La experta en conflictos y una guía para el periodismo feminista en un diario de machos

Lindos reportajes sobre mujeres, pero...

“Ministras, científicas y una jefa de policía hacen un recuento de los avances en la equidad de género, pero también lo que aún falta lograr”.

Esa es la presentación de una serie de artículos relacionados mujeres destacadas publicados en la Revista R, de Reforma.

Me encantaron los textos de Reforma sobre:

√ Margarita Ríos Farjat, ministra presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

√ Yazmín Esquivel Mossa, ministra presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

√ Maru Campos, gobernadora de Chihuahua,

√ Georgina Bujanda, presidenta del congreso del estado de Chihuahua.

√ Myriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

√ Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad Pública de Campeche.

√ Gabriela Dávila-Loaiza, neuróloga mexicana que contribuyó en el desarrollo de la vacuna de Pfizer contra el covid-19; directora regional de investigación clínica para Canadá, Europa y América Latina de Pfizer.

√ María Elena Bottazzi, microbióloga hondureña postulada al Premio Nobel de la Paz 2022 por el desarrollo de Corbevax en Estados Unidos, primera vacuna sin patente contra el coronavirus que beneficiará a los países más pobres.

√ Teresa García-Gasca, ingeniera bioquímica industrial y doctora en ciencia de los alimentos, rectora de la Universidad de Querétaro.

¿Y Rosa Icela?

Me llama la atención que para hablar de que hay mujeres encabezando secretarías de seguridad pública, la dirección editorial de Reforma haya elegido a la de Campeche, uno de los tres estados con menos población —y por lo tanto con menos problemas de violencia— en México. Estoy seguro de que Marcela Muñoz es una brillantísima funcionaria, pero ¿y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno nacional, Rosa Icela Rodríguez?

No quiero pensar que haya habido grilla editorial generada por el fanatismo ideológico de derecha, es decir, que los directivos de Reforma hayan pensado que no valía la pena destacar que el presidente López Obrador —a quien detestan por izquierdista— ha confiado los cargos más complejos a mujeres, algo que no ocurrió en ninguno de los anteriores sexenios.

Tal vez lo que pasó fue que a la gente de Reforma se les olvidó Rosa Icela. O quizá esta funcionaria los bateó cuando la buscaron para una entrevista. Yo no sé, solo subrayo la falta.

Periódico de machos

Reforma, en su reportaje sobre mujeres destacadas, nada dijo acerca de las directoras importantes que tiene ese diario. No ocurrió así por modestia, sino simple y sencillamente porque entre las 10 personas con más relevancia en el directorio del mencionado periódico no hay representantes del, por así llamarlo, sector femenino:

1.- (Hombre) Alejandro Junco de la Vega, presidente del consejo.

2.- (Hombre) Rodolfo Junco de la Vega, vicepresidente del consejo.

3.- (Hombre) Alejandro Junco Elizondo, director general.

4.- (Hombre) Ricardo Junco Garza, director General comercial.

5.- (Hombre) Ignacio Mijares, director general de operaciones.

6.- (Hombre) Juan E. Pardinas, director editorial general

7.- (Hombre) Roberto Zamarripa, director editorial

8.- (Hombre) Alex Castillo, director editorial

9.- (Hombre) Gerardo Lara, director comercial

10.- (Hombre) Juan Carlos Pulido, director comercial de experiencias de marca

La directora de un gran diario nacional

En el puesto número 11 aparece una mujer en Reforma, Mayela Córdoba, directora editorial de negocios. ¿Esto es ético? Para no meterme en profundidades filosóficas, diré que algo sí es seguro: no es algo para presumirlo en reportajes.

Si hubiera habido objetividad y ganas de dar a conocer a mujeres relevantes, la dirección de Reforma tendría que haber publicado el perfil de una mujer que dirige un importante diario nacional, Carmen Lira, de La Jornada. Creo que no se ocuparon de Carmen por dos factores: (i), no le gusta a Alejandro Junco elogiar nada que haga su competencia; (ii) el director editorial de Reforma, Juan Pardinas, fanático de ultraderecha y por lo tanto bien machito, detesta al único periódico de izquierda de México.

La experta en conflictos

Me dio gusto que hoy domingo Reforma publicara un artículo de Mara Hernández, investigadora de la UNAM experta en solucionar conflictos.

Pero, ni hablar, me dio pena que el artículo de la única mujer que hoy publica en Reforma se presentara en la tercera página , la menos importante, de su sección de opinión.

¿Se envió a Mara Hernández a la tercera página porque en las dos principales había otras mujeres? Nada de eso.

Hoy domingo en Reforma casi todos sus artículos son de periodistas o intelectuales machos, algunos seguramente no machistas, pero masculinos, pues:

1.- Enrique Krauze.

2.- Luis Rubio.

3.- Carlos Elizondo.

4.- Eduardo Caccia.

5.- Catón.

5.- Calderón (el monero, no el mono).

6.- Templo Mayor (columna sin firma responsabilidad del director editorial, don Juan Pardinas).

7.- Jose Antonio Fernandez Carvajal.

Me dirán que hay otras mujeres que escriben en Reforma, y es verdad, pero en sus páginas de opinión ocurre lo mismo que en el directorio del periódico: ellas son muy poquitas frente a tantos hombrecitos.

El hecho es que hoy domingo en Reforma solo publica Mara Hernández. No quiero pensar que don Juan Pardinas aceptó el artículo de ella porque le pareció grilloso contra Claudia Sheinbaum, ya que reproduce un memorándum dirigido a la jef de gobierno que redactaron estudiantes de la autora en un curso de gestión de crisis.

El memo incluye recomendaciones a la funcionaria, sensatas en mi opinión, para que no se salga de madre la marcha de las mujeres del próximo 8 de marzo. Supongo que Sheinbaum leyó el memo y lo usará como guía para intentar que no haya choques entre las manifestantes y las mujeres policías.

El verdadero problema en estos casos tiene que ver con factores de otra índole —como la presencia de provocadores patrocinados por grupos político—. Factores, sí, que por la pasión del momento suelen echar a perder todo aquello que en la teoría funciona a la perfección.

En fin, ojalá los alumnos de Mara redacten un memo para Reforma: 10 consejos para resolver el conflicto ético de presumir un periodismo partidario de las mujeres en un diario dirigido por hombres, algunos de ellos, a la Jorge Negrete, machos entre los hombres machos.

Serán tan machos como Jorge Negrete, pero, lo como aclaro tal como lo he hecho antes, sin que los señores Junco, Pardinas y demás tengan la voz y la gallardía del inmortal Charro Cantor.