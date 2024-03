Como hombre es muy difícil escribir sobre el movimiento de las mujeres. Si me equivoco en este artículo agradeceré me amonesten las feministas que conozco y que con sus críticas de tantos años me han quitado poco a poco lo machista. Me falta mucho para sentirme completamente reeducado, pero algo habré mejorado, espero.

Inicio con un dato curioso: cierto integrante de la familia propietaria de un grupo machista de diarios ha pedido en su columna de este viernes 8 de marzo una pacífica manifestación de mujeres.

Ese machito firma con dos seudónimos el mismo artículo: como El Abogado del Pueblo en El Norte, de Monterrey, y como Manuel J. Jáuregui en Reforma, de la Ciudad de México, y Mural, de Guadalajara.

Que Grupo Reforma es un grupo machista de comunicación lo demuestra el directorio de su principal periódico: hay 19 personas con cargos directivos y solo dos son mujeres, ambas en la parte baja del organigrama. Aquí una foto tomada de su edición impresa:

Los machos mandan en Reforma

El machista propietario de Grupo Reforma que publica como Manuel J. Jáuregui y El Abogado del Pueblo ha pedido hoy, en tono de macho clasista, que sea pacífica la marcha de las mujeres:

“La violencia que ha surgido en otros 8M no debe aparecer en la marcha de HOY, pues perjudica la causa de la igualdad de las mujeres el que estas violenten el orden, destruyan propiedad ajena, pintarrajeen inmuebles y ataquen edificios públicos. Esto a manos de una minoría VIOLENTA infiltrada en las marchas: se reconoce que la mayoría de las Damas manifestantes se comportan con gran civismo”. Directivo de Grupo Reforma

Pienso que ese comentario es machista y clasista porque utiliza con letra inicial mayúscula la palabra Damas . Es decir, merecen respeto las mujeres que se comportan con nobleza y distinción, que es la primera definición que de dama ofrece la Real Academia Española. No ha variado mucho su actual significado del original:

Diccionario etimológico castellano en linea: “La palabra dama viene del francés dame, una palabra ya presente en la Edad Media para designar a la mujer noble y en el s. XVII a la mujer casada de alta categoría social”. CR Comunicación: “La dama por lo general, si bien solía llevar una calidad de vida muy elevada e interesante por su permanente actividad social, era en la mayoría de los casos una sombra de una figura masculina, principalmente del padre hasta la adultez y del marido luego”.

Ya ni para los baños de los restaurantes debería utilizarse la palabra dama. Mucho menos tendría que emplearse para diferenciar a las mujeres violentas del 8 de marzo de las que saben comportarse “con gran civismo”.

Cualquier cosa que hagan hoy las mujeres que se manifiesten en las calles de estará plenamente justificada. Para desmotarlo tomaré dos citas de autores conocidos que incluyó José Antonio Pascual en su discurso del 11 de marzo de 2002, cuando tomó posesión como miembro de número de la Real Academia Española.

Primera cita, de Tzvetan Todorov: “En la iconología renacentista, la memoria era representada como una mujer con dos rostros, uno vuelto hacia el pasado y el otro hacia el presente; sosteniendo en una mano un libro (donde puede sacar su información), en la otra una pluma (probablemente, para poder escribir nuevos libros)”.

Segunda cita, de Pascal Quignard ... Un momento, lo que el señor Pascual cita de Quignard no es lo que yo mencionaré, que es esto: “La vida es bella es porque es feroz”. Recordé tal expresión leyendo esta mañana el discurso al que he hecho referencia.

La mujer es bella porque es la memoria que recuerda el pasado y, como fiera, busca que el presente sea distinto. No son aceptables en la actualidad los diarios dominados por 17 machos, que comparten la dirección con solo dos mujeres a quienes han entregado cargos menores. Es una realidad empresarial vigente, en los medios y en todos los sectores productivos. En este sentido, la administración pública y la política van mucho más adelante que el llamado sector privado:

1.- Tendremos una mujer presidenta de México, seguramente Claudia Sheinbaum , quien aventaja a Xóchitl Gálvez por 40 puntos porcentuales en la encuesta más confiable, la de MetricsMx. Al aspirante presidencial machito, el tal Máynez, ellas para todo fin práctico lo tienen casi en cero por ciento de las preferencias.

2. Hay cinco ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía son minoría, pero Claudia, para empatar el marcador, tendrá que proponer, cuando a finales de 2024 se vaya el siguiente jurista macho, solo a juristas mujeres:

Norma Lucía Piña Hernández.

Ana Margarita Ríos Farjat.

Lenia Batres Guadarrama.

Loreta Ortiz Ahlf.

Yasmín Esquivel Mossa.

3.- En el consejo del INE hay mayoría de mujeres:

1. Guadalupe Taddei Zavala.

2. Rita Bell López Vence.

3. Norma Irene De la Cruz Magaña.

4. Carla Astrid Humphrey Jordan.

5. Dania Paola Ravel Cuevas.

6. Beatriz Claudia Zavala Pérez

4.- Hay más gobernadoras que nunca… y más habrá a partir de este año:

Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Maru Campos.

Lorena Cuéllar Cisneros.

Evelyn Salgado Pineda.

Layda Sansores.

Indira Vizcaíno Silva.

Teresa Jiménez.

Mara Lezama.

Delfina Gómez.

5.- Las mujeres mandan en el Banco de México:

Victoria Rodríguez Ceja.

Irene Espinosa Cantellano.

Galia Borja Gómez.

Nunca hubo tantas mujeres en el gabinete presidencial:

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar.

María Luisa Albores González, decretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.

María Estela Ríos González, consejera jurídica del ejecutivo federal.

Betha Alcalde Luján, directora del ISSSTE.

María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt.

Ana Gabriela Guevara, directora de Conade.

Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres.

Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Ya habrá mayoría de empresarias. Existen por fortuna ahora mismo casos notables, pero muchas empresas e inclusive familias empresariales siguen siendo machistas: para los hijos, los puestos directivos; para las hijas, dinero, pero si se casan con tipos más o menos listos, entonces los yernos serán ejecutivos.

Cambiará la situación, claro que sí, y en las empresas habrá muchas más mujeres al mando. Y, desde luego, las periodistas de Reforma, El Norte y Mural conseguirán llegar a los altos cargos de esos diarios. Cuando lo logren será gracias a las mujeres que hoy protestarán con toda la fuerza y la fiereza que la memoria les exija. Las Damas pacíficas por fortuna están en vías de extinción.