Es muy interesante lo que está sucediendo en la elección para la gubernatura del Estado de México en el último tramo de la campaña, una contienda de principio a fin dominada por Morena y su candidata Delfina Gómez.

Súbitamente, empiezan a aparecer encuestas, sondeos y mediciones que mágicamente parecen mostrar un repentino empate técnico, cuando no una ventaja o una voltereta por parte de la candidata de la coalición Va por México, Alejandra del Moral.

Por supuesto que tales sondeos y encuestas son absolutamente apócrifas, lo que llama la atención es la concordancia el nado sincronizado con el que todos los medios, opinólogos, levanta cejas, merolicos de radio, prensa y televisión empiezan a difundir tales supuestos resultados.

Tenemos el dato de que Claudio X. González el verdadero jefe de la oposición política en México ha dado una orden tajante a todos los medios de difundir la percepción de qué tal voltereta electoral es real, intentando así influir en los resultados de los comicios del próximo 4 de junio, no deja de llamar la atención que este junior sin oficio ni beneficio se sienta con el derecho de imponer percepciones electorales o narrativas, porque eso nos habla de lo autoritario que es y de lo que estaría dispuesto a hacer para que la candidata de oposición derrotara a Morena.

No podemos descartar que se esté cocinando un auténtico fraude electoral y debemos estar atentos porque una ventaja como la que tiene la maestra Delfina de más de 20 puntos porcentuales en toda la campaña no se va a esfumar así como así en las últimas semanas, debemos estar muy atentos porque seguramente no serán las últimas tranzas y marrullerías previo a la elección.

