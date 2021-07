La lucha del PES por la democracia

Para ser exactos un millón 352 mil 544 mexicanos votaron el pasado 6 de junio por el PES. Hasta estos momentos eso corresponde al 2.85% de la votación nacional valida emitida. Cada voto del PES fue ganado con mucho esfuerzo de miles de candidat@s que comprometidos con nuestras causas trabajaron uno a uno los votos que obtuvimos. En honor al gran esfuerzo desplegado en todo el país por ell@s y en agradecimiento a los miles y miles de mexicanos que cruzaron su boleta electoral, que ejercieron su derecho constitucional de elegir libremente a sus representantes, el Partido Encuentro Solidario continuara su lucha.

¿Delincuencia electoral organizada?

En estos momentos lo hacemos impugnando miles de casillas que presentaron anomalías y que se ajustan a las causales que la ley establece para su anulación. No tengo duda que en muchas partes del territorio nacional el PRIAN continua haciendo de las suyas . No se queda atrás el nuevo PRIMOR, los cuadros priistas que migraron a MORENA y, desde luego, el cínico VERDE, el medio usado por los priistas para mantenerse vigentes, ahora “aliados” a la 4T.

Compra de votos, sustitución ilegal de funcionarios, activismo electoral lucrando con la pobreza, -por cierto, siempre combatido por AMLO en sus tiempos de opositor-, uso de medios violentos y de organizaciones delincuenciales, promesas de dádivas, robo de urnas, coacción del voto, amenazas y asedio a candidatos que no fueran de ellos, en fin una pleyade de acciones que algunas rayan en delitos y en delincuencia electoral organizada.

Después de la pasada elección aquellos que soñamos en un Mexico democrático nos preguntamos:

¿Cuándo llegara el día en que libremente los mexicanos acudiremos a las urnas a votar libremente?

Para desgracia de los que creímos y apoyamos el liderazgo político de AMLO, por lo menos en esta elección intermedia, no sucedió. Hace tres años, no tenemos duda, que Encuentro Social antecedente del actual PES tenia los votos suficientes para mantenerse en el sistema de partidos. La contabilización equivocada que se dio , asignándole la totalidad de los votos emitidos por la dupla MORENA-PES o por la coalición MORENA-PES-PT solo al partido del Presidente nos saco del sistema. Demostramos plenamente que teníamos la razón legal, tanto que, basados en nuestros argumentos, en esta elección la boleta de computo y la capacitación evitó que sucediera lo mismo que hace tres años para los partidos coaligados. Encuentro Social nunca debió perder su registro, pero intereses políticos, hoy demostrados con la sustitución del PES por el VERDE en la Coalición “Juntos Haremos Historia,” también dieron la razón a nuestra denuncia de la intervención de partidos y actores que nos querían sin registro.

Volvimos y sin recursos económicos, escribiré en mi próxima colaboración semanal sobre los recursos de los partidos políticos porque se ha creado un mito que no corresponde con la realidad, regresamos al sistema y a la boleta electoral. Tuvimos que hacer nuevamente todo el proceso y después de realizar las 300 Asambleas Distritales Constitutivas y de afiliar a más de 400 mil mexicanos regresamos a hacer partido político nacional. El PES no le debe nada a nadie. Hemos buscado fielmente llevar a nuestra agenda política lo que decimos en nuestra plataforma electoral y lo que llevamos a las calles en campaña. Por ejemplo, que debe cambiarse el sistema de financiamiento de los partidos políticos por ser totalmente anticonstitucional. El “principio de equidad” en la contienda no se da, cuando los partidos no compiten en igualdad de circunstancias, un sistema de prerrogativas públicas inequitativo de origen, financiamiento privado de entes prohibidos, desvío de recursos públicos, rebase de topes de campaña, son algunos ejemplos de lo que sucede en realidad con la ruta del dinero en los procesos electorales en México.

¿Cuándo se acabará el uso indiscriminado de recursos públicos que deforman el proceso democrático?

A los partidos en el poder no les interesa cambiarlo. ¿Qué hara el INE? ¿Se animara a acabar con esta dilapidación de recursos públicos y privados? Esa es justo una de nuestras impugnaciones, los claros rebases de topes de campañas y las elecciones de estado donde las intervención de los tres ordenes de gobierno dan para anular claramente varias elecciones por el uso ilegal de recursos. Nuestro optimismo de que esto suceda se basa en los antecedentes de la cancelación de candidaturas en Guerrero y Michoacan hechas por el INE y ratificadas por la Sala Superior del TEPJF.