los dineros de los diversos proyectos relacionados a los trenes en México; el transísmico y las actividades de Gonzalo López Beltrán, destacadamente… Esa es la nota preocupante.

Pero quizá lo que más debiera de llamar la atención en estos momentos es que Claudia Sheinbaum finalmente se adelantara al anuncio (dijo que no los haría sino hasta finales de mes). Puede haber dos razones que lo explican; una de dos o las dos, pues no son excluyentes: a) quiere distraernos de los muchos frentes que ha abierto López Obrador y que juntos han ocasionado una tormenta en vísperas de su toma de protesta; b) quiere hacer sentir que ella es la que manda y está en control…

No sé qué tan exitosa vaya a ser; los críticos y una cada vez mayor parte de la población ya no se deja engañar tan fácilmente. Después de todo, no quedó claro que haya sido ella quien diera la primicia. Verán ustedes, hace un par de meses AMLO invitó a Trevilla a una mañanera en sustitución de Crescencio Sandoval. Y si bien en ese momento se tomó como un simple acto de control de daños; ahora pareciera que fue el claro aviso de que el presidente definió la nueva titularidad en la Defensa Nacional.

¿Claudia Sheinbaum es la que manda aquí? Pronto lo sabremos; sigue sin quedar claro y a medida que pasan los días, la pregunta se hace con más y más insistencia.

Para mí que —y no es la primera vez que lo externo— López Obrador deja establecido que él tiene ‘el poder de disentir’ y de regresar (o no irse) si eso es lo que él decide. Los nombramientos castrenses fueron escogidos por ella, pero palomeados por él. Esa es mi lectura en síntesis.