“La inteligencia artificial es el monstruo del siglo XXI” Papa Francisco durante la reunión del G7

Resulta muy interesante analizar cómo el mismo destino acomoda las piezas de la historia, y uno de los mejores ejemplos representativos al respecto es la reforma al poder judicial de México, también conocida como “Plan C”, en ésta época en la que la inteligencia artificial a no muy largo plazo reemplazará al mismo poder judicial, y explico detalladamente ésta visión en el presente ensayo:

En la Biblia, sobre todo en el antiguo testamento, ya estaban contempladas todas las leyes que regirían a la humanidad por siempre, mismas que fueron copiadas en el Código de Hammurabi y en otros contextos, incluyendo las leyes napoleónicas, las constituciones universales incluyendo a la de Cádiz y a la actual de nuestro país, y en los mismos principios con los que organizaciones internacionales como la ONU, la OEA o la OTAN pretenden dirigir al mundo, y dentro de esas leyes se encuentra, por ejemplo, una de las principales que es: “No robar”, pero desde la Biblia no se especificaba lo que realmente abarcaba dicha ley, ya que literalmente era lo mismo robar un pan o un banco, para eso precisamente existieron los jueces, los abogados, los magistrados, los ministros, y consecuentemente, el poder judicial, para establecer los castigos que se deben aplicar a los que transgreden las leyes como la de no robar, dependiendo de lo que roben, pero prontamente, repito, dicha decisión ya se podrá realizar por medio de la inteligencia artificial, y se va a prescindir de seres humanos para tal efecto, como ya lo predijo el mismo Elon Musk .

De igual manera la inteligencia artificial va a suplir a la gran mayoría de las profesiones humanas, en medicina la inteligencia artificial diagnosticará con mayor precisión las enfermedades que los actuales métodos que existen, incluyendo de laboratorio y de imagen, y la misma inteligencia artificial podrá resolver los problemas médicos, incluyendo operaciones, y sin errores; también la inteligencia artificial suplirá a los arquitectos y albañiles de la misma manera, a los choferes y taxistas también, ya que los automóviles con sus pasajeros llegarán solos a su destino, y ya no se necesitarán políticos ni líderes mundiales, la inteligencia artificial resolverá todos los problemas internacionales de manera mucho más efectiva y humana.

También las escuelas y universidades desaparecerían, todo podría aprenderse por medio de inteligencia artificial personalizada.

Y todo éste pensamiento es cada vez más universal… Y no lo digo yo.