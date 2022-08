Por El Pordiosero

La elección de dirigentes de la sección 12 “Servicios médicos” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) que se realizará el próximo lunes 22 de agosto, pese a parecer un contrasentido porque las campañas en elección pos del voto tienen unas horas de haber iniciado, está ya definido: el ganador, seguramente lo hará de manera contundente, será Benigno Martínez Escalante, candidato a la secretaría general de la planilla guinda.

Al haber sumado a su proyecto a cuatro de los que aspiraban a dirigir los intereses laborales de unos 6 mil trabajadores en 42 centros laborales -incluidos 32 hospitales y áreas en la Central de Abastos y reclusorios, entre otros-, mostró capacidad de negociación y perseverancia , cualidades que le rendirán frutos. La adhesión a su proyecto de Héctor Carreón Garcés, Arturo Carmona, Gloria Rodríguez Balderas y José Rivas no es un logro menor. Por el contrario, le suman simpatías que se reflejarán en las urnas.

Y un aspecto fundamental: es un mensaje de unidad, que una vez en el ejercicio del liderazgo, se traducirá en mayor fortaleza en las negociaciones con las autoridades. Una dirigencia sindical debilitada tiene, como consecuencia, mayores riesgos de ser cooptada en perjuicio de los intereses de los trabajadores.

Los acuerdos con Carreón Garcés y Carmona concluyeron unas horas antes que la Secretaría de Procesos Electorales del SUTGCDMX decidiera los registros de las planillas que participarían en el proceso electoral. Ambos han obtenido los formatos para recolectar firmas de apoyo -la convocatoria establece como requisito sine qua non contar con el respaldo mediante firmas, del 20 por ciento de la militancia de la seccional-.

La adhesión de los dos, junto con la señora Rodríguez Balderas y Rivas, automáticamente en la ganadora de las elecciones antes que las mismas se realicen, la candidatura de la planilla guinda. Aun así, Benigno se ha embarcado en una intensa campaña con la intención de escuchar las demandas y expresiones de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, una diferencia sustancia respecto a sus opositores.

Martínez Escalante, antes del espectacular anuncio que Carreón Garcés -ex secretario general de la seccional- y Carmona se unieron a su candidatura y declinaron en sus aspiraciones de pugnar por disputar el liderazgo de la sección, estaba ya considerado el candidato a vencer, debido a la que entre los trabajadores realizaron los últimos meses. Tenía ya consolidados acuerdos con la señora Rodríguez Balderas y José Rivas.

Se entiende el gesto de derrota de Alejandro Mayén García, candidato de la planilla oro al liderazgo seccional: sus posibilidades de triunfo se esfumaron de un momento a otro. Ni siquiera la adhesión de Martha Raygoza a su proyecto, le inyectó ánimos. Mayén García recurrió nuevamente a los pocos acarreados que le aportó Julio Miranda, el eterno perdedor en la sección 1 “Limpia y transportes”, para dar la impresión que tiene simpatías.

El candidato de la planilla oro enfrenta, en su mala fama labrada por señalamientos de venta plazas y hostigamiento de trabajadores y de rodearse de un grupo de golpeadores, una limitante imposible de borrar.

Son famosos los rifirrafes en los que se han visto involucrados los golpeadores que lo acompañan. El 3 de septiembre del año pasado, con violencia intentaron suspender el registro de candidaturas a la presidencia del SUTGCDMX, luego que al aspirante auspiciado por un miembro desaparecido llamado Coalición del Frente Democrático de Trabajadores de la Ciudad de México y Alcaldías -en el que militaba - se le solicitó se retirara por no cumplir con los requisitos.

Unos días antes, el 6 de agosto, acudió al Hospital de Especialidades “Belisario Domínguez”, donde pretendía representar a un trabajador en un conflicto laboral. El afectado lo rechazado, por lo que además de amenazarlo, junto con sus golpeadores realizaron actos de violencia.

Los golpeadores que acompañan a Mayén García, son: Antonio Junípero González Hernández, quien ocupa una plaza de jefe de servicios en el Hospital Pediátrico “Iztacalco”; Rafael“El Bony” Castillo Villanueva, con plaza de intendencia en el Hospital General “La Villa”; Amancio Román García, trabajador social -sin cédula profesional- en el Hospital Materno-Infantil; “Dr. Nicolás Cedillo”; y Uriel Carrasco, adscrito al Hospital Pediátrico “Tacubaya”, como jefe de servicios.

Hospital Materno-Infantil Dr. Nicolás Cedillo (Especial)

Los tres primeros, pese a que no gozan de comisión sindical, no se presentan a sus centros de trabajo. Mayén, mediante acuerdos con autoridades administrativas hospitalarias, evita que les inicien procesos legales para cesarlos por faltas injustificadas. Incluso, el propio Mayén tiene años que no se presenta a laborar al Hospital Materno-Infantil “Inguarán”, en el que ocupa una plaza de base como subadministrador de profesionista C. Su número de empleado es 238984.

Detrás del candidato de la planilla oro, se encuentra César Piña Rodríguez, secretario general de la sección 4 “Contraloría, administración y almacenes” -sus principales apoyos políticos son Juan Ayala Rivero, ex presidente del SUTGCDMX, y Sergio Antonio López Montecino, director de administración de personal del gobierno de la ciudad-.

Para Hugo Alfredo Alonso Ortiz, secretario general de la sección 1 “Limpia y transportes”, impulsor de la candidatura de Benigno Martínez Escalante, el triunfo electoral le permitirá consolidar el liderazgo que ejerce en el SUTGCDMX. El suyo es un proyecto político que se ha ganado la confianza del Palacio del Ayuntamiento.

En la elección por la búsqueda del liderazgo en la seccional, participarán además Martha Malagón, candidata a la secretaría general por la planilla azul -su principal impulsor es Rogelio Sanabria, ex dirigente de la seccional-; y Adareli Carmona, quien contiende por la planilla verde.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales