Las aduanas en las mañaneras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador , comentó nuevamente, o mejor dicho, dio la instrucción en la mañanera del jueves seis de mayo de que todas las aduanas fronterizas estén a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional a nombre del Luis Crescencio Sandoval, y las aduanas portuarias en manos de la Secretaría de Marina comandada por José Rafael Ojeda Durán.

Mencionó que “les voy a mostrar algo, porque quiero que la gente se vaya enterando cada vez más del terrible daño, el tremendo daño de la corrupción. A ver si podemos poner la lámina de la importación de gasolinas, son dos, de gasolina y de diésel por las aduanas. Todavía no terminamos de limpiar las aduanas . El 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de la administración de aduanas para frenar el contrabando fiscal. Tomamos esa decisión, de que en los puertos la Marina y en las aduanas de la frontera la Secretaría de la Defensa. Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales.’ O sea, Pemex vendió más”.