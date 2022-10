De manera muy respetuosa el Senado de la República hará un homenaje póstumo a Faustino López Vargas, quien hace poco perdió la vida en un accidente automovilístico junto con su esposa. Fue uno de esos días tristes en que la clase política del país y todo el territorio nacional vimos con tristeza el acontecimiento. De hecho, el impacto de la noticia trascendió rápidamente cuando comenzó a circular lo que pasó; en medio de una conmoción, algunos compañeros, y el propio coordinador de la fracción de Morena, manifestaron sus condolencias.

En lo personal me conmovió mucho la noticia, sobre todo por la forma en cómo sucedieron las cosas porque a veces las circunstancias imponderables suceden así, y es imposible hacer algo. A muchos nos ha tocado vivir ese tipo de situaciones que nos provocan tristeza al recordar.

Qué bueno que algunos compañeros estuvieron presentes para acompañar a sus familiares luego del deceso de Faustino López, incluso, muchos desde el fin de semana no se han movido como el caso del coordinador de la fracción de Morena, no sólo para seguir presentes, sino para mostrarle su cariño, en especial para reconocerle el trabajo que, por cierto, siempre fue arduo en favor de la lucha democrática del país. Así lo han expresado quienes conocieron más de cerca al senador Vargas.

De hecho, muchos senadores a través de sus redes sociales estuvieron compartiendo algunas experiencias, reflexiones y anécdotas, incluso muchas circunstancias legislativas de un proyecto político que Faustino López siempre estuvo convencido de empujar porque lo hizo con entrega total, profesionalismo y responsabilidad desde las arengas de la Cámara Alta pues constantemente expresó lo trascendental de seguir fortaleciendo los mecanismos e instrumentos legislativos en estos tiempos donde el proyecto de la 4T sigue avanzando.

Haber tomado la decisión de homenajearlo en el propio pleno de la Cámara Alta donde siempre mostró su capacidad y responsabilidad legislativa es un merecido homenaje póstumo de un perfil que apostó todo el tiempo a la reconciliación. Y no solo fue esa tarea, también participaba activamente en temas coyunturales e incluyentes en que las expresiones sociales manifestaban sus inquietudes.

Su última participación como invitado fue en Rosa Mexicano, que es una asociación civil que tiene una agenda muy activa en rubros relacionados con temas de las mujeres en nuestro país. De hecho, Faustino López, nos cuentan, constantemente estuvo muy ligado a este tipo de actividades durante el curso de su formación académica y profesional; siempre fue visto como un activista en Tamaulipas, lugar donde permanecen sus restos.

Desde este espacio de opinión enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Asimismo, nos unimos al homenaje merecido que sus compañeros del Senador de la República le celebrarán hoy, donde en algún momento participó con entrega y dedicación.

Descanse en Paz Faustino López Vargas

Notas finales

Dicen que en la cárcel y el hospital se conocen a los verdaderos amigos; o que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos. Ambos adagios, tienen una semejanza de quienes sí acompañaron al Senador Faustino López Vargas hasta el final, o los que simplemente brillaron por su ausencia. Tiene mucho sentido hablar del tema porque, más allá de que fue un hecho que nos conmovió, se debe mostrar solidaridad por un legislador que se entregó no sólo a la causa social, sino también al servicio público.

No nos debe de extrañar en política que, en este tipo de circunstancias, hay quienes buscan la oportunidad para aprovechar los espacios que han quedado vacantes luego de la desafortunada pérdida del Faustino López. De hecho, el propio Monreal quien no se ha movido para acompañar a su amigo, señaló que le causa mucha tristeza no ver a dónde formó toda su vida, a sus dirigentes, a los del gobierno, a los legisladores.

“El poder deshumaniza y él no es así y ojalá y muchos de los que se dedican al sector público no sean así, aunque sea la condición humana”. Ricardo Monreal

Sería bueno que la clase política hiciera una reflexión de lo que aconteció. No es momento para pensar quién ocupará su lugar, sino de cómo apoyar a los hijos del finado senador que, por cierto, son 10 y merecen que les tiendan la mano en el presente y futuro. Ojalá.

También sería un acto de humanidad que, desde el gobierno de Tamaulipas, así como el que encabeza el presidente Obrador, hubiera una coordinación para tenderles la mano a todos los hijos de Faustino López Vargas.