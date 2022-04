Recuerdo los primeros días que hubo dosis de las vacunas contra el Covid-19 en el país y las constantes quejas de los habitantes de las grandes zonas metropolitanas del país por que no se podían vacunar o porque había escasez de vacunas. Conseguir vacunarse en México parecía lo más complicado del mundo y muchas personas le tiraban al gobierno del presidente López Obrador diciendo que todos estaríamos vacunados hasta el 2022.

En Nuevo León , los módulos de vacunación han estado vacíos a pesar de la invitación del gobierno actual para aplicarse la vacuna. La secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín invita a la población a ponerse los segundos refuerzos o las cuartas dosis a lo que mucha población le ha hecho caso omiso.

El uso de estas vacunas tiene un tiempo de caducidad y se tienen que aplicar en los próximos cuatro días, si no usan se perderán. ¿Qué le pasa a los regios que no van a ponerse los refuerzos?

El que el gobierno de Nuevo León se haya puesto mas liberal en cuanto al uso de cubrebocas no significa que la pandemia se haya terminado. En muchos países están dándose nuevos picos del Covid y no se pueden desperdiciar esas vacunas.

Solo recuerde hace un año cuando la gente se estaba yendo a vacunar a los Estados Unidos porque no había las dosis suficientes o los turnos para vacunarse parecían muy lejanos. En Semana Santa del año pasado no eran tan fácil vacunarse y todo mundo estaba buscando la manera de hacerlo pues era una de las maneras de evitar el contagio. Conozco personas que falsificaron sus datos para poder vacunarse, otros que pagaron grandes cantidades de dinero para ponerse vacunas falsas. ¿Dónde quedo toda esa urgencia por vacunarse?

También recuerdo a las personas que decían que con el ritmo de vacunación que se tenía en ese entonces, la vacunación iba a terminar en el 2023 entre otros comentarios que ahora se convirtieron en anecdóticos. El gobierno federal ha cumplido, es momento que los ciudadanos también aprovechen de este beneficio que en otros países no tienen.

Así como el gobierno de mi estado ha sido tan mediático con el tema de la vacunación transfronteriza, así debería de serlo con las vacunas que ahora hay y en buen número en diferentes centros de vacunación. ¿Será que como es un programa federal y no estatal no lo promocionan de la misma manera? Habría que entender que el beneficio es para todos no importando quien maneja el programa y que el bicho no distingue entre la 4T y el Nuevo Nuevo León.

Hay una teoría de ventas y mercadotecnia donde en ciertos bienes y productos las personas buscan adquirirlos cuando están en escasez o son pocas las unidades para la venta. Piense en una bolsa de diseñador donde las personas que tienen la posibilidad de cómprala “pelean”, o hacen cola para obtenerla. Hay un caso de una persona cercana que hizo cola toda una noche para obtener un reloj de edición limitada de la marca Swatch. Si este reloj se vendiera de línea o hubiera la posibilidad de resurtirlo quizá esta persona y todos los que hicieron cola para comprarlo no lo hubieran hecho.

Así pasa con las vacunas, muchos caen en el “después me la pongo” o “de todos modos va a volver a haber”. Lamento decirle a mis paisanos que estas dosis no volverán y quien sabe cuando podrán completar su esquema, necesario para que esta pandemia por fin acabe.

Según los números de la Secretaría de Salud, Nuevo León ha alcanzado un 85% de esquemas completos de dos dosis. Faltan los refuerzos y las cuartas dosis para los adultos mayores. Si tienen la oportunidad de completar su esquema de tres dosis o completar su cuarta dosis si es adulto mayor, hágalo.

Hoy oía el noticiero de Denise Maerker en Radio Fórmula donde le preguntaba sobre la caída de casos de Covid-19 en el país al Infectólogo Alejandro Macías, uno de los expertos que más han informado sobre el tema. El doctor Macías decía que el fenómeno que se esta dando en nuestro país puede ser hibrido, entre las vacunas que se han puesto y los contagios que se han tenido, la población se ha vuelto un poco más resistente al virus. No se ha llegado a la inmunización de rebaño pero se tiene esta especie de inmunización hibrida que ha logrado que estemos mejor que otros países. Esperemos que esto siga siendo así.

Mientras esto pasa, mi papá ya se puso su cuarta dosis y está protegido hasta donde se puede. En mi caso, ya tengo tres dosis, además que me contagié, seguramente, de la variable Ómicron, digamos que soy de la población con la protección híbrida.

Si no se ha vacunado, ¿qué le falta para ir a los módulos ahora vacíos en la zona metropolitana de Monterrey? Esperemos que los que puedan aprovechar esta oportunidad lo hagan pues ahora que se tendrán a mas personas sin cubrebocas en diversos lugares puede ser que los contagios tengan un aumento leve, esperemos que no. ¡Vaya a vacunarse, por favor!