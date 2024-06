En el Tour of America’s Dairyland, específicamente en el criterium Wilo USA Cedar Creek Classic, de 11 carreras consecutivas en las inmediaciones de Milwaukee, Wisconsin, me encontré con Juan Esteban Arango. Este ciclista colombiano ha sido recientemente informado de que no será el designado para representar a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de haber asegurado su plaza en la prueba del Omnium.

He seguido la carrera de Juan Esteban Arango desde sus inicios. Siempre se ha destacado por ser un caballero dentro y fuera de la bicicleta, sin involucrarse en controversias ni problemas deportivos. Sin embargo, la semana pasada levantó la voz contra quienes lo excluyeron de la oportunidad de competir en París.

El Comité Olímpico Colombiano o la Federación Colombiana de Ciclismo designaron a Fernando Gaviria para ocupar su lugar. Gaviria es otro de los grandes ciclistas de Colombia, conocido por su participación en el World Tour y en grandes vueltas como el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Las pruebas de pista requieren una preparación meticulosa. Aunque la ruta es la base del medio fondo, a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos, Gaviria debería estar enfocado en entrenamientos específicos de pista. Sin embargo, se informa que participará en el Tour de Francia por dos semanas antes de enfocarse en la pista, intentando lograr el mejor resultado de su carrera y subir al podio en París. Solo el tiempo dirá quién tiene la razón.

Arango, siempre respetuoso, me dijo: “Alcé la voz porque ya no tengo nada que perder. Siento que me preparé a conciencia en este ciclo olímpico. Con recursos propios, me compré material de pista de última generación y me preparé en estos últimos años en eventos aquí en los Estados Unidos, haciendo inversión propia o con apoyo de los equipos en los que he corrido.

“Siempre agendé en mi calendario los eventos de selección Colombia, fuese llamado o no. Mi prioridad siempre fue el ciclo olímpico. Fernando es un gran atleta y espero que tenga una excelente participación en París.

“Pero creo que, por mi orgullo y porque me costó personalmente adquirir el equipo deportivo (bicicleta, manubrio, Bike Fit para mejorar la aerodinámica y competir al ritmo de las copas del mundo), debieron darme la confianza. Yo me gané el cupo y estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva.

“Creo que ya no haré ningún ciclo olímpico más por mi edad. Competiré para disfrutar el ciclismo, pero ya sin la presión de clasificar a mi país a los próximos Juegos Olímpicos.”

Juan Esteban Arango ha dejado claro su descontento y ha mostrado su compromiso y dedicación al ciclismo, a pesar de las adversidades y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades deportivas de su país.