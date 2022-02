La oposición de AMLO se entretiene en Twitter... pero de ahí no sale

Un sector de comunicadores y “figuras” de Twitter y otras redes sociales se unieron ayer en un “space” de la red social para mostrar su apoyo al mercenario de la comunicación Carlos Loret de Mola y hablar pestes del actual gobierno, como es su derecho en esta nueva apertura de medios que existe en nuestro país.

No menciono los nombres de las y los involucrados porque muchos tienen una piel demasiado sensible. Me limitaré a señalar que mientras ellos presumen “más de 30 mil” escuchas en sus espacios, sus deseos de volver al anterior régimen, en donde un puñado de empresarios de la comunicación se enriquecían mientras que decenas de miles de periodistas apenas subsisten, no se cumplirán.

El presidente, con todos sus aciertos y errores de comunicación, sigue con un altísimo nivel de aprobación. Y ningún “espacio” de Twitter, ni nada por el estilo repercutirá en su apoyo mientras estos actos de “resistencia” se queden en una de las redes menos importantes de México y no se refleje en las calles.

Manuel Ibarra en Twitter: @Manuel_Ibarra