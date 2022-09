EL AJEDREZ HUMANO

Holanda marcó una tendencia difícil de revertir, la frustración de Ferrari, la ilusión de Mercedes y el triunfalismo de Red Bull. La carrera número 16 del calendario deja parámetros que desde la estadística y constancia son lapidarios, el semblante de Charles Leclerc, comparado con el de Max Verstappen dejaron en claro que el bicampeonato es cuestión de tiempo, que solo espera la constante que marca el número uno de la parrilla para levantarle la mano nuevamente, en un panorama diferente que el del año pasado, el cual, será difícil de repetir, definir un campeonato en la última carrera, puede ser, pero en la última vuelta, se ve complicado, basta seguir sumando para establecer si será en Estados Unidos o en México cuando la Fórmula 1 haga oficial lo que parece inevitable, lo que nos importa a los mexicanos, es si Checo podrá quedarse con el segundo lugar del campeonato de pilotos, un logro que catapultaría aún más al tapatío que pasa por horas complicadas.

Y es que Pérez sigue complicado con su RB18, en Bélgica pese a la mala alargada la configuración de una pista rápida le beneficio para finalizar segundo, muy lejos de su co-equipero, pero en Zandvoort volvió a desnudar que Checo sigue sin dominar a su toro, en un circuito trabado, muy técnico, estrecho, sufrió desde las prácticas libres, en la calificación mejoró, sin esperanza de podio, el mexicano fue al límite en la curva de Tarzan, ahí, perdió el coche y la confianza de nuevo, largó quinto, desde ahí parecía posible con un mejor ritmo de carrera escalar posiciones, pero no fue posible, los neumáticos blandos no le sentaron bien, la degradación y el agarre en pista le jugaron una mala pasada con una puesta a punto que no fue la mejor, en pista fue rebasado por los Mercedes y los Ferrari para conformarse con un quinto lugar que le llegó gracias a la penalización de Carlos Sainz, perdiendo el segundo lugar en el campeonato de pilotos, empatado con Leclerc quien también terminó frustrado, el tercero poco supo.

Pero si Checo vive momentos de dudas, en Ferrari están peor, este fin de semana no perjudicaron a Charles, pero la mano se la cargaron a Sainz, el pobre español no vio la suya, una parada en boxes de doce segundos porque sus mecánicos no estuvieron preparados, les faltó una llanta, la segunda parada fue el colmo, una salida peligrosa que le costó una penalización de cinco segundos que lo mandó del quinto peldaño al octavo, una carrera para el olvido y como escribía arriba, aunque Leclerc está vez salió limpio, salir segundo y terminar tercero con una estrategia básica sabe a poco.

En cuanto a Mercedes, su estrategia de arranque fue la mejor, largar con llantas amarillas y aguantar su posición fue clave, extendieron su primer stint, de hecho la pelea por el triunfo estuvo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, pero el safety car provoca por Valteri Bottas en la vuelta 68 cambió todo, fue como una repetición de Abu Dabhi, los mismos errores, a Hamilton lo dejaron en pista con las mismas llantas, a Max le calzaron blandas y el resultado fue el mismo, un rebase espectacular, de fotografía del Holandés ante la queja de un Lewis que no podía entender como le volvía a pasar esto, cayendo hasta una cuarta posición, al final, un tema radio del mismo Toto Wolff que le pedía no hablara con los medios, que esperara que tuviera su junta post-carrera envuelta de un perdón por la pobre estrategia que benefició más a George Russel quien finalizó segundo.

Regresando con Checo, esta semana termina esta triple cartelera Europa en el templo de la velocidad, Monza, circuito Ferrari, la duda es si Pérez penalizará porque parecería que está en el límite de cambio de componentes del motor, lo que le haría irse al fondo de la parrilla en un momento en donde le urge un podio para recobrar confianza, seguir peleando con Leclerc por un segundo lugar que sueñan en Red Bull, que con siete carreras por delante el margen se acorta y la presión se incrementa, Max vuela para el titulo y Checo debería subirse a esa inercia modificando su tendencia.

