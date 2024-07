El nombramiento de Javier Aguirre como director técnico (DT) de la Selección Nacional de futbol lleva varios días siendo tendencia negativa en redes sociales. Los internautas, pero también la prensa deportiva, ha tomado de manera muy negativa su nombramiento. La triste realidad es que ya todo lo que hace la Federación Mexicana de Futbol (FMF) es mal recibido.

Tal parece que la FMF y su comisionado presidente, Juan Carlos Rodríguez, están en lo que se conoce como la “ley del pantano”: para donde se muevan se siguen hundiendo.

Para sólo hablar de los últimos nombramientos, cuando hace dos semanas ratificaron a Jaime Jimmy Lozano mal; cuando lo quitan, antier, también mal; si ponen en su lugar a Javier el Vasco Aguirre desde luego mal. ¿Qué está pasando y qué podemos esperar?

La nueva directiva de la FMF llegó a hacer varios cambios más de forma que de fondo y pensó que su principal reto era el económico. Hizo un plan para ello y vendió la falsa expectativa que habría buenos resultados. La realidad es que en lo económico no se han dado los resultados esperados pero sobre toda la afición se siente defrauda por los resultados deportivos.

Y es cierto, desde hace 46 años la Selección no era eliminada en una primera ronda, cuando esto nos pasó en el Mundial de Argentina (1978). Pero ahora nos sucedió en la Copa América, hace dos semanas, y cuando estamos a menos de dos años del Mundial de que se jugará en América de Norte y tendrá a tres de nuestras ciudades cómo sedes.

El mal animo contra la FMF continuará estos días, cuando la afición se de cuenta que no calificamos, desde el 2022 (Concacaf), para los Juegos Olímpicos de París, que empiezan esta semana. Pero sí estarán, en cambio, los Estados Unidos, la República Dominicana, Argentina o Paraguay, por mencionar algunos países del continente.

Ahora que sabemos el Vasco esta nombrado, como DT, hasta el 2026 y que Rafa Márquez será su asistente y se prepara para llevar a la Selección para el periodo 2026-30, ¿qué podemos esperar?

La FMF se ha dado cuenta que no tiene jugadoras ni directiva para el Mundial del 2026. Tarde, pero ya lo reconoció implícitamente. Los jugadores actuales son, en su mayoría, de mala calidad, con una psicología deportiva deficiente y no se hizo la convocatoria a otros que hubieran haber dado mejores resultados. Necesitas pues, a alguien que les llame la atención y motive. Que no se ande con diplomacias. Esa será la labor de el Vasco Mientras que la verdadera transición esperan sea con Rafa Márquez y que este pueda crecer y empezar a preparar jugadores para el Mundial que se jugará en el 2030.

Así pues, la FMF nos está dejando ver que tendremos una DT transicional y que la verdadera apuesta será hasta el 2030. No hay que esperar nada para ninguna competencia internacional en los próximos dos años, incluido para nuestro Mundial.

Estará pues el TRI, “bajo construcción”. La apuesta es en realidad Rafa Márquez, que viene del Barcelona, en donde hay todo un concepto de creación de valor y entrenamiento en los jugadores.

Y mientras está la selección siendo renovada, esperemos que la FMF de mejores resultados financieros, en la venta globalizada de derechos de TV y en la inversión que harán en ella fondos internacionales. Veremos.

Por lo pronto sí es un acierto que la FMF y la LigaMX impulsen la participación en la “Leagues Cup”, que se jugara desde esta semana en los Estados Unidos. La audiencia televisa (41 millones el pasado torneo) y lo que se recibe en premios ($40 millones de dólares) son muy importantes. Además de que la Liga MX es socia de este proyecto que vale ya más de 2 mil millones de dólares. Mientras que a los románticos, que idealizan la “Copa Libertadores” –misma que inicia en agosto– habría que decirles que no siempre la Conmebol invita a México y que cuando lo hace pide una “contribución” que no baja de los 20 millones de dólares. Así que lejos de dejar dinero a México, nos cuesta ir a la Libertadores y eso sí nos invitan.

Así el panorama del futbol en México. Nada halagüeño. Pero parece que la FMF por primera vez está siendo realista y eso hay que agradecerles, aunque lo sepan o lo puedan explicar.