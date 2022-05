El presidente presume que la inflación en México es menor a la que se registra actualmente en Estados Unidos, de hecho, lo que AMLO destacó en su mañanera de este lunes, es completamente cierto, en el caso de los energéticos, es 0.6% y en Estados Unidos 2.1% y que la inflación general en México alcanzó en abril la cifra más alta desde 1994, un 7.7% mientras que en Estados Unidos fue de 8.3%.

Sin embargo, AMLO hace referencia a los indicadores económicos solo cuando le favorecen, no habla del comportamiento de la economía en general ni de cómo vamos en realidad y cuáles son las perspectivas.

Cambio de modelo económico por control político

Pero no es nuevo, AMLO pretende a toda costa cambiar el modelo económico del país y no porque no funcionara, sino porque no le permite el control político que necesita para su ambición de poder. No tiene interés en que la economía camine bien, lo que busca es el control absoluto.

AMLO no habla con la verdad, se especializa en el discurso populachero y dogmático, lejano a la realidad.

Sus tropiezos

En su mañanera de ayer, recordó el problema que tuvo con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzua:

“Cuando llegamos, el primer diferendo que tuve con el secretario de Hacienda, que habíamos nosotros nombrado, fue que me presentó un programa de desarrollo que era idéntico al programa de desarrollo que se presentaba cada seis años durante el periodo neoliberal, lo mismo. Y le dije: Pues, no, yo no puedo presentar esto, ya no queremos aplicar esta política. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico, esta política nos llevó a la ruina. Puede ser buena para los financieros, para los potentados, pero fue muy mala para el pueblo. Entonces, ya no”. AMLO

La realidad es que mientras Urzua y su sucesor trataron de mantener una mayor disciplina de las principales variables económicas para evitar el colapso, AMLO se asumió como secretario de Hacienda para manejarla a través de una narrativa totalmente falsa. En el periodo de 1995 a 2018 México se mantuvo con un promedio de crecimiento de poco más del 2%, muy distinto al de los dicharachos del presidente, que en campaña calificó de “mediocre, sí, pero al final, crecimiento.”

Sin excusas de crisis

La diferencia en estos tres años del gobierno de AMLO (2019-2021) está en que la economía se ha caído de manera brutal. Desde 2019, sin pandemia, sin guerra y con factores globales positivos, la economía de México presentó un decrecimiento del -0.1%, después de 10 años, cuando en 2009 la economía cayó a -5.3. por los efectos de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y la crisis sanitaria por la influenza aviar.

En 2020, con la pandemia de Covid, la economía registró una caída de -8.3%, su peor caída desde de 1995, la que provocó Carlos Salinas de Gortari que fue de 6.3% y, además, México fue de los pocos países que en la recuperación no alcanzó las cifras del nivel prepandemia, nos quedamos 3 puntos abajo.

Inflación y pobreza

Por otra parte, hablando de la inflación, las reformas “neoliberales” que dieron independencia al Banco de México permitieron bajar la inflación de más del 30%, a un solo digito y, a partir de ahí y hasta ahora, se ha mantenido en esos rangos y prácticamente, camina de forma paralela a la de Estados Unidos.

Aunque AMLO ha insistido en que su política económica es “para los pobres” y que el periodo neoliberal, fue un “desastre”, bueno, pues tampoco fue así, durante los treinta años anteriores a su gobierno los niveles de pobreza tuvieron una constante a la baja y lamentablemente, en el periodo actual la pobreza aumentó.

A partir del sexenio del presidente Zedillo, la política social tuvo un cambio radical, dejó de estar vinculada a programas electorales y se diseñaron programas de apoyo institucional para las clases de menores ingresos. A partir de entonces ya no vimos la mano del presidente repartiendo dinero o apoyos en época electoral, como sucedió durante el sexenio de Carlos Salinas con el programa Solidaridad o incluso, como lo pudimos percibir en las pasadas elecciones con los servidores de la nación, quienes se aseguraban de que los beneficiarios tuvieran claro de parte de qué persona (y no del Estado Mexicano) venían los apoyos.

Datos no relatos

El informe publicado por CONEVAL en 2021 contradice el discurso dogmático de AMLO, la instancia reportó que para el mes de febrero de 2021 el cálculo de personas en pobreza era de 70.9 millones, que representan un 56.7% de la población.

Cabe señalar que, en 2018, año cuando tomó posesión AMLO, el porcentaje era del 41.9% y la medición a este indicador mostraba una tendencia consistente a la baja, pero, al final había alcanzado un 44.4%.

Salud

En materia de Salud, un tema donde el presidente ve necesario traer médicos cubanos, la forma en que destruyó el sector resulta dramática.

Según los datos de Coneval, en el 2000 el porcentaje de población con carencia del servicio era del 58.6% y para 2015 bajó a un 16.7%, es decir, mejoró un 41.9%. Sin embargo, para 2020, la población con carencia de los servicios de salud se incrementó al 21.5%, es decir, ¡casi 6 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud!

Lo que AMLO busca es cambiar por completo los fundamentos económicos y pasar de una economía de mercado regulada a una de control gubernamental, bajo un monopolio de toda actividad económica por parte del Estado. Los resultados, desde ahora, están a la vista.