La 4T contra la selva, ese es el fondo del mensaje

No sé quiénes lleven las redes sociales de las diferentes dependencias del gobierno. No sé en verdad quién esté al cargo de ellas, a veces pienso que es el propio presidente quien manda e instruye lo que se va a publicar en cada una de ellas en lugar de las diferentes dependencias, porque hasta cuando leo lo que suben a twitter, parece que escucho la voz de don Andrés Manuel detrás.

En realidad es muy preocupante la forma en que comunican y cómo comunican las cosas. El presidente nos ha dicho reiteradamente que él gobierna para todos. Pero Ayer sacó cuentas y dice qué hay 35 millones de personas que no están a su favor, las tiene bien contadas, aunque insiste en que él gobierna para todos. 35 millones de personas no son pocas y entonces los comunicados por redes sociales de las diferentes dependencias son dirigidas a esas 35 millones de personas porque son por demás agresivos y hasta confrontativos y por supuesto que para nada abonan a la unidad entre los mexicanos.

Los comunicados de la 4T pues más bien parecen carteles de la lucha libre o del box anunciando quién contra quién, cuándo, cómo y dónde. El comunicado último de la Semarnat es por demás alarmante: si esto no les parece agresivo, confrontativo y bravucón, entonces no sé qué es. La Semarnat con este tuit privilegia al presidente y le rinde culto y honores, pero a los mexicanos no nos explica qué está pasando con la devastación causada por el Tren Maya, ni nos explican cómo y por qué están haciendo lo que están haciendo. El comunicado fue para pelear. Para defender, no a la ecología ni a los recursos naturales de México ni de la selva sino para defender al presidente. Y para, por supuesto, culpar de que si hay desastre en el ambiente y en los recursos naturales, no es culpa de este gobierno, sino de los anteriores. Culpa de Felipe Calderón, pues. Como si este gobierno no estuviera destruyendo muchísimas cosas entre ellas a todo un ecosistema por los caprichos presidenciales.

Tengo miedo, porque soy parte de esa cifra que contó el presidente, que no apoya su forma de ser ni de gobernar. Y es miedo lo que tengo porque me queda claro que no es para mí para quien gobierna, no es a ,í a quien oye, yo no le intereso. Como mexicana me siento indefensa y huérfana. Impotente para poder defender lo que queda de la selva maya. Incapaz de poder hacer nada por recuperar nuestra dignidad. Pero gracias a pocos medios como este, que aún permiten expresarme es que puedo sentir que sigo… y que todavía hay esperanzas. Algo tiene que cambiar.