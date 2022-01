La curación de cáncer del esposo de Luly Torres

Publico el presente derecho de réplica en éste medio de difusión tan importante: SDPnoticias, por la trascendencia de dar a conocer un caso más de curación de un paciente de cáncer al tomar ácido cítrico, el esposo de Luly Torres, quien a pesar de éste hecho, me atacó personalmente en Twitter y en Facebook.

Luly Torres me contactó por mensajes de telefonía celular, ya que viven en otro Estado lejos de la Ciudad de México, para tratar a su esposo que tenía un cáncer de laringe con el tratamiento de ácido cítrico que está publicado desde el 2007, y que yo presenté en la Secretaría de Salud formalmente, el 2 de junio del 2009, donde les expliqué que el acido citrico es un alimento y no tiene restricciones en su consumo.

Primero le proporcioné a Luly el teléfono de una paciente que ya se había curado de cáncer terminal tomando ácido cítrico, misma que me ha recomendado a más de 30 pacientes, Luly habló con ella, también le pedí que no se hiciera una biopsia de laringe su esposo, a pesar de que insistió, para que le demostrara que el ácido cítrico lo curaría.

Ya que habló con la paciente en cuestión, le solicité a Luly por mensajes que me depositara 6 mil pesos en moneda nacional, que es uno de los tabuladores que cobro por asesoría, ya que el tratamiento lo doy por 3 meses y en éste periodo de tiempo son muchas las ocasiones en las que tengo que asesorar a las personas, y después del pago le envié en un frasco el ácido cítrico para su esposo por paquetería.

Luly insistía mucho en que yo atienda a su esposo también de la diabetes que padecía, y lo hice, ya que el ácido cítrico también actúa en ésta enfermedad, y logramos que su glucosa estuviera normal sin necesidad de inyectarse la insulina que diario recibía.

Me comentaba Luly que su esposo estaba muy dormido, pero que despertaba y comía bien, por lo que decidí realizarle estudios de sangre generales: biometría hemática y perfil hepático, a los 9 días de haber tomado el ácido cítrico, basándome en la experiencia de otros pacientes que a los 8 días con el tratamiento ya presentan mejoría, incluso publiqué un caso de curación de cáncer a los 10 días de haber tomado ácido cítrico.

Los resultados del esposo de Luly en cuanto a parámetros de cáncer se reportaron sorprendentemente dentro de límites normales, mismos que se realizaron en un laboratorio confiable de provincia, le contesé a Luly comentándole la gran noticia, patentemente le escribí por mensaje que su esposo ya se había curado de cáncer, que lo de la diabetes y otros problemas ya lo atendiera su médico particular, además de que serviría para que dicho médico reconociera su curación.

Pero Luly insistía en que yo atendiera a su esposo de sus demás afecciones, sin conocerlo, inentendible, desde un punto de vista humano, ya le había demostrado con estudios de laboratorio que su esposo ya estaba curado de cáncer, pero más que preguntas por parte de Luly, eran provocaciones, incluyendo una llamada a mi teléfono celular a las 22:30 horas, hasta que decidí dejar de atanderlos cuando Luly me confesó que su esposo, después de haber tenido un infarto al corazón, dejó deliberadamente de tomar el medicamento para tal, lo que me dijo Luly al respecto es porque ya está “grandecito”, y me comentó que mientras tomaba el ácido cítrico presentó un infarto en un ojo, situación que no me había comentado antes, lo que yo consideré un engaño, y le dije respetuosamente que ya no la iba a atender, y más por ese grado de negligencia que su esposo cometió atentando contra su propia vida decidí tomar esa decisión, además de que un médico ya había ido a casa de Luly a ver a su esposo esos días, y le dije que él lo siguiera atendiendo, además de que seguía insistiendo enfermizamente que le iba a realizar la biopsia de laringe a su esposo, a pesar de que los estudios que le realicé son muy contundentes en cuanto a no presentar ya malignidad.

Publico el presente derecho de réplica ya que Luly o alguien con su nombre comenzó a atacarme y a provocarme frenéticamente en Twitter y en mi cuenta personal de Facebook, y por experiencia que tengo de hace tiempo cuando le contesté a un médico en redes sociales, que ahora es experto en Covid por criticar el tratamiento de ácido cítrico para el cáncer, resultó contraproducente por el ejército de bots que participan en internet atacando, por eso prefiero hacerlo en éste medio noticioso de alto impacto.

Finalmente, que el cáncer se puede tratar exitosamente tomando ácido cítrico, se encuentra publicado en la Revista Nature desde Julio del 2017 con mis referencias.

Nota agregada: Recientemente le presenté el caso de otro paciente que se curó de cáncer de laringe tomando ácido cítrico al Secretaria de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, de quien recibí una carta muy alentadora de reconocimiento.