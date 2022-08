CONDENANDO LÍNEAS

Siempre será bueno para el futbol mexicano, que América y Guadalajara anden bien, más allá de que ambos no tuvieran un buen arranque de campeonato y que por momentos no encontraran su once ideal.

Las Águilas tienen 6 victorias de manera consecutiva en este torneo, en los que en estos partidos ha anotado 19 goles por solo 2 en contra, una gran marca para un equipo que defiende muy bien y que finalmente encontró su alineación titular cuando restan por delante en esta competencia 6 partidos para terminar el campeonato.

Al terminar esta jornada, los de Coapa aparecen en los primeros lugares de la tabla general con 22 unidades y con la tranquilidad de poder contar con una semana completa para encarar su próximo compromiso ante los Tigres en el estadio azteca el sábado por la noche, aprovechando estos días para poderle dar algo de descanso a un plantel que ha tenido una carga fuerte de partidos, entre amistosos y torneo regular.

Por su parte el Guadalajara ha logrado encontrar la contundencia que no había tenido en el inicio de la competencia y que los tenía metidos en los últimos lugares. Afortunadamente para ellos, desde hace 4 jornadas no pierden y además en los últimos 3 partidos han conseguido victorias, las cuales los han llevado a estar entre los primeros 8 de la tabla general.

Las Chivas no solo han mejorado en lo colectivo, también han conseguido que la mayoría de sus futbolistas de a poco vayan recuperando la confianza y que con esto les permita llegar lo más fuerte posible a la parte final del torneo en donde tendrán que enfrentar al Toluca, Tijuana, Puebla, Tigres, América y al Cruz Azul en la última fecha.

Ambos equipos están jugando bien, aunque todavía hay cosas que corregir pensando en que la liguilla es algo muy distinto y en donde una distracción te puede dejar fuera, algo que ambos equipos vivieron al inicio y que poco a poco han ido corrigiendo.

Curiosamente los dos apostaron por darle continuidad al trabajo de sus directores técnicos los cuales llegaron como interinos la campaña anterior y hoy gracias al respaldo de sus directivas, ha encontrado en las últimas jornadas un buen premio tanto para ellos como para sus aficionados.