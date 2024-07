Me dijeron que ayer me faltó un sinónimo de fifí. Presenté 10: wannabes, pijos, metrosexuales, fashionistas, aspiracionistas, quienes siguen la etnomoda, fanfas, relamidos, engolados y quienes andan a la moda ranchera. Pero no incluí el sinónimo más utilizado en redes sociales: mamador o mamadora . Así se conoce a la gente que exagera para verse mejor.

Para remediar la falta, presento enseguida la fotografía más mamadora de la política mexicana.

PeñaGol. No es la de Enrique Peña Nieto celebrando un gol de México con su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Pero esta foto es una de las más mamadoras del sistema político porque no se tomó en el momento de la anotación de la Selección, sino después: posaron el general de división y el entonces presidente. Verdaderos mamadores.

PeñaGol

SandraBaches. Tampoco es la de Sandra Cuevas, elegantísima, revisando baches. Ridícula la foto tanto como la exalcaldesa de Cuauhtémoc.

SandraBaches

SalinasFraude. Podría competir por la foto más mamadora esta de la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari aclamado por su pueblo. Mamadorsísima imagen porque, después del fraude electoral que lo llevó a la presidencia lo cierto es que nadie apoyaba a Salinas.

SalinasFraude

YellowstoneChafa. No tiene nivel político, pero sí ego gigantesco un senador del Verde, Raúl Bolaños, quien suele difundir fotografías en las que aparece como Kevin Costner en la serie Yellowstone. Vaya mamador.

YellowstoneChafa

Velasco$$$Revistas. Manuel Velasco demuestra en esta imagen que el dinero de la política es para mamadoramente gastarse en portadas de publicaciones nada periodísticas.

Velasco$$$.

CorleoneRegio. Un personaje menor de la política nuevoleonesa tiene tanta autoestima que le gusta aparecer en las fotos como salido de la película El Padrino. De hecho, el joven Mike Flores, de MC, exige que le llamen Michael Corleone. El mamador al que me refiero es el de corbata roja, no los otros, que alguno tendrá más adelante su foto.

CorleoneRegio

CienfuegosPatriótico. Otro nuevoleonés, el priista Paco Cienfuegos, suele posar fijando la mirada en la historia patria.

CienfuegosPatriótico

FortachónFortachona. La foto más mamadora no es de Samuel García y Mariana Rodríguez, pero esta pareja tiene el récord de más imágenes mamadorsísimas.

FortachónFortachona

PorfirioMedallas. Esto de las fotos mamadoras no es algo nuevo en la política. Porfirio Díaz tuvo la suya con chingomil medallas.

DíazMedallas

Hay fotos mamadoras no por la pose del personaje que las difunde, sino por el mensaje que pretenden enviar. Dos políticos se colgaron de Claudia Sheinbaum haciéndola aparecer en forma indebida en imágenes para intentar obtener beneficios de la popularidad de la hoy presidenta electa.

EbrardGandalla. Marcelo Ebrard, en uno de sus berrinches porque Claudia Sheinbaum lo derrotó contundentemente en la contienda interna de Morena, minimizó a la hoy presidenta electa —y se maximizó a sí mismo— comparando dos fotografías enormes, por supuesto más enorme y de mayor calidad la de él. Mamador y gandalla.

EbrardGandalla

FoxTrampas. Vicente Fox recurrió al truco estalinista de editar una fotografía de un evento oficial, de cuando Claudia Shienbaum colaboraba en el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador. La entonces responsable de las obras del segundo piso acompañó al jefe de gobierno, AMLO, a un recorrido de inspección al que acudió el entonces presidente Fox. Algo perfectamente normal, pero el mamador Chente imitando a Stalin eliminó de la fotografía a su enemigo más odiado, López Obrador, y la presentó como prueba de que Claudia lo apoyaba. Totalmente falso. Aquí las dos imágenes, la traqueada por Fox y la original.

FoxTrampas

La foto completa

Ahora sí, digamos cuál es la foto más mamadora de la política.

MamadorMamónCalderón. Es esta de Felipe Calderón. No es una simple fotografía. Se trata de toda una producción carísima. Para tomar la foto hubo reuniones de varias dependencias de seguridad nacional. Participaron en los ensayos y en el producto final fotógrafos, especialistas en iluminación, estilistas, sastres, militares, entrenadores de caballos y muchos caballos. Mamador el esposo de Margarita Zavala y también mamón.

La foto más mamadora de la política mexicana

GeneralísimoCalderón. Por cierto, el segundo lugar en la competencia para encontrar la foto más mamadora también es de Calderón, cuando se disfrazó de general, pero le quedaron grande la gorra y la chamarra.

GeneralísimoCalderón

Posdata 1: ¿Y AMLO?

JessiPaparazzi. Hay una foto del presidente López Obrador que no llega a mamadora, pero es la que más se acerca. Cabe aclarar que Andrés Manuel no la autorizó: “Me agarró Jessi infraganti, hasta que la caché”. Nunca falta una paparazzo para favorecer al jefe.

PaparazziAMLO

Posdata 2: ¿Y Claudia?

SiluetaClaudia. Tampoco llega a foto mamadora. Es, nada más y nada menos, la imagen que ganó una elección presidencial. Claudia Sheinbaum le debe buena parte de su éxito a tantas imágenes con su cola de caballo. Inclusive las más llamativas fueron solo las de su silueta.