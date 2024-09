En los planteles escolares, al menos en la parte de educación básica, se tiene la costumbre de hacer un resumen de los primeros 100 días de clases donde se hace un evento especial y en este evento se repasa lo que han logrado los niños en sus primeros 100 días de clases.

Algo así pasa en los gobiernos a todos los niveles. Los que tienen menos tiempo para mostrar resultados contundentes son los gobiernos municipales pues su mandato es menor al que se se da en las gubernaturas o en las mismas presidencias. Los planes de metas a 100 días son como la muestra de lo que deberá de ser el gobierno durante el periodo que a la persona electa le toque gobernar.

Puede ser más fácil de cierta manera, mostrar resultados a los gobiernos que son un cambio de candidato de partido. Tomemos como ejemplo los gobiernos municipales de Monterrey y San Pedro Garza García en Nuevo León.

En San Pedro, Mauricio Fernández tiene que volver a San Pedro como era antes de Miguel Treviño que viene de las antiguas épocas del Bronco Rodriguez y los ya no tan añorados gobiernos independientes. ¿Qué tiene que hacer el Tío Mau? Pues algo así como la campaña electoral de Trump, Make San Pedro, Safe Again. Si Fernández logra el famoso blindaje sampetrino, las personas más influyentes en la economía del estado estarán más tranquilas y como serán del grupo del que habla el secretario de gobierno del estado de Nuevo León, Navarro, gente que no se entera ni vive la inseguridad.

Claro, hay temas de vialidad y desarrollo urbano que tendrán que ser resueltos. Habrá que esperar.

En Monterrey, Adrián de la Garza, lo puede tener más fácil o mas complicado. Todo eso depende del despapaye que le haya dejado la administración de Luis Donaldo Colosio. La administración de Colosio pinta para ser como cuando le presta el automóvil a un amigo y lo regresa sin gasolina, pero bien lavado. Después de la transición deberían de revisar todos los contratos de mantenimiento de las obras que están funcionando desde hace años. Recuperación de parques públicos , la Alameda, La Purísima, el centro regio y en los últimos días hasta el túnel de la Loma Larga.

Habría que añadir que se tendrá que trabajar en la relación del gobierno estatal con el de Monterrey que tiene una larga historia de desacuerdos. Esto debería de obligar al gobernador García a ser mas político y menos odiador de la “vieja política”.

También habrá que ver la relación de estos municipios con el gobierno federal pues al final San Pedro y Monterrey tienen más PIB que muchos estados del país. Yo espero que la doctora Claudia Sheinbaum tenga en su agenda una relación más directa e inclusiva con estos municipios que a la postre significaría un gran beneficio para el país.

Vienen días interesantes para el país pues se acaba la temporada más larga de campañas electorales del país para ahora sí, ponerse a trabajar.

Con AMLO, pues habrá nostalgia pues se acabará estar en la vitrina del panorama político nacional, en la cual tiene desde los 80′s. Hasta a Chabelo se le acabó el programa, a diferencia de Xavier López, AMLO es va en lo más alto y no será sustituido por repeticiones de películas viejas sino por la primera presidente de México.

¡Ánimo!