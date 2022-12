PROMETEO

Las criptomonedas no pasan por su mejor momento, algunas relevantes acaban de quebrar, su expansión fue terreno fértil por la inestabilidad política y la inflación en los últimos dos años. Pero ahora la pérdida de valor de las criptomonedas, la reducción de financiamiento, ha provocado que los principales actores de este sector se enfrenten a un problema serio de confianza y credibilidad.

Las grandes compañías de criptomonedas han estado realizando ajustes a la baja, su objetivo es sobrevivir. En su pasado reciente fueron la novedad y la especulación no se hizo esperar, en México se promueven incluso las remesas y como un refugio contra la inflación.

La extensión global de las criptomonedas, plantea diversos interrogantes. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se producen? ¿Qué consecuencias tienen para para los mercados? ¿Cuántas criptomonedas o criptodivisas existen? ¿Dónde los puedo comprar y pagar con ellos?

El valor de las criptomonedas ha venido a la baja, el miedo no anda en burro, por lo que la venta para recuperarse con dólares, euros o pesos, ha sido una constante en las últimas semanas, luego de la quiebra de una de las más importantes a nivel global, donde su dueño reconoció que ya quebró y no puede cumplir a sus clientes. Algo que se veía venir por el boom de la críptomoneda y la ansiosa generación Millenial, que se destaca en estos temas y que ahora los pone en su realidad.

El ultimo valor de referencia del 5 de diciembre de 2022, 1 Bitcoin, es igual a $329 mil pesos ($16,500 dólares), se cotiza tan solo al 30% de su valor de hace un año ($60 mil dólares). Durante 2020 y 2021, la especulación de las criptomonedas fue sobresaliente, el Bitcoin se apreció en ese periodo más del 500%, pasando de $10,000 dólares a los $60,000 en ese periodo, lo cual generó atención y señales que vale la pena reflexionar, sobre todo ahora que andan abajo del 30% del valor que alcanzaron en su mejor momento.

Existen más de 20 mil monedas virtuales en todo el mundo (fuente: coinmarketcap). Lo que diferencia a todas estas divisas es la tecnología, la encriptación y la filosofía que utilizan. El Bitcoin nació en 2008, el mismo año del crack hipotecario y la quiebra de varias entidades financieras. Un usuario identificado como Satoshi Nakamoto personaje anónimo y desconocido, es quien desarrolla el concepto llamado “Criptografía”.

La criptografía es el desarrollo de un conjunto de técnicas que permiten alterar y modificar mensajes o archivos con el objetivo de que no puedan ser leídos por todos aquellos usuarios que no estén autorizados a hacerlo. Nadie conoce la verdadera identidad de Nakamoto, lo cual genera la idea de que sea solo un alias.

Bitcoin fue la primera moneda digital que logró transferir valor entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verificara las transacciones

La idea, tan sencilla como suena, dio origen a una revolución monetaria sin precedentes. En 2009, se liberó el software de código abierto que conectaba varias computadoras entre sí, y esto dio origen a la red que soportaría las criptomonedas.

Las tareas de la red eran, en apariencia, sencillas: permitir transacciones entre usuarios, hacer una lista de todas las transacciones, verificar que no se gaste dos veces la misma moneda y emitir nuevas unidades monetarias. Se minó el primer bloque de Bitcoin y con él se crearon las primeras unidades. Hal Finney, uno de los miembros más destacados de la Criptografía, fue quien recibió la primera transacción de Bitcoin de la historia.

Bitcoin, además de ser el nombre de la moneda, es la red que la soporta: una red entre pares, sin intermediarios, que permite mandar valor de una parte del planeta a otra sin pedir permiso a nadie, a un costo relativamente bajo, de forma semianónima, rápida y totalmente irreversible.

Estas características le permiten a Bitcoin ser inmune a los intentos de censura de cualquier nación, empresa o autoridad. Los usuarios pueden transferir Bitcoin a través de la red para hacer casi cualquier cosa que se pueda hacer con las monedas convencionales, como comprar y vender bienes y servicios o enviar dinero a otra persona, e incluso algunas plataformas permiten recibir u otorgar crédito usando Bitcoin.

Los Bitcoin se pueden comprar, vender e intercambiar por otras monedas en casas de cambio o incluso en tiendas de conveniencia. A diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin es totalmente virtual. No hay monedas físicas que lo representen.

Los usuarios de la red poseen una serie de claves (conocidas como claves privadas) que permiten demostrar la propiedad del Bitcoin. Con estas claves se pueden realizar transacciones a otros usuarios de la red. Las claves se guardan en billeteras digitales, que pueden estar en una computadora personal, en el teléfono e incluso en un hardware específico diseñado con tal fin. Las claves privadas que permiten realizar transacciones son el único requisito previo para enviar Bitcoin, dejando así el control total de sus fondos en manos de los usuarios.

¿Qué es la minería de los Bitcoin?

Cada unidad de Bitcoin se crea en un proceso llamado minería. Termino técnico para identificar como crean las criptomonedas a través de nodos de la red. Los llamados mineros, compiten para encontrar la solución a un problema matemático mientras se procesan las transacciones de Bitcoin. Cualquier participante en la red Bitcoin puede convertirse en minero, en tanto que ponga a disposición el poder de procesamiento de su computadora para verificar y registrar transacciones. El protocolo de Bitcoin incluye algoritmos que regulan la función de minería en la red. La dificultad de resolución del problema matemático que permite minar un bloque se ajusta de forma automática para que el tiempo de validación entre un bloque y otro sea de diez minutos, sin importar la cantidad de mineros que estén compitiendo en ese momento.

El número de Bitcoin en circulación se acerca a los 21 millones. Dado que la tasa de emisión es decreciente, a largo plazo, Bitcoin es deflacionario. No se puede inflar dinero nuevo más allá de la tasa de emisión esperada. Pero que sea una moneda virtual no significa que no haya materialidad detrás.

Minar Bitcoin requiere del uso de energía eléctrica. Con las condiciones actuales donde la competencia es muy extendida, el minado de Bitcoin se vuelve rentable en regiones que tengan alguna ventaja comparativa, como por ejemplo, energía eléctrica muy barata. A mayor potencia de computación hay mayores probabilidades de resolver un bloque y, por tanto, de obtener la recompensa. Así que en el caso mexicano el tema de electricidad también se involucra.

El valor de Bitcoin, más allá de sus características particulares como la escasez, la seguridad, la resistencia a la censura, la inmutabilidad, la inflación y la fiabilidad, depende del acuerdo de todos los usuarios.

En ese sentido, Bitcoin también es, de alguna manera, una forma de fe. La única diferencia con el dinero que imprime el Estado o un banco es que el valor no está asociado a la confianza en determinado gobierno, sino a la confianza puesta en un sistema de prueba criptográfica.

Esto implica competir al monopolio del dinero por parte de bancos y gobiernos, y la demostración empírica de que un grupo de personas que no se conoce, que no tiene contacto entre sí y que ni siquiera tiene los mismos intereses ni ideología puede generar consenso a través de una tecnología lo suficientemente robusta y unos incentivos alineados de la forma correcta. Al ser la primera críptomoneda, el Bitcoin tiene una preponderancia singular.

¿Dónde y cómo puedo comprar criptomonedas en México?

En México hay opciones, como Mercado Pago y Bitso, que son plataformas de intercambio digital, no existe una fuente confiable neutral para identificar el número de usuarios en criptomonedas en México, existe la más popular que es Bitcoin, pero también se identifican a Dogecoin, Solana, Ethereum y Ripple. Según especialistas (www.finder.com) del mercado de criptomonedas, en México hay 12millones de usuarios de criptomonedas en 2022, de los cuales el 56% son hombres y 44% mujeres.

Es importante destacar que pese a que en México hay una ley Fintech, solo hay 37 empresas autorizadas, lo que contrasta con los datos de mercado que manejan los medios especializados y que en las condiciones actuales, exhibe el riesgo de mala supervisión y facilidad de fraudes, toda vez que no hay transparencia en relación a la trayectoria y experiencia de las personas que dirigen estas casas de cambio virtuales de Bitcoin, sin duda genios en sistemas computacionales, egresados de escuelas de negocios de alto prestigio, el networking nacional, pero que hay con relación a conocimiento de mercado inversionista y su regulación.

Ya hay diversos negocios que aceptan como medio de pago el Bitcoin, sin embargo, son pocas negociaciones, el mercado está observando su evolución y que el precio exponencial que ha tenido sea una forma de autocontrol de usuarios de criptomonedas. El tema de hackeo o robos de carteras digitales es importante considerarlo, no hay respaldo, no está regulada.

Nuevamente la CNBV brilla por su ausencia, en su portal no genera reporte alguno de estadística, deja a un lado al público inversionista de perfil agresivo y su calentura de ganar mucho y rápido, que ahora, andan paniqueados por el valor a la baja. El único que ha hecho un pronunciamiento es el Banco de México, pero no hay estadística de cuanto mueve el mercado minorista de criptomonedas.

Hay que tener en cuenta los elementos, no es un producto fácil, su proceso es de alta tecnología y seguridad y es un producto disruptivo de largo plazo que se aleja del centralismo monetario. Sin duda un tema técnico que se pretende comunicar con cierta claridad al lector no especializado, pero sí se puede compra Bitcoin en un Oxxo o Mercado Pago, entonces quiere decir que el tema hay que considerarlo y tener claro que la especulación solo permite riqueza a unos cuantos y dolores de cabeza a muchos. Hay que verlo como una herramienta de inversión a largo plazo y para diversificar portafolios.

Twitter: @Mariosanfisan

Mario Sandoval Chávez | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO (Previsión y Prospección)

Banquero en activo con más de 30 años de experiencia. corporativo@fisan.com.mx