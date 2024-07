Me recomendaron la serie de MAX de la hija de Diego Armando Maradona , “La hija de D10s”. La serie nos muestra una parte de la vida de Maradona que, al menos yo, no tenía idea. Nos muestra los inicios de Maradona, como fue creciendo como jugador de futbol y como cayó de ese lugar donde lo teníamos todos.

Para los maradonianos y para los que somos fans del futbol nos ayuda conocer un poco más del ídolo y hacerlo más humano. Después de que Argentina ganó, la serie hace más sentido, pues el amor por el futbol es mucho y bastante.

Maradona empezó desde abajo en una casa de un cuarto donde vivían 7 personas. La única salida que tenía su familia era la habilidad y el amor que Maradona tenía por la pelota. Maradona es un sobresaliente, pero como Maradona hay muchas historias parecidas.

Póngase a pensar en todas las historias de los boxeadores de México y seguro encontrará una similar a la de Maradona, la gran diferencia es la cantidad de personas que ven el futbol.

Dalma nos enseña la vida de padre de Diego y se ve como se derrite por su hija. Yo como papá me sentí identificado con el sentimiento de Maradona.

Muchos podrían entender la gran presión que había sobre Maradona, un muchacho que venía de una casa donde habitaban 7 personas a una vida donde tenía todo. La presión y las malas compañías seguramente lo llevaron a probar drogas que lo alejaban de la realidad, del futbol y de toda la presión que tenía el ídolo, que seguramente no hubiera soportado, además de que no busco otra manera.

No digo que lo que hizo estuvo bien, pero fue la salida que él encontró y no hubo muchos que lo llevaran hacia otras soluciones.

¿Por qué el futbol mexicano es tan jodido? Porque hay pocas historias como las de Maradona. Los futbolistas no pasan por el “baby futbol” que hay en Argentina, los futbolistas mexicanos no tienen hambre, ni necesidad, ni nada de eso. El modelo que ha traído a dos de los mejores jugadores del mundo se basa en la necesidad. Maradona necesitaba dinero para su familia, Messi necesitaba un tratamiento médico. En su tiempo, Maradona llegó a un equipo donde todos los reflectores estaban sobre él, como el Napoli. Messi llegó a una academia de un equipo de futbol plagado de estrellas. Tan complicado fue el Barça que Maradona no pudo con él y Messi sí.

La serie es bonita, pero aun así se salta partes. Es la historia contada por Dalma pero falta la parte de Maradona en México, con los Dorados de Sinaloa. ¿Qué pasó ahí? Seguro no es una parte tan bonita, o fue donde Maradona se alejó más de su familia. No lo sé.

¿Quieren jugadores como Maradona en México? Hay que saber encauzar las necesidades de los jugadores, tener la capacidad para solucionarlas y tener un método de scouting que de para encontrarlos.

Como en la película de “El Campo de los Sueños”, hay que llamarlos y vendrán. Esperemos que el país produzca jugadores que se puedan echar el equipo al hombro pues ahora hay un montón de comodinos.

¡Animo!