La apuesta de 68.7 mmdd por parte de Microsoft en el metaverso

Microsoft anunció recientemente la adquisición de la productora de videojuegos Activision Blizzard, que entre otros títulos posee Call of Duty, World of Warcraft, Diablo y Candy Crush. La inversión es por 68.7 mil millones de dólares , una de las mayores adquisiciones en la industria de los videojuegos y que coloca a Microsoft como el tercer productor de videojuegos del mundo. Microsoft estará, después de la adquisición, solamente detrás de Sony Interactive y de Tencent.

La apuesta de Microsoft ha sido posicionada por el propio CEO de la empresa, Satya Nadella, como una apuesta en el desarrollo del metaverso. En sus propias palabras en el anuncio de la intención de compra, Satya Nadella dice que “los videojuegos jugarán un papel central en el desarrollo de plataformas para el metaverso”.

Los mismos analistas de la industria ven en la adquisición una clara intención por parte de Microsoft para acelerar su transición hacia el metaverso. Mark Zuckerberg ya hizo lo propio al hacer el rebranding de Facebook hacia Meta, un movimiento estratégico que causó mucha polémica al ser interpretado por muchos ejecutivos de la industria por apropiarse del término metaverso y volverlo algo propiedad de la empresa. En la visión de metaverso de muchos, la construcción de dichas plataformas deberá de ser descentralizada y construida por muchas empresas y personas. En pocas palabras, nadie podría ser dueño del metaverso, como el nuevo nombre de Facebook, parece sugerir.

La apuesta de Microsoft al comprar a Activision Blizzard, claramente tienen la construcción de plataformas para el metaverso como uno de los motivos principales. La construcción del metaverso, con sus experiencias digitales mucho más inmersivas ha sido explorada en los videojuegos desde hace varios años. Las gráficas de los videojuegos y en general la experiencia de los juegos en sí se ha vuelto cada vez más realista y claramente es la dirección en la que el metaverso se está moviendo.

Satya Nadella ya había planteado algunos aspectos de esta visión en eventos y conferencias recientes. El CEO de Microsoft claramente seguía ya muy de cerca los movimientos de la industria para la construcción del metaverso. En noviembre de 2021 durante la conferencia Ignite 2021, Nadella expresó lo siguiente: “Cuando hablamos del metaverso, estamos describiendo tanto una nueva plataforma y un nuevo tipo de aplicación, similar a lo que hablamos acerca del Web y de los Websites a principios de los 90´s”.

No cabe duda de que Microsoft posee muchas de las piezas clave en mercados como el de gaming para ejecutar su visión de metaverso. Quizá si vemos a la Realidad Virtual y Realidad Aumentada como parte del metaverso, Microsoft no posee la tecnología como Meta lo hace, a través de su subsidiaria Oculus. Sin embargo, Microsoft recientemente también ha expresado su interés en incursionar en este mercado. Por otra parte, Microsoft si posee muchas herramientas de productividad empresarial (Office, Outlook, Teams) que eventualmente también se verán enriquecidas por los ambientes más inmersivos del metaverso. No sólo los videojuegos se volverán más inmersivos, las reuniones entre equipos de trabajos remotos también harán lo propio.

No cabe duda de que, con la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft se coloca a la par con Facebook en su intención de liderear la construcción del metaverso. A lo que valdría la pena preguntarnos: ¿Qué harán otros jugadores importantes como Google? Si bien es cierto que Google posee muchas de las piezas tecnológicas de base del metaverso, aún no ha presentado una visión completa de lo que su estrategia para construcción del metaverso va a consistir. No parece que vaya a pasar mucho tiempo antes de que Google también anuncie una visión para entrar de lleno en la carrera de la construcción del metaverso. El tiempo lo dirá.