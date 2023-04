No hay plazo que no se cumpla, y por fin en el Concurso Mercantil en el que Interjet fue demandado, se obtuvo una sentencia por parte del Juez Segundo de Distrito, en Materia de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira.

Recordemos que la aerolínea fue demandada por un acreedor, representado por el despacho de abogados Aguilar Amilpa, quienes desde su escrito inicial de demanda solicitaron la declaratoria de quiebra , y pasar inmediatamente al remate de bienes para liquidar adeudos.

Sin embargo, un par de horas después del anuncio en medios de la declaratoria de quiebra, en el perfil de Instagram de Carlos Del Valle, apareció un video de aproximadamente 5 minutos de duración, en el que su padre, Alejandro Del Valle de la Vega, quien en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de Interjet, cuenta una historia por demás optimista; tan fabulosa, que raya en lo fantástico… ¿o debo decir fantasioso? No lo sé, pero me queda claro que un alto porcentaje de lo que dice, solo ha sucedido en su cabeza.

En el video en cuestión, Alejandro nos da la bienvenida y admite que “pocos lo conocen”, pues a quien hemos visto más es a su Presidente Ejecutivo, en pocas palabras, al orgullo de su nepotismo, “Charlie” Del Valle (así, con ese diminutivo cariñoso lo llama él mismo), y además nos invita a seguir a su hijo para “darle seguimiento” e incluso solicita a los que estamos viendo ese video que lo hagamos “viral”.

Acto seguido nos comparte una serie de acciones supuestamente realizadas, como que están a punto -ya merito, de verdad, ahora sí- de concretar la reestructura tantas veces anunciada en el pasado. Según su propio dicho “porque contratamos una de las mejores empresas en el mundo, que es Morgan Stanley”, y abunda es destacar 4 puntos importantes:

El primer punto son los trabajadores, pero yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza; perdonen que lo diga así, mis estimados lectores, pero durante todo el tiempo que la línea aérea lleva sin volar, el clan Del Valle no dejó de buscar la forma para evitar pagar a los trabajadores; desde recursos legales, como los amparos contra el laudo ganado por sus empleados, hasta prácticas “esquiroles” de llamarles por teléfono a los trabajadores prometiéndoles trabajo.

Esto no lo digo yo, el mismo “Charlie” lo dijo de viva voz en uno de sus muchos videos publicados en sus redes sociales. Honestamente, me parece insultante que ahora salgan con el discurso de que los trabajadores son su prioridad, pero continuemos.

Habla del laudo que ganaron los trabajadores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el mismo que ellos impugnaron en múltiples ocasiones, que condena a la empresa Interjet a pagar más de 2 mil millones de pesos a todos sus trabajadores. Tengo que resaltar los términos de la última negociación que los Del Valle sostuvieron con los dirigentes del sindicato de la Sección 15 de la CTM, a principios de febrero de este año; ellos mismos hicieron público el siguiente mensaje:

“Buenos días a todos, como todos ustedes ya habrán escuchado o visto por algún medio en donde se está mencionado que se ha tenido comunicación con la empresa, y efectivamente hubo una reunión del sindicato con el representante de la empresa por medio de la Secretaría de Gobernación, en donde ellos están negociando de cómo se podría reabrir Interjet, lo que ellos nos están ofreciendo es el 50% en acciones de la empresa y el otro 50% se negociará en la videoconferencia, se acordó por votación que la mayoría de los delegados que hasta que se siguiera viendo haber (sic.) qué arreglo se llegará, de todos modos yo los mantendré informados de cualquier noticia que se tenga.”

Y esto lo firman los delegados de Mantenimiento, Operaciones, Pilotos, Sobrecargos, Comisariato del sindicato de la Sección 15. Esto fue lo último que se supo de manera oficial, porque el sindicato presentó una contrapropuesta y los Del Valle los dejaron “en visto”.

Oficinas de Interjet (Ximena Garmendia)

Alejandro De Valle asegura en el video que la propuesta es pagarles el 100% de su laudo, sin especificar cómo; afirma que ya se lo presentó a la Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la licenciada María Eugenia Navarrete, y añadió a su diatriba que los trabajadores podrán recontratarse de manera inmediata, y hasta habló de un nuevo contrato; pero no se preocupen, sería con el mismo sindicato, la Sección 15 de la CTM, es decir con Joaquín del Olmo al frente, en la lógica de que más vale “malo por conocido que bueno por conocer”, previniendo que la detentación de este supuesto nuevo Contrato colectivo de Trabajo no caiga en manos de un sindicato verdaderamente democrático e independiente.

En el punto número 2 habla del pago de impuestos, como si todo este tiempo no hubiesen culpado a la familia Alemán de haberlos dejado colgados de la brocha en este rubro.

Aquí afirma que la aerolínea mantiene un adeudo de poco más de 500 millones de dólares, y que ya hicieron una propuesta formal ante el Procurador Fiscal Félix Arturo Medina con dos opciones; en ambas contemplan el pago del 100%, la diferencia dice, es el plazo, dibujando un esquema de 36 meses para hacerlo.

El tercer punto es referente a los acreedores de la aerolínea. Nos cuenta que ya se reunieron con ellos, ante el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien les exigió el pago del 100% de los boletos con los que se quedaron los pasajeros, y que les fue imposible de utilizar.

Y después de aseverar que lo más importante para ellos son los pasajeros y una larga retahíla de adulaciones sin sentido, supuestamente se comprometen a pagar todos los pasajes que no se usaron, incluso si no interpusieron una demanda en contra de Interjet.

Posteriormente habla del tema de las quitas, mecanismo que se utiliza para llegar a acuerdos dentro del propio Concurso Mercantil, para reestructurar la empresa. Sin embargo, la realidad es que la familia Del Valle nunca hizo esta negociación, ni fueron ellos los que pidieron entrar a concurso con fines de reestructurar. Están ahí porque un acreedor los demandó.

Según Alejandro Del Valle más del 50%+1 de los acreedores aceptaron las quitas; eso sí, fue muy cuidadoso de no dar cifras. Yo que conozco de cerca un Concurso Mercantil, sé que esa parte del proceso no se agota con la fórmula de 50%+1, como si fuera una votación de asamblea , son muy importantes los porcentajes que se obtengan en cada quita. Pero según su propio dicho, ya están a punto de formalizarlo con el Conciliador Gerardo Sierra.

Esta declaración que hace el patriarca Del Valle me parece muy interesante: declara que sus adeudos van a pasar de más de 2 mil millones, no de pesos, sino de dólares, a tan solo 100 millones de dólares de deuda. ¡No, bueno!, este hombre acudió a unos tribunales ubicados en Disneylandia, seguramente.

Si no conoces el tema del Concurso Mercantil, es claro que le compras el discurso. Sin embargo, una persona con nociones mínimas sabe que es mentira lo que dice, porque menciona que hace oficial, -no sé cómo- las quitas con los acreedores y (aquí no pierda detalle) casi susurrando, menciona: “…y la entrega de activos”; la cita es textual. ¿Qué quiere decir la entrega de activos?, lo que el juez ha ordenado a los Del Valle en la sentencia de quiebra, de fecha 4 de abril de este año.

México, país de casualidades. Es la misma fecha en que sentenciaron la quiebra de Mexicana de Aviación, pero de 2014. Para quien este escuchando su video mensaje, Alejandro Del Valle no se detiene mucho en este punto, e inmediatamente pasa a hablar de los fondos de inversión. Hace una serie de agradecimientos a los Secretarios del Trabajo y de Comunicaciones, por las reuniones que tuvieron con su director Federico Bertrand, de que la reestructura va por buen camino.

Cierra su discurso mostrando un documento, en el cual dice, les notifican que el Conciliador Gerardo Sierra, no pidió una ampliación; dice que él cree que esun error, porque “ya lo habían hablado”, que iban a tener de 30 a 120 días, y corrige: de 90 a 120 días de “ampliación”. Dice que para mayo les pagarán a los trabajadores, para junio los impuestos y en julio el Concurso Mercantil. No creo que Alejandro Del Valle no sepa lo que significa una sentencia de quiebra, pero con eso se da por terminada esa fase del Concurso Mercantil.

Muy diferente a su fantasiosa historia narrada durante más de 5 minutos para convencernos de que Interjet, a finales de año, estará volando de nuevo.

Una vez más la misma promesa. De verdad, no es que sea obsesiva (bueno, tal vez sí), pero llevo contadas todas las veces que han hecho este tipo de anuncios sobre la fecha del regreso al aire de Interjet. Lo que sí sabemos, por una entrevista que Alejandro Del Valle dio al medio Milenio, a pocas horas que se anunció la quiebra de la línea aérea Interjet, es que van a apelar el fallo.

Vaya nivel de cinismo de estos personajes que juran y perjuran que están trabajando en una reestructura cuando eso es mentira, tengo fotografías y videos del estado que guardan actualmente los bienes de Interjet, y se están pudriendo; ya son varias las estaciones en las que se retiraron las banderas rojinegras, y han sacado de las oficinas lo que queda de mobiliario.

¿A quién le quieren ver la cara?, ¿a los trabajadores?, ¿a los usuarios?, ¿a los acreedores?, ¿a las autoridades? Basta ya de estos farsantes que solo han lucrado con el dolor y la angustia demás de 5 mil familias, y han dejado a más de 10 mil usuarios sin el dinero de sus boletos de avión.

Una vez que está la sentencia de quiebra, lo que sigue es el remate de esos bienes, esos que se están echando a perder y que apenas alcanzarán un poco -pero muy poco- para los primeros acreedores de la lista: los trabajadores. No hay más. ¿Pronto?... lo dudo mucho.

Estación de Cancún donde se vaciaron las oficinas de Interjet desde el 3 de marzo hoy no hay nada. (Ximena Garmendia)