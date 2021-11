Lamento desmentirlos, colegas. Clara va al gabinete, pero no a temas laborales

Irreverente

Les platico: el 28 de septiembre pasado publiqué en este medio que la ex candidata a la gubernatura de NL por Morena se integrará al equipo de López Obrador como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También escribí que de no ser por la grilla de la “licenciada en letras inglesas” del ITESM, Tatiana Clouthier, Clara Luz estaría ocupando el puesto que le queda grandísimo a Rosa Icela Rodríguez, la que sustituyó a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al mando de la Guardia Nacional.

Con todas sus letras sostuve que la hija del Maquío, que finge, porque no funge, como secretaria de Economía, no perdona haber sido relegada de la candidatura que Morena le dio a Clara Luz Flores Carrales y por eso, no para de grillarla.

Es bien sabido que Andrés Manuel trata con deferencia a las damas de su equipo y por eso busca darles espacios, pero sin dejar de probarlas y en base a sus resultados son las responsabilidades que les confiere.

Rosa Icela es un cero a la izquierda en el importantísimo puesto que ocupa al frente de la seguridad nacional, pero el presidente no quiere encender a la belicosa Tatiana, dándole a Clara Luz la secretaría de seguridad.

Se la va a llevar tranquila y por lo pronto, antes de las posadas navideñas, la también ex alcaldesa de Escobedo y ex titular de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que aglutina a todos los ayuntamientos de México, será la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Así, tendrá a tiro de piedra a Rosa Icela y cuando el inquilino del Templo Mayor frente al Zócalo lo disponga, cederá su lugar a Clara Luz, que sí le sabe y bien al tema.

¿Y Luisa María Alcalde?

El medio en cuestión conjetura que será sustituida por Clara Luz.

Bueno, no lo dice así, pero publica que la regia ocupará un puesto en el gabinete relacionado a temas laborales.

Lamento desmentirlo por segunda vez: Luisa María está más firme que nunca en el gabinete de la 4T, gracias a sus padres, Bertha Luján Uranga -contralora del gobierno de AMLO cuando éste fue el jefe de gobierno de la CDMX- y Arturo Alcalde Justiniani, muy cercano al presidente y además asesor laboral de 17 sindicatos mediante el despacho que tiene con Eugenio Narcia Tovar y Oscar Rubio González.

Entre esos sindicatos están los de trabajadores de Bancomext, NAFINSA y BANOBRAS.

Semarnat en su futuro

Muy posiblemente Luisa María deje la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no a Clara, y se vaya a un puesto similar a Semarnat.

En mis próximos artículos les podré dar santo y seña de este y otros cambios que vienen dentro de la 4T.

Algunos recibirán su regalote de Navidad y otros se irán al rancho de YSQ en Palenque.