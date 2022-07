He escuchado un montón de críticas sin sentido de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Al parecer nuestras criticas se limitan a solo hablar de nuestro presidente y no del presidente del vecino.

Las críticas son de tía chismosa y anticuada, de esa que dice “qué pena con los vecinos”, la que no quiere a los gays o que te pregunta “¿cuánto te vas a casar?” y cuando ya te casaste te pregunta “¿por qué no has tenido hijos?”. Las críticas son de ese pariente machista, racista y que denosta a la gente por su posición social o por su color de piel. Analícelas y póngalas en la boca de su tía abuela no favorita y seguro ella las habría dicho y mucho mejor que los críticos.

Van algunas de las que se me hacen tontas y hasta ridículas.

AMLO no le habló en inglés a Biden

“Qué pena que el presidente de México, ¡sí, el presidente!, no hable inglés”

El idioma español es el segundo idioma con mas hablantes nativos del mundo. Mucho más que el ingles o el hindi. Sólo el chino se habla más que el español en el mundo, pero se habla en muchos menos países que nuestro idioma.

¿Cuánta gente extranjera conoce que habla español? ¿Cuántos norteamericanos conoce que hayan hecho el esfuerzo por aprender otro idioma? El presidente de México no tiene porqué hablar ingles, no es un requisito que venga en la Constitución. ¿Entonces por qué molestarse en hacer esa crítica?

Ángela Merkel no hablaba en inglés en reuniones de asuntos políticos, por qué AMLO tendría que hacerlo. ¿No cree usted que sería como una manera de sometimiento? ¿O piensa que eso lo haría superior al presidente de Estados Unidos?

Otra pregunta para su tía abuela, ¿no debería de hablar español el presidente Biden? En estas reuniones hay traductores, para qué prestarse a malas interpretaciones. ¿No cree?

Las posturas de AMLO

“Ve la postura del presidente de México y ve cómo se veían otros presidentes de México que han visitado la Casa Blanca”

Las fotos tomadas en el momento adecuado o inadecuado pueden mostrar cosas que no son las naturales. Habría que recordar que la fotografía toma un momento fijo y no es el VAR buscando que se marque un pénalti en el futbol.

Claro que habrá momentos donde las posturas de los involucrados cambiaran y si los toman en el momento preciso se pueden ver incomodos o raros. Seguramente los críticos de Biden encontraran a su presidente en diversas posiciones donde no se ve tan bien. Créame que en Estados Unidos hay más críticos del presidente Biden con argumentos dignos de debate, que en México con argumentos tan simplistas como la manera en la que se sienta AMLO.

Hay una foto que anda circulando que se ve a Felipe Calderón y a Peña Nieto hablando con Obama de manera animada. Habría que recordar que Obama era más animado de lo que es Biden y que cada quien tiene su personalidad.

Lo que realmente es digno de análisis

Leí en el portal de France24.com lo que reportaron sobre la visita de AMLO a Washington. ¿Por qué ahí? Creo que es un portal con noticias verdaderas que no tendrá tendencias hacia ninguno de los dos países, Estados Unidos y México.

France24.com habló de las propuestas de AMLO en cuestiones migratorias. Propuso visas temporales para profesionales, obreros y técnicos mexicanos y centroamericanos para trabajar en Estados Unidos. Le recordó el compromiso de regularizar 11 millones de indocumentados que se encuentran su país. La reforma que ayudaría a estos paisanos esta atorada en el Congreso. Ofreció gasolina mexicana a los Estados Unidos para que puedan ayudar a los estadounidenses que viajan a México a cargar gasolina. Pidió que se suspendieran algunos aranceles que le aplican a México a pesar de estar en el TMEC. Invitó a Biden a crear un plan de inversión pública que elimine las importaciones provenientes de otros países, en especial de China, favoreciendo a nuestro país.

Biden habló de las buenas relaciones que existen entre México y Estados Unidos y calificó de “titulares exagerados” los que publican varios medios de comunicación. Habló que ambos países continuan manteniendo una relación “fuerte y productiva”.

¿Usted qué entiende de las palabras de Biden? ¿Le importó que AMLO no hablara en inglés? ¿Le molestó cómo se sentó o si “no se desabrochó el botón del saco” al momento de sentarse?

Habría que concentrar el análisis y las críticas en los resultados de la visita, que al parecer son buenos, en lugar de criticar cosas superfluas y sin sentido. ¿Usted qué piensa?