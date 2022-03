Lamentable lo del futbol mexicano...

Sumamente triste y preocupante lo que aconteció este fin de semana en el futbol mexicano, difícil de entender como el asistir a disfrutar de un deporte en familia puede convertirse literalmente en una batalla campal de la que no se libran ni ancianos, ni mujeres ni los niños, un “espectáculo” en el que uno pasa de disfrutar, a temer por la vida, aficionados angustiados narran sus experiencias (los que corrieron con suerte y pueden hacerlo).

Vemos imágenes estremecedoras en las que hay hombres tirados en el suelo, bañados en sangre, desnudos, gente cuyo “pecado” fue estar disfrutando de un partido que después se convertiría en una verdadera tragedia.

Pésimas varias cosas, se notaba que no había suficientes elementos de policía como para ser capaces de resguardar el orden, pésimo el ver a los aficionados golpeando otros aficionados sin clemencia, pésimo que el presidente ejecutivo de la liga BBVA se desentendiera y prefiriera dormir plácidamente en su “casita” en lugar de acudir de inmediato al lugar de los hechos, reunirse con autoridades, visitar a los heridos, (y más pensando que se trataba de un Estado vecino) podía haber tomado su auto y en hora y media estaba ahí, pero no lo hizo, no hubo empatía y después de eso, entrevistas, tomar un papel de “rockstar” cuando ya era demasiado tarde, cuando ya se había notado su ausencia.

Después, lamentables declaraciones del mismo presidente ejecutivo afirmando que si se jugará la jornada 10, como si efectivamente lo acontecido pudiera resolverse con sanciones… eso nos deja pensar que a muchos lo que les importa es el “negocio” y que al final, como dice la canción, nos muestran que “la vida no vale nada”. ¿Dónde quedó su empatía?

¿En una semana podrán tomarse todas las medidas de seguridad necesarias en todos los estadios para que esto no vuelva a ocurrir? quienes se debaten entre la vida y la muerte y sus familiares seguramente dirían que esa declaración es una vil mentada de madre, pues sí, esa verdadera mentada nos recetó el ex director del IMSS, ex candidato a Jefe de Gobierno y hoy flamante “ocupante” de un cargo que no entienden que demanda de más compromiso y entrega que solo dedicarse a dar entrevistas y retuits de quienes lo halaban.

El gobernador, quizá la única autoridad que actuó de manera correcta, pues de inmediato pospuso incluso viajes que tenía previamente agendados, para atender los temas derivados de la batalla campal en el estadio de los Gallos Blancos, parta estar presente en el hospital y ofrecer su apoyo a los lesionados. Considero que el actuar de Mauricio Kuri fue ejemplar, un gobierno que de inmediato actúa, que se acerca a los ciudadanos, que se muestra transparente.

Y lo otro también lamentable es ya la cantaleta de siempre culpar a neoliberales y gobiernos anteriores que nos recetan cada mañana desde Palacio, todo es culpa del que llegó antes, no se asume ninguna responsabilidad, no se toman medidas, no se soluciona nada, para decirlo claro, simplemente “NO SE GOBIERNA”.

Triste, lamentable y preocupante lo que ocurrió el fin de semana en un estadio, preocupante ver la falta de empatía de algunos y más preocupante aún que por gente violenta hoy hayan personas que se debaten entre la vida y la muerte.

Mi completa solidaridad con las y los heridos y con sus familiares.

Yo los invito a que “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO