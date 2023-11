PROMETEO

Para el presidente López Obrador , México transita en un proceso de cambio de mentalidad que favorece la participación en asuntos de la vida pública. Cada semana se presentan escenarios de amplio debate ya sea en lo económico o político, algunos con fundamento técnico, otros con claro sentido de oportunismo y especulativos. Esto genera ese sentido de incertidumbre con relación a temas clave para la economía mexicana como la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico y el tema principal para esta administración, el Estado de bienestar.

La última inflación interanual reportada se situó en el 4.26%, con una inflación subyacente de 5.50% lo que sin duda asocia para su contención una tasa de referencia objetivo de Banxico a 11.25%, sus principales objetivos son preservar el valor del peso mexicano y contener la inflación., en los USA la FED tiene doble objetivo con el control de inflación y el crecimiento económico, por lo que los datos de empleo formal son clave en ese país., debería ser el mismo modelo para Banxico y no solo controlar la inflación. Sin embargo, este tema no forma parte de sus objetivos clave, ni tampoco así de claro lo es para la Secretaria del Trabajo, Economía y SHCP, por lo que ese objetivo se diluye argumentando que la tasa de desempleo total es menor al 3%, sin embargo, la tasa de informalidad es del orden del 60% sobre la población económicamente activa. Tema para nada menor.

El Estado de bienestar es un conjunto de políticas públicas y derechos constitucionales. En este sentido hay cuatro piedras angulares; educación, salud, pensiones y trabajo. Esta administración ha hecho su principal objetivo el sistema de programas sociales y en especial en pensiones no contributivas. Por lo que se transita más a un Estado benefactor que a un estado protector. En el corto plazo esos apoyos en programas sociales dan apoyo popular de las bases de la pirámide poblacional. Sin embargo, si a largo plazo no hay atención en inversión y reglamentación adecuada en educación y salud, el efecto en el empleo formal será negativo y se seguirá incentivando la informalidad laboral y en consecuencia no tendrá acciones positivas en la redistribución de riqueza.

El tipo de cambio ha tenido un cierre esta semana de 17.22 pesos por dólar, los elementos de decisión que influyen más sobre el tipo de cambio de la moneda mexicana corresponden más a factores externos que internos. Las reservas internacionales son del orden de 205 mil mdd, las cuales son clave para la estabilidad económica del país, son activos financieros (divisas, oro, inversión en papel AAA), no es capital. Esos activos se invierten en el exterior y su principal característica es la liquidez. No son para cubrir gasto gubernamental o en el uso de infraestructura pública. Si bien son relevantes en monto las reservas de México son un nivel adecuado, pero no excesivo. Por lo tanto, las reservas internacionales son clave para limitar la vulnerabilidad ante ocurrencias y demás desastres económicos o políticos.

No hay duda de que el nearshoring nos da una oportunidad que debemos aprovechar sin enfoques cuadrados o rígidos en materia de inversión y Estado de derecho. La inversión privada extranjera complementada por la nacional son el motor de inversión, y en el caso del gobierno federal y los estatales deben enfocarse en generar infraestructura y logística, así como inversión en educación y salud, con ellos se complementa un ciclo virtuoso para generar empleos formales, desarrollo e inversión. En este sexenio que ya está en sus últimos meses de gestión, el sector privado en sus diferentes estratos irrita e incómoda en su visión de estado controlador, sin embargo, necesita obligadamente del capital privado para invertir y tener continuidad en el crecimiento, que más que por sus políticas públicas se ha dado por factores externos de decisión en la relocalización de inversión foránea y reinversión, para aprovechar la integración de proveedurías al mercado más importante del mundo, no hacerlo o seguir con narrativas repetidas, solo dilata inversión y desarrollo.

El tema de discusión y diferencias con el poder judicial tampoco abona en lograr credibilidad en el poder judicial, no solo el federal sino el de los estados, donde los presidentes de los mismos, tienen clara cercanía con los ejecutivos estatales, lo que genera opacidad y el sentido generalizado de corrupción y nepotismo., las propuestas actuales, o de segunda terna en caso de rechazo a la primera, o de plano definida por el presidente López Obrador para cubrir la vacante del exministro Zaldívar, son claramente de contar incondicionales en la corte a prueba de todo y de esta manera sus decretos y leyes no tengan oportunidad de ser revertidas en la SCJN. Sin embargo, donde debería aplicarse es en los códigos de procedimientos y leyes involucradas a efecto de delimitar con claridad los términos de plazos para resolver los asuntos en tiempo y forma, así como identificar las resoluciones revertidas a jueces y tener un reporte publico sistematizado para identificar posibles responsabilidades.

Temas de seguridad e inversión, tienen mucho que ver con la pérdida de credibilidad en el sistema judicial, que lleva a terceros a tomar justicia y cobro por propia mano o a través de terceros, no es un comentario superficial, las estadísticas de violencia ( 26 asesinatos por cada 100 mil habitantes) reflejan acciones directas por cobro de piso, diversos tipos de extorsión y el cobro de deudas mercantiles o hipotecarias no pagadas por la vía legal en tiempos razonables, conlleva a que individuos cometan delitos en el sector activo de la economía, el 92% de los delitos no se denuncian ni se investigan en México. Ello afecta el clima de negocios al disminuir inversión local o regional y genera altos costos de oportunidad .

La armonía social y de negocios debe dejar las etiquetas sociales en donde solo los que coinciden conmigo en cada punto y coma, son buenos y honestos. La revolución de las conciencias no es solo contar con apoyos económicos de programas de gobierno, esta revolución de conciencia tiene que ver con organización y participación democrática, no otorgando tanto poder económico en diversas áreas a las fuerzas armadas en el entorno actual, con limitada autocritica en las fallas, la constante rotación de funcionarios improvisados en tareas clave de gabinete o promoverlos a gubernaturas., el acomodarse méritos en crecimiento económico (crecimiento del interanual PIB 3.5%, remesas enviadas a familiares, tipo de cambio) como si fuera enteramente propios o no valorar la participación de la sociedad y del sector privado para tales objetivos, que aún deben consolidarse con políticas públicas. Este 20 de noviembre se conmemora un aniversario más de la revolución mexicana, por lo que el discurso oficial y la parafernalia asociada será una nueva oportunidad festiva de logros en el imaginario colectivo. Con respecto a la otra revolución, la de las conciencias implica el despertar el interés por el conocimiento de la información económica y social, buscar la transformación positiva, analizar los elementos de información externos e internos para tomar decisiones con razonamiento cualitativo y cuantitativo.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx