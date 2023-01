El fiscal general se perdió de sus oficinas, al suceder era de esperarse que los opositores del presidente tratarían de buscar una tendencia, su intención es simple, lo comente hace unos días en mi columna, cuando comenzaba el juicio del ex secretario de seguridad pública federal panista Genaro García Luna , tratan de inventar notas que rompan las redes, y así darles un motivo a sus afiliados para darle promoción y llegar a borrar la información de este juicio, que está marcando la caída de acción nacional, sacando el fondo de la corrupción que pasamos los mexicanos en sus mandatos.

No tienen ninguna estrategia para derrocar al presidente de México, sus números cada vez suben más, por ello deciden matar al fiscal general de la república, su deseo con un corazón negro, no hablo que Gertz Manero sea un excelente servidor público y tal vez muchos no estamos de acuerdo en algunas decisiones que toma, una de ellas no perseguir a quienes formaron parte del grupo que llevo cuesta abajo este país.

Por ello no paran de mover fake news en sus redes sociales , no existe la posibilidad de combatir este gobierno con sus formas, eso los tiene muy alterados, ahora Claudio X. González (El zar de los políticos) busca realizar otra marcha, he observado que en la nueva coalición entre PRI, PAN y PRD, lo dejaron fuera del juego, ahora les quiere enviar un mensaje, al creer que puede llenar el zócalo, su caída está comenzando, el empresario ya perdió el poder, se cansaron de ser obedientes ante el zar, ahora todos buscan estrategias, unos matar políticos, otros hacer marchas, algunos más retirar los amlitos.

De verdad creen que los mexicanos somos tontos, sus mentiras aburren, no tienen operación política, están moralmente derrotados y sin una línea para lograr el cambio que ofrecen, de que sirve llenar el zócalo con acarreados, si al momento de votar la mayoría no lo harán y los otros seguramente será repartido, el tiempo se agota, se pelean y no aceptan ir solos para buscar culpables al perder, verlos tan perdidos me hace entender que desde hace mucho no tenía México un presidente que no bajara en sus encuestas en los primeros 3 años de gobierno, así tratarán de seguir con sus juegos buscando engañar, saben perfectamente que la verdad saldrá y está en un juzgado de Brooklyn en Nueva York , faltan meses, en ese tiempo saldrán muchas verdades que los llevarán al olvido de la historia, el tiempo decidirá quién tiene la razón.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif