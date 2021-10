Gobernador, sé que andas atareadísimo, pero mira esto

IRREVERENTE

Les platico: Se llama Oscar Bacca y cuando me despedí de él después de comentar largo y tendido para este artículo le dije sin el menor recato: “Eres un orgullo y un ejemplo para nuestra niñez y juventud; ojalá hubiera millones como tú”.

Por puro amor al arte, este joven director de orquesta está forjando el talento de niños y adolescentes artistas que no tienen quien los pele en los aparatos de cultura de la Federación, de Nuevo León (NL), ni de los municipios, ni de organismos que promueven las manifestaciones artísticas.

Es más, ni los mecenas del arte y la cultura se han fijado en ellos. Les tiran más lazos a los caballos de la imagen y el lucimiento, que a impulsar a toda esta gente joven.

Bueno, para este 2021 le asignaron a Oscar al inicio del año una ayudadita de 180 mil pesos, que con la llegada de la nueva jefa de CONARTE y titular de la flamante Secretaría de Cultura, Melissa Segura, se volvió CERO PESOS para el 2022 .

Esta es la historia:

Filarmónica Juvenil de NL

Fue formada hace varios años por el maestro David García y el apoyo de empresarios de la familia de Humberto J. Garza.

Comenzó a jalar como una AC y al principio jalaba recursos de diversas entidades del gobierno estatal y uno que otro donativo de la IP.

Cuando el maestro David García se retiró a principios de este 2021, cedió los bártulos al joven Bacca y le dijo: ahí te dejo a la orquesta, vas a tener que seguir tú solo.

Y de plano que desde entonces ha tenido que encargarse solo de que la miríada de niños y adolescentes sigan cultivando sus talentos musicales, porque se volvió presidente de la AC que mueve este esfuerzo y quienes le apoyaban, de plano se volvieron ojo de hormiga, con el pretexto del cambio de mandos en los gobiernos estatal y municipales.

Todas las funciones de Bacca y sus pupilos son GRATIS y el público siempre llena sus conciertos.

El del próximo domingo 31 de este octubre , “Caperucita, un cuento y la Filarmónica”, agotó en menos de seis horas todas las localidades.

Será en el Auditorio San Pedro y sacarlo adelante ha sido un suplicio para estos personajes ejemplares, director, sus músicos y el equipo de apoyo, donde -insisto- todos lo hacen por puro amor al arte.

La publicidad que ellos mismos elaboran trae el sello del municipio de San Pedro, siendo que se “cayeron muertos” con un apoyo de 40 mil pesos que le dieron a la orquesta y que se agotó a los pocos días de haber sido entregados.

Mucho más que ese dinero ha sido puesto por Oscar de su bolsa y por más intentos que ha hecho por recibir apoyo del área de Cultura de SPGG, que dirige Martha Sañudo; del Teatro de la Ciudad, que dirige Roberto Villarreal; del Festival Santa Lucía, que dirige Lorenia Canavati; de CONARTE, que dirige Melissa Segura; de las instancias federales, la respuesta ha sido CERO.

Nadie lo quiere apoyar y los pretextos sobran.

Es más, han tenido que andar pidiendo casi limosna para asegurar que los instrumentos musicales de los chavos se mantengan en condiciones de uso.

Papás le entran al quite

Los padres de familia le entran al quite, pero no es suficiente porque no son hijos de pudientes.

Ensayan a las prestadas, porque la Escuela de Artes Musicales de SPGG, al lado de la Alianza Francesa, por Morones Prieto, está abandonada a su suerte desde hace un año y medio y pudiendo prestárselas a estos chavos, la tal Martha Sañudo y su jefe Miguel Treviño, se hacen de mil pretextos para que eso no suceda.

Bacca ha buscado por todos los medios a Melisa Segura, de CONARTE, pero no le responde ni por teléfono, ni por whatsapp, ni por correo, ni por señales de humo.

Ha de andar bien ocupada la buena señora terminando de sentar sus reales en las oficinas que le heredó su ex jefe en ese puesto, Ricardo Marcos.

Lorenia Canavati ha recibido en tres ocasiones la petición de apoyo de la Filarmónica, pero de plano, el Festival Santa Lucía no los ha tomado en cuenta en sus presupuestos de apoyo, por un montón de razones.

Le pidieron a Bacca una montaña de papelería y requisitos, que cumplió con creces y muchas dificultades al inicio de este 2021 pero ni así.

Esto a pesar de que el Festival citado tiene entre sus directores invitados a Felipe Tristán, que cuando era chavo formó parte de la Filarmónica Juvenil.

Conste, Bacca se mostró incapaz de criticar a las instituciones que cito en este artículo.

Está agradecido por los 40 mil pesos que le dio SPGG; lo está también con las reminiscencias de CONARTE; incluso agradece a algunos -muy pocos- filántropos regios de la cultura que le han soltado su apoyo moral.

La crítica que pudiera asomarse subrepticia y tímidamente en este texto, es totalmente mía.

La hago quizá un poco en forma irreverente, pero merecen ser criticados quienes no apoyan a gente joven como Bacca, que no cobra un centavo por enaltecer el espíritu de las nuevas generaciones.

La historia de la Filarmónica está tapizada de malas experiencias con quienes pudiendo ayudar, se voltean para otro lado y solo buscan aparecer en los medios en las inauguraciones, corte de listones, los discursos y otros actos de lucimiento.

CV de Bacca

Y para hacer más patético todo esto, aquí les dejo el impresionante CV de Oscar Bacca, para que nos demos cuenta de lo injusta que es la vida -a veces, casi siempre- con quienes teniendo talento y talante, son ignorados por todos lados.

Graduado de Licenciatura en Arquitectura, además de obtener el grado Maestría en Nuevas tecnologías aplicadas en la educación, ha mostrado de manera paralela una destacada trayectoria en el ámbito artístico de su país.

Comienza sus estudios musicales en Houston, Texas, en el programa musical de escuelas públicas del condado Pasadena con el violín a los 10 años bajo la dirección del maestro Stanley J. Oakes.

En Houston fungió como concertino de la Park View Youth Symphony.

Posteriormente, emigró a Nuevo León para continuar sus estudios musicales en el programa de Orquestas, Coros y Bandas de Nuevo León.

En el año 2005 forma parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León fundada por su maestro y mentor David García Moreno, para después participar activamente en la generación fundadora de la Filarmónica Juvenil de NL.

Fue alumno de Bozhidar Stoykov y por casi una década con el prestigiado maestro de violín, Youlian Radilov.

En el 2013 obtiene el puesto de director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Monterrey del Instituto de Bellas Artes de Monterrey.

Ha sido director huésped en orquestas como la Filarmónica del Desierto de Coahuila, Sinfónica de la Universidad de Montemorelos y las orquestas del Centro de Educación Musical de Monterrey.

Bajo su batuta han participado artistas de talla internacional como Pavel Eret, Franck Leblois, Manuel Zogbi, Adriana Rodriguez, Ricardo Hamaury Gómez, entre otros.

En el 2016, Grupo Milenio le otorga el reconocimiento como el director titular de orquesta más joven en México.

Ha participado en encuentros y concursos internacionales en la Universidad de Wisconsin Green Bay y la Universidad de Texas en Austin.

Fue director adjunto de la Filarmónica Juvenil de NL desde el 2016 y a partir del 2018 funge como director artístico.

En el 2020 es nombrado Presidente de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León A.C. marcando el principio de una etapa nueva en la asociación logrando hacer colaboraciones con agrupaciones como la Orquesta de cámara de la UANL, Orquesta Sinfónica de la UANL así como las Orquesta Sinfónica del Tec de Monterrey, entre otras.

Actualmente es director del Centro de Educación Musical de Monterrey implementado programas de orquestas, coros y bandas en diversas escuelas y colegios del estado.

Es impulsor del concurso de jóvenes solistas de la FJNL, brindando la oportunidad a estudiantes de música a ser solistas y estimular la práctica de concurso.

Sigue desarrollando su carrera como educador musical del Instituto Laude Monterrey.

Escuela de Artes Musicales/Detona

