IRREVERENTE

Les platico: Si la lógica presidencial para sugerir que solo necesitamos un par de zapatos es que nada más tenemos un par de pies, ahora sí que ya valimos madre.

Por obra y gracia del púlpito del Palacio Nacional, esa máxima hecha suya por la 4T, divide a los mexicanos en aspiracionistas o conformistas.

¿Qué epíteto merecerán nuestras amadas mujeres si en sus clósets hay -no dos pares- sino dos docenas de zapatos, mínimo?

A raíz de ciertas fotos de cierto personaje calzando unos tenis de $22,000 se desató una marejada de críticas y censuras en las redes y uno que otro medio despistado.

No tendría nada de malo que el sujeto diera comodidad a sus pies con tenis tan caros, de no ser porque alguien muy cercano a él pregona a diestra y siniestra la que llama “austeridad franciscana”.

¿Qué queremos, que haya más pobres o más ricos?

El franciscano tiene un solo dios: la austeridad draconiana y hoy republicana.

El pagano -como opuesto al monoteísmo- tiene varios dioses entre los cuales puede escoger, según la ocasión y su necesidad.

Ahora que tomó protesta Gustavo Petro como presidente de Colombia, en un extracto de su mensaje lanzó por delante su convicción y propósito de que en ese País, disminuya el número de pobres y aumente el de los ricos.

En México tenemos un presidente que sostiene exactamente lo contrario.

El desarrollo connatural a la especie humana tira hacia uno de esos dos extremos, y no es hacia el que sostiene Andrés Manuel.

Cada migrante mexicano -legal o ilegal- hacia los Estados Unidos y otros países, está cargado de aspiracionismo.

Cada mano que se extiende ante la dádiva de los programas asistenciales del gobierno de la 4T, está cargada de conformismo.

Si se privilegia o premia a los segundos sobre los primeros, ya valimos madre.

Y hablando de las tortillas y el comal...

1. ¿Por qué se desataron desaforadamente en el actual gobierno los programas asistenciales a adultos mayores y a los “jóvenes con futuro”? Ah, porque si no se hubieran enfriado las tortillas, no las habrían puesto en el comal. (Traducción del español al español de la frase anterior: si las listas de afiliación de Morena no estuvieran más flacas que una res nuevoleonesa en medio de la seca, no se buscaría la afiliación electorera mediante esos dos programas sociales.)

2. ¿Por qué un medio de comunicación regio publica en agosto algo de lo que se enteró desde marzo respecto a ciertas auto compras privilegiadas de cierto funcionario del gobierno de Samuel García? Ah, porque si no se hubieran enfriado las tortillas, no las habrían puesto en el comal.

3. ¿Por qué a un año de las elecciones por la gubernatura del Estado de México, Morena realiza una encuesta para saber quién será su candidata? Ah, porque si no se hubieran enfriado las tortillas, no las habrían puesto en el comal.

4. ¿Por qué Andrés Manuel y sus seguidores dentro y fuera del gobierno, no dejan de lapidar al INE? Ah, porque si no se hubieran enfriado las tortillas, no las habrían puesto en el comal.