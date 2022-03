Goleada aplastante ante Las Esmeraldas

El de la víspera se jugó nuevamente en El Volcán y Las Amazonas ganaron, gustaron y golearon. De a poco se está regresando al fútbol Champagne al que nos tenían acostumbrados. El rival no era cualquier cosa, y aunque León Femenil no es un equipo top, tampoco se trata de un flan; venía de ganar en la jornada anterior y es de esos equipos que cuentan con cierta calidad en su plantel como para complicarle las cosas a Tigres, pero no pasó.

Un seis a cero contundente; en todos los aspectos se cumplió porque más allá del marcador, el funcionamiento colectivo de la oncena en la cancha dejó una grata sensación para el aficionado, porque se avasalló al rival en todos los sectores de la cancha, pero principalmente en el último cuarto en ofensiva.

En lo individual, muchas jugadoras destacaron, empezando por Nayeli Rangel a quién en este espacio hemos señalado en algunas ocasiones, pero ayer - la hincha que juega -, se mandó un partidazo en el medio campo; acompañó de forma sublime en la media de contención, y también tuvo embates a la ofensiva haciendo conexiones con las jugadoras de adelante y contribuyendo al volumen de juego en la zona de definición; tan es así que su recompensa llegó al marcar uno de los seis goles de la noche, con gran remate de cabeza.

Otra jugadora que destacó anoche fue Stephanie Mayor, quien anotó tres goles; uno de ellos un golazo por la forma en la que ella misma se lo generó y con una definición de primer nivel. Además, se entendió bien con Mia Fishel; en las jugadas donde ‘La Generala’ tenía el balón en posesión para definir, Mia la hizo de poste y viceversa.

Hablando de Mia, la gran promesa estadounidense se hizo presente no solo en la creación de jugadas, sino también en el marcador y sumó a su cuenta personal un doblete. Ambos goles de buena ejecución y de a poco está demostrando que es una jugadora que se está acoplando al equipo y que en un futuro cercano, dará grandes alegrías a la afición de la U.

Pero la que se llevó el partido fue Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien dio tres asistencias de gol e hizo lo que quiso por ambas bandas, porque encima tiene la capacidad de jugar con ambos perfiles. ‘La Maga’ fue el gran motor a la ofensiva del equipo y ya lleva una seguidilla de cinco partidos consecutivos generando asistencias de gol.

Excelso el partido de Las Amazonas en todo sentido; se ha ido regresando de a poco a la mística de juego que este equipo ha tenido desde sus inicios y eso es totalmente plausible. Vienen dos rivales que en el papel lucen con un menor grado de dificultad que el rival de ayer; por lo tanto, se espera que esta racha positiva se pueda extender.