Los aumentos de precios de productos y servicios que se han dejado sentir en los últimos meses a nivel mundial con un inesperado incremento de los costos de la canasta básica para los consumidores finales, se deben en gran medida a la crisis de salud provocada por la pandemia de Covid-19 que obligó a los gobiernos de todo el orbe a tener una política aislamiento social y cierre temporal de fábricas que freno la oferta, los estímulos que se dieron con dinero público durante los meses del aislamiento social a los trabajadores que no dejaron caer la demanda cuando la producción era escasa, la guerra en Ucrania y algo poco estudiado como es la crisis de los contenedores que encareció los precios del trasporte marítimo en todo el mundo.

Fletes marítimos y la refinería ‘Olmeca’ en Dos Bocas, Tabasco

El incremento de los fletes marítimos incrementó en forma considerable el presupuesto de la construcción de la refinería “Olmeca” en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

El crecimiento de la inflación no ha sido ajeno al consumidor mexicano que está sufriendo los embates del incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, mientras que el sector empresarial vive el encarecimiento de los insumos de la cadena de suministros para la producción industrial mundial.

El incremento de los precios de los fletes marítimos en todo el orbe que inició con la pandemia de coronavirus hizo que surgiera una escasez de contenedores marítimos para el transporte de mercancías, ya sea de productos finales o insumos intermedios para la industria. Hay que recordar que más del 80% del comercio mundial se hace por vía marítima.

La propagación del virus del SRAS-CoV-2 provocó en 2020 que más de 500 buques de transporte de mercancías se quedaran fondeados, especialmente en Asia, esperando poder atracar en muelles para realizar la carga y descarga de los contenedores que esperaban los importadores y exportadores, pero no lo podían realizar por inspecciones sanitarias y luego se suscitó el problema de que miles de contenedores que fueron entregados en su destino en puertos de América y Europa ya no fueron retornados, al no tener carga de regreso, lo que hizo que las tarifas de flete se incrementaran de forma considerable.

El aumento del precio del flete promedio de los fletes marítimos en contenedores de ‘20 y ´40 pies de puertos asiáticos como Shanghái, Shenzhen, Hong Kong (China), Busan (Corea del Sur) y Taiwán a los puertos mexicanos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, fue del orden del 466% en contenedor de 20 y 428% el de 40 pies´; esto al comparar datos del 2019 al primer semestre de este año.

Precio de flete marítimo para contenedores en 2019

El costo del contenedor hace tres años de 20′ era de 1500 dólares y el de 40′ 1800 dólares.

Precio de flete marítimo para contenedores en 2020

En el primer trimestre de ese año el costo del contenedor de 20′ fue 5,000 dólares y el de ´40 de 5,800 de la moneda estadounidense.

Para el tercer trimestre del 2020 el precio de contenedor de 20′ 15,000 dólares y el de 40′ 16,500 de dólares

Precio de flete marítimo para contenedores en 2021

El precio en el primer trimestre del año pasado fue de: 20′ 6,500 dólares y 40′ 8,000 dólares

Para el tercer trimestre del año pasado el precio era: 20′ 4,600 dólares y 40′ 5,500 dólares

Precio de flete marítimo para contenedores en 2022

En el segundo trimestre de este año los precios de los contenedores 20′ se ubican en los 8,600 dólares y de 40′ en los 9,500 dólares.

Los fletes marítimos especiales que se hicieron para la construcción de la refinería Olmeca se incrementaron en más de un 500%.

El traslado marítimo de las estructuras sobredimensionadas especiales que se trasportaron desde el puerto de Busan, Corea del Sur, al puerto de Dos Bocas sufrieron un aumento de más del 500% y son tarifas de más de 50 mil dólares, ya que estas no podían pasar por el Canal de Panamá, y tenían que trasladarse por Cabo de Hornos en América del Sur, para pasar del Océano Pacifico al Atlántico donde se encuentra el puerto tabasqueño

El incrementó de los fletes son parte de que la inflación se haya desbordado en el mundo y que ha impactado también en el presupuesto para la construcción de la refinería Olmeca en 50%.