El ajedrez humano

La foto de Gerardo Martino platicando con el director técnico que será su rival en el primer partido de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni, en un estadio de Argentina ha generado tanta polémica que para bajarle los humos a los críticos, las redes sociales de la Selección Mexicana postearon imágenes de los auxiliares del “Tata” viendo juegos de la Liga MX, como para dejar en claro que la chamba no está descuidada, pero no basta con eso, porque el problema no solo está en la forma, sino en el fondo.

Seguramente Gerardo Martino ha viajado más veces a su país natal de las que imaginamos, eso, en lo personal no es lo criticable, es más, el “Tata” habría viajado en esta ocasión para estar en el nacimiento de su nieto, lo cuál es más que entendible, lo que ha generado ámpula, lo que ha hecho que la afición haya explotado en contra del técnico de la selección mexicana, es por haber ido a un estadio de Argentina, a ver un partido, cuando lo que debería de estar haciendo, es eso mismo, pero aquí en México.

Gerardo Martino paseando por estadios de Argentina

Esa parte la entiendo, el tiempo que escogió, no fue el mejor, en la peor crisis de seleccione nacionales, con directivos y técnicos recién corridos de la estructura federativa y que Martino se le vea paseando por un estadio pero en Argentina, claro que es incómodo y que la respuesta de la propia Federación sea pongan fotos de sus auxiliares visoreando, molesta más, porque es justificar lo evidente: que el técnico nacional hace lo que quiere y como quiere su trabajo.

Y no, no es pretexto que Martino ya tenga el 95% de su lista de jugadores para el mundial de Catar, a cuatro meses de un Mundial que luce poco prometedor por la mediocridad con la que calificó el representativo azteca (no nos engañemos con los puntos obtenidos, el funcionamiento fue malo) se siente una relajación impropia de las circunstancias, aunque sean dos o tres elementos que podrían subirse al barco mundialista, aunque sean partidos meramente de protocolo, pero el “Tata” tendría que estar en las tribunas del futbol mexicano, no en Argentina, no hay pretexto, no hay justificación.

No se ustedes, pero a mí no me extrañó esa foto, no me generó más que una confirmación que Gerardo Martino poco o nada le importa lo que venga, no digo que no sea un profesional. Martino es un estratega comprobado, pero que en este ciclo la frente de México, ha dejado mucho que desear en discurso y actitudes, es cierto que no tenemos un equipo como para pensar en ser campeón del mundo, pero entre jugadores convocados de manera inmerecida y el pobre nivel que muchos de las vacas sagradas viven, la foto incómoda de Martino es una raya más al tigre, una prueba más que le urge más cumplir el contrato y eliminado, irse, de un proyecto sin alma y que camina producto de un acto de fe.

Luis Enrique Alfonzo: @LEAdeportess