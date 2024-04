Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la percepción de inseguridad de los habitantes de la capital de Nuevo León ha subido por ahí de 12 puntos. Pasó de 58.6 a 70.5 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que siete de cada diez personas se sienten inseguras en la ciudad.

San Nicolás, a pesar de que empeoraron sus números, tiene mucho mejores números que Monterrey. En San Nico, tres de cada 10 personas se sienten inseguras en el municipio.

En la joya de la corona de los municipios regios, San Pedro Garza García regresa a estar en los primeros diez municipios con mejor percepción de inseguridad en el país con un 27.1 por ciento.

De los otros municipios grandes de la zona metropolitana esta Apodaca con un 40.6%, Guadalupe con un 49.2%, Santa Catarina con un 54 % y Escobedo con un 55.4%. Lo que se puede traducir de esto es que labor de los alcaldes en este trienio ha sido bastante dispareja. Monterrey colinda con municipios que tienen entre 20 y 50 puntos menos de percepción de inseguridad.

En esta encuesta, se tomaron datos de 92 municipios a nivel nacional. El primer lugar Fue la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México con solo un 11.1 por ciento y la peor fue Fresnillo, Zacatecas con un 95.4 por ciento. Es decir, en una alcaldía de la CDMX con todo y su “ya se la saben, carteras y relojes” se sienten más seguros que en la capital de Nuevo León.

La eterna competencia entre los chilangos y los regios nos la ganan los chilangos y por mucho. ¿Qué le pasa al Monterrey de mis amores? En la clasificación estamos en el último tercio de la lista y no parece que podamos estar mejor.

Acá todo empieza desde el conocimiento de las personas que están a cargo de la administración del estado. ¿Usted sabe quién se quedó a cargo del municipio mientras el alcalde anterior está buscando una senaduría? Le voy a hacer la tarea, la que se quedó a cargo es Betsabé Rocha Nieto, antes secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey. No hemos oído de ella pues en tiempos de campaña no se puede opacar la tramoya de los candidatos, pero con estos números yo esperaría que la suplente al menos cantará una parte de la canción esa de “arráncate compadre” donde dicen que “todo estará mejor” pues ahorita no lo está.

Gran labor viene para el próximo alcalde de Monterrey en el tema de seguridad para bajar esos malos números de percepción donde se supone que todo estaba con madre y no lo está.

El candidato que tenga la mejor estrategia de seguridad y que acepte que Monterrey ahora es un despapaye, ese debería de tener el voto de los ciudadanos. Dejémonos de cancioncitas y pongámonos a jalar. Si no, todos a mudarnos a la CDMX pues parece que esta más seguro que acá.

¡Ánimo!