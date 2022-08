Estira y Afloja

Muy buen guion, seguramente escrito desde la oficina de la dirección de comunicación de Club Chivas: Para salvar a su técnico, jugadores ofrecen pagar la taquilla del próximo juego, esa misma que manda a su propio canal entrevistas con su director deportivo con el “mea culpa” de por medio, peor que siguen ahí cobrando cientos de miles de pesos mensuales vía el dueño, Amaury Vergara.

Guion que lleva a los tres capitanes: Isaac Brizuela, Fernando Beltrán y Jesús Sánchez (con el resto del equipo detrás de ellos jugando, platicando o con la cabeza abajo), a hacer un papelón estilo esas viejas películas que producía Jorge Vergara, algo así como “Y tu Mamá También”. Futbolistas arrepentidos que protegen al entrenador a no salir a dar explicaciones a sus aficionados, claro, bajo el mismo guion del proteccionismo de un proyecto podrido deportivamente, pero que intentan rescatarlo con este tipo de acciones.

“Gratis las entradas para el próximo partido como local”... Esa fue la sabia decisión de la dirección de comunicación consensuada con la dirección deportiva, ¿para qué?, para intentar quedar bien, pero desgraciadamente la demagógica sale cara.

Un estadio como el Akron, casa de las Chivas, según cifras oficiales de la Liga MX tiene capacidad 42,232 asientos disponibles. Claro, hay unos más caros que otros, pero sacando un promedio de partido de elite, como será el próximo contra Rayados de Monterrey, sería de 500 pesos el boleto, reitero, cifras calculadas según la venta de boletaje vía sitios especializados.

Así las cosas, está nueva gran idea debe dejarle a Amaury Vergara 21 millones 116 mil pesos solo de taquilla. Porque si va a ser gratis, deben depositarle al dueño esa cantidad, porque desde la cúpula no surgió esta “brillante” idea.

Lo peor de todo, es que a quienes se les ocurren estas grandiosas medidas como parte de su manejo de crisis no se dan cuenta que ya no es tan fácil engañar a la gente. Hoy, la afición de Chivas no pide una entrada gratis para el estadio, pide resultados, pide ya no ser la burla entre rivales, pide ya no ser el hazmerreír de la Liga MX, porque en eso han convertido al Guadalajara todos y cada uno de los que maman de ese equipo, y eso no va a cambiar porque den “gratis” la entrada al estadio para el partido ante Monterrey el próximo 23 de agosto en duelo adelantado de la jornada 16. Solo ellos se engañan pensando que son mentes brillantes para verle la cara a sus seguidores, que ya no les compran el circo, maroma y teatro.