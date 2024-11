Ayer volví a constatar esto:

Una chica a la que quiero mucho, a quien esta red ha puesto en mi camino y me siento cercana a ella, nos identificamos ambas también, lleva poco más de tres años luchando contra un cáncer de mama que le ha golpeado el cuerpo y el alma sin parar.

Pero no solamente lleva luchando contra la enfermedad sino contra todo un sistema de salud indiferente, frío y colapsado, que le niega conseguir su medicamento oncológico para continuar con su batalla que porque “no hay”.

El cáncer ya se ha diseminado por su cuerpo y a pesar de esto, ella sigue luchando con toda su fuerza y como una gran maestra de vida, porque tiene una niña que quiere ver crecer, que quiere cuidar y a quien ama con toda su alma.

Ayer, valientemente, grabó un video, exponiendo que no encuentra el medicamento que le es urgente para continuar su quimioterapia.

Me pidió que le ayudara a difundir ese mismo video, pues por alguna razón y con toda mi gratitud y mi sorpresa, cuento con más de 70 mil seguidores en mi cuenta en X: @panaclo.

Me moví con toda la velocidad de la que soy capaz y más para etiquetar a personalidades en la conducción, en el deporte, en la actuación, la música, el medio del espectáculo, etc, etc, para que ese video se replicara por mil y llegará lejos.

Pude darme cuenta y constatar por la paciente que requiere de este medicamento, que en pocos minutos el propio Hospital 20 de Noviembre en la CDMX que es uno de los hospitales en donde ella se atiende, pero en donde constantemente algo falla: las máquinas para hacer tomografías se descomponen, la ausencia de camas, de medicamentos, y un largo etc, que se por cuenta de ella existen, pues casi milagrosamente habían contactado con ella.

También conductores de noticias como Azucena Uresti le llamó y un sin fin de personas se movieron para viralizar el video en donde Lore, así se llama, pudiera ser vista y su petición concedida, porque es de vida o muerte que le sea administrado su medicamento.

Me dio mucha tristeza darme cuenta que nadie de la 4T querría ayudarme a replicar y difundir ese video. Es que no hay forma. Se deben casi religiosamente a Morena y a todo lo que tenga que ver con ese partido.

Colocar en sus redes el video de Lore pidiendo ayuda para que me fuera suministrado su medicamento era casi ilegal o como un pecado para ellos, porque es como fallarle a su líder. Y eso es triste... Muy triste.

Al final alguien alzó la mano para apoyar a Lore pero angustiosamente en esta ocasión nada más.

Porque vendrán otras quimioterapias con otros gastos estratosféricos (alrededor de 25 mil pesos) que ella debe de saldar y no cuenta con ese recurso.

Como no contamos con recursos suficientes para médicamente atendernos cientos de mexicanos.

Pero algo me llevo de todo esto y me da paz, me impulsa a seguir adelante, me da esperanza: Muchos mexicanos movilizándose ayer para difundir el pedido de ayuda de Lore.

Esa es la buena cosa que tenemos y que los políticos se olvidan que existe: la solidaridad entre mexicanos que no fue solamente un movimiento ante la tragedia en aquel terremoto de 1985.

En nuestros genes, en nuestra alma, la solidaridad existe y yo creo fue es y será el único remedio y la única manera de seguir adelante todos.

Lore, desde aquí te mando todo mi amor. Nos seguiremos movilizando por ti y para lo que necesites.

Amigos, @loreestrada ha estado luchando desde hace mucho por conseguir sus tratamientos contra el cáncer que padece. Hagamos viral esto. Es nuestra única forma de poder hacer algo por ella pic.twitter.com/4eMS910qL1 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) November 4, 2024

Es cuanto.