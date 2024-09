El karma, es la idea de que las acciones tienen consecuencias y que todo lo que se envía al universo, tarde o temprano, volverá a nosotros. Es como una ley de causa y efecto, en la que se obtiene lo que se da y se cosecha lo que se siembra.

Durante más de 18 años AMLO ambicionó ser presidente y criticó a todos sus antecesores, siempre argumentó que eran lo peor, sin embargo, luego de haber satisfecho su ego y convertir su mandato en una tiranía, engañando al pueblo y violentando a quienes no lo reverencian, al final de su sexenio queda como el peor presidente navegando entre sus mentiras y acciones perversas.

Escupiendo “para arriba”

A Calderón lo cuestionó por su guerra contra el narcotráfico y la violencia que se desató por todo el país, que fue poca cosa, comparado con la situación actual. Las mismas fuerzas armadas reconocen que hay estados de la república controlados por la delincuencia organizada, algo que no sucedió antes.

Reiteradamente acusó a sus antecesores de ligas con los cárteles de la droga, de que apoyaban al Chapo o a otros grupos criminales y finalmente todo indica que quien sí lo hizo fue él.

Ningún presidente intimó con los delincuentes, ninguno pidió que se les tratara con respeto, ninguno acudió públicamente a saludar a la madre de un capo ni detuvo un operativo planeado por las fuerzas armadas para dejar en libertad al heredero del Cártel de Sinaloa, el único fue él.

AMLO repetía que sus antecesores dejaron el país en ruinas y en guerra, pero la realidad es que, con sus deficiencias, lograron disminuir la violencia o al menos buscaron controlarla, en cambio él termina su mandato dejando un país con una incontrolable violencia en Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Morelos, donde están prácticamente en estado de sitio y lo peor, los comandos de las fuerzas armadas declaran su incapacidad y que esto pasará cuando los delincuentes se controlen.

García Luna

Acusó y sentenció a Genaro García Luna por nexos con el crimen organizado sin ofrecer una sola prueba, pero durante el juicio de este personaje salieron a relucir las declaraciones del hermano del Mayo Zambada en el sentido de que al menos en la campaña de 2006, AMLO recibió apoyo de ese grupo criminal.

A unos días de que se le dicte sentencia (9 de octubre), Genaro García Luna asegura que las pruebas que AMLO ofreció y que habían sido solicitadas al exsecretario de seguridad Alfonso Durazo por el exprocurador William Barr, ligado a Trump, fueron falsas y los criminales que lo imputaron fueron detenidos y encarcelados para ser extraditados a Estados Unidos.

En una carta que hizo pública, el exsecretario escribió: “Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EEUU, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”.

No cabe duda de que hay información que pueda tener y que seguramente almacenó en su paso por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, también dijo que la reforma al poder judicial servirá para beneficiar a los criminales.

AMLO está consciente de que los ataques que propinó como candidato, se le regresan como boomerang y ya tuvo un desliz en su mañanera cuando aceptó tácitamente las acusaciones al señalar: “Cómo no va saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo y yo era opositor, claro que me espiaban”.

De ser el más votado a ser el peor presidente

No es casualidad que Bill Clinton estuviera en México, el exmandatario tendió la mano al país cuando Salinas lo dejó en ruinas, con una terrible crisis económica, política y de seguridad.

No es casual que Ernesto Zedillo, el expresidente mejor evaluado nacional e internacionalmente cuya voz es escuchada y valorada rompiera su autoimpuesta regla de silencio y saliera a defender, no su gestión o su persona, sino a México, a sus instituciones y su democracia. Una cátedra para la que AMLO no tiene nivel.

Tampoco fue casual, que Kamala Harris aspirante a la presidencia de Estados Unidos se pronunciara fuerte en contra de lo que sucede en México, sobre todo en términos de seguridad y economía:

“Conozco de primera mano a estos cárteles y, como presidenta, les aseguró que los perseguiré con todo el peso de la ley; como presidenta pelearé en nombre de todas las comunidades y de todos los estadounidenses y juntos construiremos un mejor futuro”. Kamala Harris, aspirante a la presidencia de Estados Unidos

AMLO, termina peor que cualquier otro

Zedillo tiene reconocimiento internacional, Calderón en menor medida, Peña con todo y su frivolidad y vamos, hasta Fox no salió tan mal parado. Ninguno terminó con acusaciones como las que pesan sobre AMLO, todos pueden pasearse libremente en México y en el mundo, en cambio, puede ser que el tabasqueño se tenga que ir a su bien nombrado rancho o, incluso, exiliarse a Cuba o Venezuela .

Todo se regresa, traiciones, incriminaciones y el pasar a la historia como el megalómano fracasado que hizo creer en milagros y solo logró destruir años de una deficiente republica democrática que avanzaba.

El karma existe.

