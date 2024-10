El domingo pasado vi la entrevista de Fareed Zakaria a Malcolm Gladwell en el programa GPS de CNN. Hablaron sobre su libro más reciente, “Revenge of the Tipping Point: Overstories, Superspreaders, and the Rise of Social Engineering”. Estos son algunos de los temas principales de la conversación:

Los puntos de inflexión (tipping points) : reflexionó sobre el concepto de puntos de inflexión, explorando cómo se manifiestan en la sociedad contemporánea. Sostiene que comprender estos momentos es crucial para navegar por los fenómenos sociales actuales, particularmente a la luz de eventos recientes como la pandemia de Covid-19. Ingeniería social : comentó cómo las acciones deliberadas pueden influir en el comportamiento grupal. Esto incluye el examen de estudios de casos que ilustran tanto los posibles beneficios como los dilemas éticos asociados con la manipulación de la dinámica social. Narrativas culturales : enfatizó la importancia de las “sobrehistorias”, o los relatos culturales generales que dan forma a nuestra comprensión de los eventos. Sugiere que estas narrativas pueden afectar significativamente la percepción y el comportamiento públicos. Compartió varios estudios de caso de su libro, como una epidemia de robos a bancos en Los Ángeles y un experimento de integración racial en el norte de California. Estos ejemplos sirven para ilustrar sus puntos sobre el contagio social y la dinámica comunitaria. Temas contemporáneos : abordó problemas sociales urgentes, incluida la adicción a los opioides y el impacto de los monocultivos en las comunidades. Conecta esto con temas más amplios de resiliencia y vulnerabilidad en los sistemas sociales. Cuestiones éticas : planteó importantes problemas morales sobre las implicaciones de las intervenciones sociales, instando a una consideración reflexiva de cuándo y cómo diseñar resultados sociales.

Las ideas de Gladwell en esta entrevista reflejan una exploración más profunda de las complejidades que rodean el cambio social, dejando en claro que, si bien los puntos de inflexión (tipping points) pueden conducir a transformaciones positivas, también conllevan responsabilidades y riesgos significativos.

Esto me puso a pensar en Morena: transformación, responsabilidad y riesgo.

Utilizando el marco de Malcolm Gladwell de su libro original del año 2000, “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference”, podemos entender el crecimiento y rápido ascenso del partido político mexicano Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), aplicando los tres principios básicos: la ley de los pocos (Law of the Few), el factor de adherencia (pegajosidad) y el poder del contexto.

El crecimiento de Morena, desde un movimiento incipiente hasta convertirse en la fuerza política dominante de México, puede analizarse como una “epidemia social” que surgió debido a condiciones específicas que se alinearon en el momento adecuado.

1. La ley de los pocos

El ascenso de Morena involucró a figuras influyentes que desempeñaron papeles cruciales en la difusión del mensaje del partido y en ganar impulso. En términos de Gladwell, estas figuras influyentes funcionaron como “conectores”, “expertos” y “vendedores” dentro del panorama político mexicano.

a) Conectores : Morena atrajo a desertores de alto perfil de otros partidos establecidos (PRI, PAN, PRD), que estaban bien conectados dentro de las diferentes redes sociales y políticas. Su capacidad para atraer a seguidores contribuyó a ampliar rápidamente la base de Morena.

b) Expertos : intelectuales, periodistas y activistas que no estaban satisfechos con la forma en que los partidos tradicionales manejaban los problemas económicos y sociales ayudaron a que las ideas de Morena ganaran credibilidad. Estas personas a menudo informaban y educaban al público sobre las políticas de Morena y las críticas al status quo.

c) Vendedores : Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y expresidente de México, desempeñó el papel de un vendedor carismático. Fue capaz de articular las quejas de los mexicanos comunes de manera efectiva y construir una narrativa sólida de esperanza, cambio y anticorrupción. Su credibilidad personal, construida a lo largo de años como líder político, lo convirtió en el “vendedor” ideal que podía persuadir a la gente para que se uniera al movimiento.

Estas personas clave ayudaron a difundir el mensaje de Morena de manera más efectiva que cualquier campaña publicitaria.

2. El factor de la adherencia

El éxito del mensaje de Morena residía en su simplicidad y atractivo emocional, lo que lo hacía “pegajoso”, memorable e impactante. La narrativa de Morena aprovechó el descontento generalizado con los partidos políticos tradicionales y encontró eco en muchos mexicanos que se sentían abandonados por el sistema existente.

a) Anticorrupción : el mensaje principal del partido se centró en combatir la corrupción, un problema generalizado en México. Esto hizo que su plataforma fuera muy relevante y “pegajosa” para una población frustrada con la corrupción política endémica. La frase “la mafia del poder”, que AMLO solía utilizar para describir a las élites políticas arraigadas, encapsulaba este sentimiento de una manera poderosa y memorable.

b) Justicia social e igualdad : Morena también prometió priorizar los programas sociales y reducir la desigualdad, lo que tuvo eco en las comunidades marginadas. El mensaje del partido fue diseñado para ser directo y conectar emocionalmente con las frustraciones y aspiraciones de la gente.

c) Nacionalismo y soberanía : AMLO enmarcó las políticas del partido como esfuerzos para recuperar la soberanía de México, especialmente en lo que respecta a los recursos económicos y la influencia extranjera. Esto apeló a un sentimiento nacionalista entre muchos votantes. Estos mensajes fueron atractivos porque abordaban las experiencias vividas y las frustraciones de muchos mexicanos, distinguiendo efectivamente a Morena de otros partidos que eran vistos como desconectados de la realidad.

3. El poder del contexto

El entorno político y social en México fue un factor crucial en el ascenso de Morena. El concepto de Gladwell del “poder del contexto” explica cómo las circunstancias externas pueden desencadenar cambios significativos cuando las condiciones son las adecuadas.

a) Desilusión política : la insatisfacción generalizada con los partidos políticos tradicionales (PRI, PAN y PRD) debido a los escándalos de corrupción, el estancamiento económico y la creciente violencia crearon un entorno en el que el electorado estaba listo para una nueva alternativa. Las “ventanas rotas” de la corrupción generalizada y la gobernanza ineficaz hicieron que los votantes fueran más receptivos al mensaje de cambio de Morena.

b) Desigualdad económica : la creciente brecha entre la élite adinerada y el resto de la población hizo que los llamados a la reforma social fueran más urgentes y atractivos. El contexto de dificultades económicas ayudó a que las promesas de Morena de programas sociales y redistribución de la riqueza ganaran fuerza.

c) Aumento de la violencia y la inseguridad : el empeoramiento de la situación de seguridad debido a la violencia relacionada con las drogas hizo que el llamado a un nuevo enfoque de gobierno fuera más convincente. Morena capitalizó el deseo de cambio y estabilidad al prometer una estrategia diferente para abordar los problemas de seguridad.

4. Estudio de caso: la elección presidencial de 2018 como un “punto de inflexión”

La elección de 2018 marcó el punto de inflexión de Morena. Varios factores convergieron para impulsar al partido desde una posición de contrincante a una fuerza política dominante:

a) La tercera candidatura presidencial : habiéndose postulado a la presidencia dos veces antes (2006 y 2012), AMLO había construido un grupo de seguidores leales. Su perseverancia y su condición de “hombre del pueblo” le valieron un amplio reconocimiento, lo que preparó el escenario para que Morena se inclinara hacia la aceptación general.

b) El colapso de los partidos tradicionales : los escándalos de corrupción y las divisiones internas debilitaron a los partidos establecidos, especialmente al PRI y al PAN. Este vacío de liderazgo creó el contexto perfecto para el ascenso de Morena.

c) La formación de coaliciones : Morena formó alianzas estratégicas con partidos y movimientos más pequeños, ampliando su base. La capacidad del partido para unir a diferentes facciones lo ayudó a atraer a un electorado más diverso, creando el impulso necesario para inclinar la balanza a su favor.

5. Conclusión

El crecimiento de Morena puede entenderse a través de la lente de “The Tipping Point” de Gladwell como una combinación de personas influyentes (ley de los pocos), mensajes convincentes (factor de adherencia o pegajosidad) y las condiciones sociopolíticas adecuadas (poder del contexto). En conjunto, estos factores permitieron a Morena alcanzar un punto de inflexión que lo transformó de un estado de ánimo a un nuevo movimiento político. De ahí se conviritió en el partido dominante en México. Su ascenso ilustra cómo pequeños cambios en la estrategia y el entorno pueden conducir a grandes cambios en el panorama político, en línea con los principios de Gladwell de cómo las pequeñas cosas pueden realmente hacer una gran diferencia.