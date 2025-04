“Conoce al comunista favorito de MAGA”. Es el encabezado de la nota de Kevin T. Dugan publicada ayer en The Wall Street Journal.

Sorprendentemente, “activistas conservadores como Christopher Rufo se están inspirando en Antonio Gramsci, el pensador marxista del siglo XX que elaboró un plan de batalla para ganar guerras culturales”.

No es cualquier cualquier persona el señor Rufo, sino “el activista conservador más poderoso de Estados Unidos”.

Entre los logros del activismo de Christopher Rufo está la campaña del año pasado para que la Universidad de Harvard reemplazara a Claudine Gay como su presidenta.

Las sumamente agresivas ideas de Rufo contra la DEI universitaria —diversity, equity, and inclusion— y la teoría crítica de la raza que se ha impuesto en las instituciones de enseñanza avanzada, han sido fundamentales para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ataque fuertemente a universidades de élite como Harvard.

El reportero del WSJ cuenta que Christopher Rufo está escribiendo un libro, Cómo se rige el régimen, que el activista ultraconservador describe como el manifiesto para la nueva derecha. Es una obra inspirada en el pensador comunista italiano Antonio Gramsci.

Rufo dijo que “Gramsci, en cierto sentido, proporciona el diagrama de cómo funciona la política y la relación entre todas las diversas partes componentes: intelectuales, instituciones, leyes, cultura, folclore”.

¿Gramsci, como d ice el periodista Kevin T. D ugan, es “el padrino d e las guerras culturales a ctuales d e la d erecha”?

El redactor del escrito sintetiza el pensamiento de Gramsci:

Desarrolló en Cuadernos de la cárcel “una nueva forma de pensar muy influyente sobre la política que puso la cultura, en lugar de la economía, en el centro de la lucha de clases”.

"una nueva forma de pensar muy influyente sobre la política que puso la cultura, en lugar de la economía, en el centro de la lucha de clases". Gramsci se preguntó por qué "gran parte de la clase trabajadora italiana apoyaba al partido fascista de extrema derecha de Mussolini, exactamente lo contrario de lo que predijo la teoría económica marxista".

”. “Encontró la respuesta en lo que llamó hegemonía cultural , una forma de poder que convenció a la gente común de adoptar ideas y políticas que de otro modo no apoyarían”.

una forma de poder que convenció a la gente común de adoptar ideas y políticas que de otro modo no apoyarían". "En particular, Gramsci enfatizó la importancia de las universidades para dar forma a la cultura".

El último punto, afirma el reportero del WSJ, convierte a Gramsci “en un modelo para los conservadores estadounidenses” que luchan a muerte contras las instituciones de educación superior que apoyan políticas de inclusión y consideran que el racismo ha moldeado las estructuras sociales y políticas de Estados Unidos.

“La lucha de la derecha contra lo que ve como hegemonía cultural de izquierda se ha vuelto cada vez más central para la política educativa del presidente Trump”, sostiene el periodista de The Wall Street Journal. Y es verdad: sus durísimos ataques a Harvard y a otras universidades de prestigio lo demuestran.

La guerra cultural trumpista “no se limita a las universidades”. La Casa Blanca también ha pedido al congreso estadounidense “que rescinda la financiación de la Corporación de Radiodifusión Pública, que patrocina a PBS y NPR, medios de comunicación que la administración considera demasiado liberales”.

Para el reportero del WSJ, eso es lo mismo que sugería Gramsci, quien “atacó a los periodistas italianos de su época como portavoces” de Mussolini y la iglesia católica: “Hay claras similitudes entre el mundo político de Gramsci y el nuestro… ‘El viejo mundo está muriendo, y el nuevo mundo lucha por nacer’, escribió Gramsci sobre su período, al que llamó el interregno”.

El periodista Kevin T. Dugan apoya su tesis de la gran influencia de Gramsci sobre el conservadurismo actual en que “figuras de derecha como Giorgia Meloni de Italia, Marine Le Pen de Francia y Jair Bolsonaro de Brasil han citado su influencia”.

También cita a Gramsci el argentino Javier Milei. Dijo en una entrevista de 2023 que estaba obligado a “librar una guerra cultural todos los días” porque la izquierda de Argentina no tenía ningún problema en “emplear las técnicas de Gramsci: seducir a los artistas, seducir a la cultura, seducir a los medios de comunicación o entrometerse en el contenido educativo”.

Gramscianos parecen sobrar en la derecha de Estados Unidos: “El nombre de Gramsci aparece en los escritos de los pensadores paleoconservadores Paul Gottfried, Thomas Fleming y Sam Francis” y uno de los principales defensores de Gramsci en la era anterior a Trump fue Andrew Breitbart, el fundador de Breitbart News”.

El trumpismo, pues, parece decidido a ganar la guerra cultural a la izquierda , de ahí sus agresiones a las universidades de Estados Unidos.

Kevin T. Dugan, en su artículo de The Wall Street Journal no lo menciona, pero el gramscismo de los grupos conservadores de Estados Unidos es falso, y por lo tanto fracasará, porque no respeta lo fundamental del pensamiento de Gramsci: nada hay más revolucionario que la verdad , y en la guerra cultural del trumpismo, especialmente sus batallas contra las universidades, la ultraderecha del vecino país utiliza demasiadas mentiras, que podrán tener éxito en el corto plazo, pero que a la larga se caerán.

La 4T ha emprendido su propia guerra cultural en México. Es genuinamente gramsciana excepto cuando abusa de los otros d atos , por ejemplo en lo relacionado con la reforma judicial que nos ha llevado a una elección de personas juzgadoras que no tiene lógica.

A tan incomprensible proceso electoral solo la rescatará la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de juristas verdaderamente independientes que puedan, en conjunto, representar un contrapeso eficaz a la presidencia del poder judicial que, mala suerte, únicamente parecen tener posibilidades de alcanzar dos candidatas, ministras en funciones ambas, demasiado cercanas al poder ejecutivo —pecado mortal para el cargo— y de plano sin méritos éticos ni académicos —doble pecado mortal—.

Solo con otros datos, que suelen ser un eufemismo de faltar a la verdad, se podría argumentar que se justifica la presencia de Yasmín Esquivel y Lenia Batres en la corte suprema de México.