La tecnología virtual entrelaza forma de conocimiento y cultural, Cetro

La caída de negocios a nivel mundial no es falta de preparación o conocimientos, quizá es falta de adecuación y sentido común. ¿Hacia dónde deben enfilar sus reales quienes deseen seguir compitiendo en un mercado tan dispar, a la vez cambiante, complicado como es el de entretenimiento mezclado con servicio al cliente, al mismo tiempo que ofrece tecnología y conocimiento?

En días pasados acudiendo a una invitación hecha a mi hijo, conocí un lugar diferente y a la vez interesante, donde se mezcla lo anterior, conocimiento, cultura ancestral, cultura contemporánea, interacción virtual, cargada de raudales de adrenalina mientras miras a tus pies la majestuosidad de la gran ciudad de México. Los que me leen ya me conocen, ahí voy de preguntona con la finalidad de compartir lo que acabo de descubrir…

¿Un lugar con tecnología virtual donde puedes interactuar, tocar, aprender, conocer y visitar en tan solo unos pocos clicks?

“Cetro surge de la idea de remodelar el piso 43, ‘la corona de WTC’, lo icónico del edificio que todos identificamos plenamente, los dueños de la corona, (era el antiguo sky bar) en la búsqueda por reanimar un espacio poco ocupado, buscan y obtienen una idea formidable.”

Reactivan y convierten en único el mirador de 360 grados en la Ciudad de México, sin ningún otro edificio que estorbe… “Nadie tiene la visión y posición privilegiada que nosotros tenemos…”, me dice con orgullo uno de sus visionarios…

Es representativo; ¿El antiguo hotel de México, convertido en los sexenios de Dela Madrid y Carlos Salinas en el magnífico, World Trade Center de la Ciudad de México, con toda la leyenda que ello representa?

Un poco de historia. Aquí recordé una charla que tuve no hace mucho con mi historiador favorito y maestro, dr. Jesús Salmerón Acevedo al respecto del WTC, mientras tomábamos un cafecito al pie del coloso.

“El World Trade Center fue originalmente —toda la manzana—, una residencia familiar, la familia de La Lama como propietarios. Donde se sitúa el Polyforum Cultural Siqueiros, era el gran parque de la residencia familiar, ahí se hacían las fiestas infantiles de los niños de La Lama, corrían los años veinte. Posteriormente un español, Don Manuel Suarez, compró el lugar con el afán de construir el gran hotel de México, en los años 60, el proyecto como tal no fructificó y terminaría en lo que hoy conocemos como WTC”

Ya en otra ocasión ahondaremos en ese tema, hoy nos ocupa la denominada corona del WTC y el nuevo proyecto de altas miras.

Sí, de hace 25, 27 años para acá, la gran atracción fue el restaurante giratorio, Bellini, tomarse aunque sea un café y sacarse foto junto al ventanal… pero, ¿cuál es la diferencia con Cetro y qué nuevo proyecto es este?

”Desde mi punto de vista muy personal, no solo es el acceso y la cercanía a la ciudad, también tenemos acceso a seis tecnologías completamente diferentes, o sea , no solo nos quedamos con la parte del mirador, tenemos un mirador de alta tecnología, donde a través de códigos QR podemos tener una interacción con la Ciudad de México, y con esto me refiero que a través de un código QR y por medio de tu dispositivo electrónico, o aquí te facilitamos uno, podemos traer a la palma de la mano, lugares tan lejanos como siete kilometros o más…”, me cuenta, Arnold Canelo Catón, guía personalizado.

¿Virtualmente se puede lograr esto?

— Claro, tenemos la posibilidad no solo de ver imágenes, también aprender de historia a través de los módulos digitales, aprender en el proceso, no solo niños pequeños, estudiantes o maestros, está abierto a todo el público que desea vivir una experiencia diferente y enriquecedora.

¿No es mucha belleza para un solo lugar?

— Buscamos ser un espacio donde los turistas puedan llegar e identificar dónde están parados y cuáles son las amplísimas posibilidades que les ofrece la enorme metrópoli…

¿Cuántos puntos ofrecen actualmente y cuánta información contienen?

— Tenemos más de 150 puntos geo referenciados, cada uno con su explicación a detalle, todo ello te permite programar o hacer tanto efectiva por tiempo como por los lugares de interés, de acuerdo a lo que cada uno desea visitar o conocer.

¿Cuáles son los visitantes más asiduos, extranjeros o nacionales y cómo afectó la pandemia a este naciente proyecto?

— En realidad el público ha sido muy variado: extranjeros, nacionales de provincia y por supuesto de Ciudad de México. Considero que quienes han quedado sorprendidos de grata manera, son el público de provincia y el extranjero…

¿Recomendable para un extranjero o un turista de provincia visitar, primero Cetro, y por qué?

- Cualquier turista incluso un turista de la ciudad puede hacer un mapeo de cuales sitios desea o pretende conocer y visitar… desde las alturas verá en qué punto de la ciudad se encuentra, las formas de llegar, hasta cual es la mejor vía o transporte que le acercará…

¿Cuál ha sido la impresión de los turistas que han visitado este sitio?

— La gran mayoría sale fascinado, entrelazar la vista de la ciudad, el conocimiento, la tecnología y la historia, es algo que no esperaban, la respuesta hasta el momento ha sido gratificante, enriquecedora y nos llena de alicientes, está muy completa la experiencia.

Somos una ciudad de más de 20 millones de personas, la gran metrópoli, sobrepasa por mucho a otras ciudades del mundo… Muchos de esos 20 millones no conocen del todo la ciudad de México, ¿Cetro sería un referente, un parteaguas, no solo para conocerla desde las alturas sino para acercarse al gran acervo cultural que representamos para el mundo? Aquí interviene uno de los pilares, David Vázquez Ochoa, para estos momentos me han llevado a un recorrido a la gran azotea, allá donde pocos han subido…

”En gran medida es parte de la estrategia y la visión para la creación de Cetro. ¿Por qué? Porque aún nosotros como residentes, dada la gran urbe que es; no conocemos muchas partes, y algunas veces vamos al sitio pero no siempre hay quien explique el cómo y por qué Sin necesidad de trasladarnos, podemos tener acceso a estas ubicaciones que de otra manera sería poco menos que imposible recorrerlas y conocerlas en un solo día o una tarde… Todos hemos escuchado sobre tal o cual punto que alguna vez hemos querido visitar, en esta experiencia virtual, con solo un click, puedes ‘volar’ al instante al punto deseado”.

El incremento en acervo cultural, al visualizar desde las alturas el punto en imágenes virtuales, referencias y datos del sitio. ¿Crees que entonces, es más fácil que la curiosidad se despierte y programe una visita al mismo lugar, teniendo ya una referencia, puntual, precisa de lo que busco?

— Mira, veo a Cetro como una oportunidad de conocer, de reconocer, de valorar, de identificarse un poco más, con cada uno de los espacios, de los rincones culturales que tiene la Ciudad de México y México en general como país, creo que hay muchísimo por conocer de nuestro país, un país multicultural, multi gastronómico, interesante…

¿Cómo vislumbran un futuro en Cetro; ya está el sitio interactivo, que más hay en la corona del WTC que los mexicanos podamos conocer?

Me relatan proyectos muy interesantes para el futuro, algo digno de mención es el proyecto Cetro en ciento por cien mexicano.

”Desde los ingenieros creadores de todo el sistema interactivo, hasta el último de los empleados. Observo la creencia firme, que sin afán de clichés, lo que hacemos en México está muy bien hecho y solo estamos dando un pequeño paso en la nueva era digital tratando de llevar la cultura y conocimientos ancestrales al grueso de la población. Estamos compitiendo por récord Guinness por el mirador tecnológico con más píxeles en el mundo, más de 304 millones de pixeles… También la pantalla más larga del mundo dentro de un mirador, 86.4 metros, si nos vamos al cableado, todo lo que ves en tecnología es interactivo por las pantallas táctiles que ves en cada una de las columnas. Entonces, lo que acabas de ver es la primera pieza del ‘lego’, porque en la primera parte de la azotea poniente hay un proyecto para hacer un ‘sky deck’ como tal, un andador con piso de cristal, con esto tendríamos otro tipo de interacción con la ciudad, además del mirador… apenas vamos comenzando”

¿Cuántas oportunidades de trabajo se abrieron desde el comienzo de Cetro hasta donde vamos en este momento, aún con plena pandemia?

— 22 personas de atención al cliente, sumando directivos y más, en total cuarenta personas fijas, además hay un es quema el cual llamamos aliados, nos referimos a los ingenieros creativos, los cuales desarrollaron tecnología mexicana y por mexicanos, los desarrolladores de la “realidad virtual”, los edificios en tercera dimensión, los cuales puedes interactuar con ellos en las fotografías, ganaron un concurso en la NASA, ellos regresaron a México y al no encontrar trabajo en su ramo, comenzaron el proyecto de Cetro, todo es mexicano, bueno, menos las pantallas, todo el talento de nuestra empresa es mexicano...

Veo un entusiasmo mayúsculo para exaltar la mexicanidad, somos buenos para muchas cosas…

— Resaltamos la información, fichas técnicas de cultura, gastronomía, personalidades contemporáneas e históricas, todo encaminado a sentirnos orgullosos como nación de nuestras raíces, del gran acervo cultural que nos precede… México no es solo la Ciudad de México y no solo es WTC. Reconocer la majestuosidad del World Trade Center, hace poco tuvimos la visita del arquitecto Bosco Gutiérrez, él ganó el concurso y diseño para remodelación del WTC , esto en 1995, él le ganó a arquitectos de la talla de Ramírez Vázquez, este edificio ha sobrevivido temblores, sigue siendo vigente estéticamente estructuralmente, artísticamente y siendo muy seguro.

Las restricciones de uso para el proyecto de las terrazas serían viento y lluvia…

— A 184 metros de altura de la calle, aparatos anemómetros (mide velocidad del viento) en distintas partes , estos tienen la alarmas de estrobos y audibles que a partir de 30 kilómetros se empiezan a sentir…

Démosle valor a todo lo que es México, un punto crucial, en Cetro no se hace exclusión de ninguna índole…

— En este momento por cuestiones de contingencia segmentamos a los visitantes, de esta forma los grupos disfrutan, conocen de forma segura respetando todos los protocolos exigidos.

“Recibimos escuelas, empresas, grupos de todo tipo. Podemos adecuar el tema educativo de acuerdo al tipo de cliente… Podemos transformar la tecnología de la realidad virtual desde la información por grupo de primaria, secundaria o profesional; hasta la información que una empresa quiera dar a sus empleados o visitantes; ejemplo: ‘Virtualizamos’ toda la información de tu empresa, cualquiera que sea y la transmitimos en las pantallas con datos, imágenes e interacción, digamos una empresa vitivinícola, desde sus inicios, hasta pasear por los viñedos, la recolección producción , distribución, incluso hemos adecuado el lugar para #declaraciones de amor o propuestas de boda…”

Hasta aquí ya estaba interesada y más que divertida, pero la cereza del pastel fue:

“Proyecto en el área vertical… Tenemos, el MÁS UNO por cada alumno de escuela privada que pague, se queda pagado un boleto para un alumno de una escuela pública”.

¡wow!

Anfitriones: David Vázquez Ochoa, Daniela Ángeles Serrano y Arnold Canelo Catón.