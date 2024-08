IRREVERENTE

¡Cero!

Toda la fuerza encargada de la misión de esta periodista que ocupará la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Claudia Sheinbaum, forma parte de la Guardia Nacional, que depende organizacionalmente de la SEDENA.

¿Qué experiencia tiene Rosa Icela como para ser responsable de una de las áreas vitales en cualquier país: la seguridad?

Ninguna visible, medible ni cuantificable.

En su wikipedia se lee que durante la jefatura de gobierno de AMLO en la CDMX fue directora de participación ciudadana y de concertación político-social. ¿Y eso qué tiene qué ver con el puesto que hoy ocupa?

Luego, representó a su jefe en las coordinaciones territoriales de zonas de alto riesgo como Tepito y las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera, donde -según dicen sus propaganderos- se logró contener la incidencia delictiva.

Sería en su año, porque lo que es ahora, esas zonas son de las más inseguras de la CDMX, lo cual significa que si es que se lograron los resultados que menciona su wikipedia, han de haber sido llamaradas de petate.

Datos del mismo INEGI revelan que en marzo 2024, el 61% de los habitantes mayores a 18 años consideran inseguro vivir en sus ciudades.

La misma fuente señala que la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos es del 65% en los cajeros automáticos localizados en la vía pública.

La misma sensación corresponde al 64% de los usuarios del transporte público.

54% en la carretera y 53.5% dentro de los bancos.

Conste, mi BigData trabajó con información validada por el INEGI.

Entonces ¿dónde está el tan cacareado “éxito” que está teniendo el gobierno de AMLO con su plan de “abrazos, no balazos”, si el propio INEGI de su gobierno lo contradice con estos datos?

Y ¿dónde están los méritos de Rosa Icela Rodríguez para brincar de una secretaría a la que como buena imberbe en la materia no le entiende ni le sabe nada de nada?

Y peor aún ¿qué méritos ha hecho para ser los oídos y las orejas de Andrés Manuel en el gabinete de Claudia Sheinbaum como secretaria de Gobernación?

Por eso no me canso de decirles a los santones de la I.P, que la doctora necesita su respaldo para sacudirse lo antes posible la influencia nefasta de López Obrador.

No les pido que se le acerquen para hacer negocios como los de Salinas Pliego, Larrea, Slim, Bailléres y otros vivales de cuello blanco. No.

Necesitan apoyarla con sus linternas para meterle luz a los rincones más sórdidos de la extensión del obradorato que amenaza a México en los próximos seis años.

Y NL ¿cómo anda en este departamento?

Con Samuel García de gobernador, anda como un cojo con poliomielitis, reumas, várices y ciática de tercer grado.

Uno de los Estados más pujantes de México se la vive desde hace tres años entre puros pujidos, quejidos y lamentos.

Y respecto al episodio que hoy me ocupa, lean esto:

Nuevo León ocupa el décimo lugar nacional este año, con 17 por cada 100,000 habitantes.

Es el peor del noreste de México, por encima de Tamaulipas, que ya es decir.

Esta noticia fue recibida como balde de agua fría por el buenazo -para nada- de Javier Navarro, secretario general de gobierno de NL.

Fue este viernes 23 en la reunión de la llamada “Mesa para la Construcción de la Paz”, a la que asistieron representantes de los gobiernos de NL, Tamaulipas y Coahuila.

Asistieron el Comandante de la 7a Zona Militar con sede en Monterrey, Antonio Melchor Ruiz; el secretario de seguridad pública de NL, Gerardo Escamilla y el fiscal Pedro José Arce Jardón.

A juzgar por los resultados de la “estrategia conjunta” de esta mesa, de todos ellos no se hace uno.

Detenciones en delitos del fuero común:

Esta es una estadística que se obtiene cruzando información de los delitos cuya competencia es de las dependencias de gobiernos estatales.

Son aquellos que afectan directamente a las personas en lo individual y se persiguen al interior de los Estados.

Son cuatro:

Robo, homicidio, violación sexual y lesiones.

Mi BigData cruzó información de la Fiscalía General de Justicia en NL con las de las secretarías de seguridad pública municipales del área metropolitana de Monterrey.

El resultado fue que en los últimos tres años, las libertades bajo fianza y determinación de prisión bajo arraigo domiciliario en esos cuatro delitos, se dan en un 78% para beneficio de personas de estratos socio económicamente medios y altos.

Uno de los comandantes de la Policía Ministerial de NL me dijo -con la condición de guardar su anonimato- que las detenciones se concretan mayormente en contra de los jodidos.

“Siempre ha existido eso, pero desde que llegó Samuel y se peleó con el PRI y el PAN por el control de la Fiscalía y los tribunales locales de justicia, pagan el pato los jodidos, los que no ‘charolean´, los que no tienen influencias, porque hay un descontrol del tamaño del mundo, debido a que la tropa está confundida, pues aunque no lo dice, Samuel tiene infiltrados en la Fiscalía y en los tribunales”.

En consecuencia, las luchas intestinas se dan todos los días.

Cajón de Sartre: