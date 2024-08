No es gratuito, ni fortuito, que al ex funcionario panista convicto por narcotráfico, Genaro García Luna, le gustaran tanto los montajes televisivos y mediáticos, ni que a su principal alfil le apoden “Lord Montajes”.

A falta de propuestas positivas de gobierno y ante la torpeza de sus dirigentes, quienes a escasos días de la elección les vuelve a aflorar el gen reaccionario y confiesan que arrasarían con los programas sociales bajo el mediocre argumento de que “hay que enseñar a pescar”, lo único que les queda es la alharaca y la payasada.

El intento de detención de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y futuro Senador, en un establecimiento de la Ciudad de México, es una muestra más de esos escándalos mediáticos planeados por la derecha, sin rumbo ni plan de gobierno los próximos seis años.

Lo explicó bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves, todo se trata de una venganza de María Eugenia “Maru” Campos y el ex gobernador corrupto César Duarte Jáquez, del PRIAN:

”Lo que se informó en la mañana es de que, sin informarle, sin decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo, a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual Gobernadora [se alió al exgobernador , aunque son de partidos distintos”,

Personalmente, esto no es una defensa al exgobernador panista Corral, quién no me simpatiza y que ocupa un escaño que debería ser para una persona de izquierda. A muchos mexicanos y chihuahuenses no se nos olvida su afán golpista con la fracasada “Alianza Federalista”. Si se le comprueba algo, que pague.

Pero que no pretendan hacer sus patéticos escándalos mediáticos los próximos seis años, sin enfrentar las consecuencias de volver a fracasar en las próximas elecciones intermedias y presidenciales.