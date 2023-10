Se ha comentado sobre las traiciones que ha realizado el Poder Judicial Federal a los trabajadores de México, así que vamos a señalar cuatro de las más importantes por el nivel de daño que realizaron, haciendo énfasis en que las mismas sirvieron para consolidar el proyecto neoliberal económico en el país. Estas fueron: la subcontratación laboral, la reforma a la Ley del Seguro Social, la negativa de la compensación garantizada a integrar la pensión de los burócratas, y el ofrecimiento de trabajo para los despidos. Pasemos a explicarlas y juzgue usted mismo, es importante que genere su propia opinión.

La subcontratación

Cuando se aplicó la subcontratación en México, al principio del gobierno de Vicente Fox, comenzó de forma incipiente a pasar de los clásicos trabajos de limpieza y seguridad a empresas de servicios, como por ejemplo los bancos y seguros, pero poco a poco fue integrándose a labores productivas, hasta que llegó a ocupar casi tres millones de trabajadores, así que Calderón propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para legalizar esta figura, incluyendo los artículos 15´s que le daban total legalidad; por esta razón, diversos abogados consideramos que era inconstitucional, porque el artículo 123 Constitucional no había sido reformado para este efecto. Nos fuimos a promover juicios de amparo, esperando que fuera el Poder Judicial Federal quien detuviera esta atrocidad, pero la respuesta no se hizo esperar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la subcontratación era constitucional, las tesis que emitieron fueron entre otras: 2a. LXXXIV/2015 SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA; 2a. LXXXIII/2015 SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 15-A, 15-B, 15-C Y 15-D DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLAN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO; búscalas y podrás conocer a los ministros que las aprobaron.

El resultado final de esta traición a los trabajadores de México es que casi 8 millones terminaron contratados con esta figura a 2017, la mayoría con salario mínimo, con contratos de un año para no generar antigüedad, con prestaciones solo de ley y sin sindicatos; son los trabajos que primero despidieron en la pandemia, los que se quedaron sin trabajo y protección de seguridad social. Estamos hablando de la tercera parte de la fuerza laboral formal del país. Esto fue una verdadera masacre, un crimen al amparo de la ley y la verdad es que los ministros lo consintieron.

La reforma a la Ley del Seguro Social

En 1997, Zedillo propuso reformar la Ley del Seguro Social, con lo que se inició el proceso de las AFORES , pasando el dinero del Instituto a los bancos privados. Miles de trabajadores marchamos al Zócalos, promovimos miles de juicios de amparo ante el Poder Judicial Federal, pero ya se imaginan qué pasó, nos cerraron las puertas de la justicia y se determinó que la reforma era constitucional; algunas de las jurisprudencias emitidas al respecto fueron: 2a./J. 51/2007 SEGURO SOCIAL. LA REFORMA A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 5o.-A DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2005, NO VULNERA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2a./J. 133/2005 SEGURO SOCIAL. LA VIOLACIÓN FORMAL QUE SE ATRIBUYE AL PROCESO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, NO TRASCENDIÓ A LA NORMA Y, POR ENDE, NO PROVOCA SU INCONSTITUCIONALIDAD, entre otras.

El resultado lo supimos el año pasado (2022), cuando se comenzaron a jubilar las primeras personas con la reforma de la Ley del Seguro Social, pues el 50% de las personas no alcanzaron una pensión. Se borró ese derecho a la mayoría de los trabajadores mexicanos, al amparo del propio Poder Judicial Federal.

La negativa a la integración de la compensación garantizada a la pensión de los servidores públicos

Los burócratas deben saber que cuando se jubilen no tendrán derecho a que el pago de su compensación garantizada, que muchas veces es casi la mitad del salario que actualmente perciben, se integrado su salario de jubilación, así que a lo más que podrán aspirar es a jubilarse con el 40% - 50% de lo que actualmente ganan. Y esto aplica por igual a miles de trabajadores de las universidades públicas, de los organismos descentralizados, de los municipios y estados, a millones de trabajadores, pero hay un responsable de que esto sea así y es precisamente el Poder Judicial Federal, pues tuvo en sus manos la oportunidad de revertir esta arbitrariedad y no lo hizo. La tesis de jurisprudencia que dejó firme este asunto es la siguiente: 2a./J. 43/2016 (10a.) ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER A LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Se ha propuesto hacer cambios legislativos para cambiar esta realidad, pues si no se revierte el criterio de la Suprema Corte, no habrá pensión que alcance para vivir, por lo menos como actualmente lo hace cualquier burócrata de forma diaria con su trabajo.

El ofrecimiento de trabajo para el despido

Cuando te despedían, los patrones tenían que probar que no lo habían hecho, pero había un problema, es muy complicado probar un hecho negativo, es decir, probar que yo no hice nada algún día; piénsalo un poco, es más fácil probar que hice algo, con fecha y lugar, a que no lo hice, porque eso es difícil de ubicar en el tiempo y el espacio. Se que suena confuso, pero para los abogados era todo un problema, así que, desde hace más de 25 años, el Poder Judicial de la Federación se inventó una figura jurídica que no estaba en la ley, a la cual le llamó el ofrecimiento de trabajo. Con esta figura al trabajador que le ofrecían el trabajo en un juicio le revertían la carga de probar que lo habían despedido, desvirtuando totalmente el objetivo de la ley de proteger a la parte más débil, que era el trabajador. Miles y miles de juicios se perdieron por parte de los trabajadores por esta figura.

A esto se refieren cuando se habla de la traición del Poder Judicial Federal a los trabajadores de México. Además, hoy sabemos por qué no se preocupaban como los demás, no solo porque la mayoría de estos criterios no les eran aplicables, sino que, además, por ejemplo, para sus pensiones ellos si tienen un fideicom iso que les compensa lo que a ningún burócrata le garantizaron, que la integración de su salario jubilatorio si integre casi todo lo que actualmente ganan. Así cualquiera puede ver desde su ventana que la casa del vecino y todos se incendian, pues ellos estaban blindados con el dinero de nuestros impuestos.

X: @riclandero

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM