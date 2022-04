Feminicidio e impunidad en Valle de Bravo: “Justicia para Pam”

Al caminar por las calles de Avándaro y Valle de Bravo no era difícil encontrarse con la sonrisa de Pamela, ella era amiga de muchos y querida por todos. Pamela Anaya murió el 2 de mayo de 2021 y las causas que la llevaron a la muerte no han sido esclarecidas y ni siquiera investigadas como corresponde.

Pamela era una mujer deportista, alegre, amable y trabajadora que se buscaba la vida rentando casas o con su estética, haciendo trabajos propios de esa profesión. Cada vez que tenía la oportunidad de caminar por Avándaro, procuraba pasar a saludarla a cambio de una sonrisa y seguía mi camino, alegrado mi día por una de esas personas que vinieron a hacer de este mundo un lugar mejor.

Lo que supimos

Muchos supimos que alguien la acosaba, que la pareja de una conocida la buscaba con el pretexto de sus actividades de renta de inmuebles, que engañosamente le ofrecía que se encargara de rentar sus casas. Todos lo supimos, sin embargo, a nadie nos consta, pero las evidencias por sí mismas nos llevan a pensar que esto se trató de un feminicidio.

Confiamos en un principio en que las autoridades iban a hacer su trabajo e investigar, lo que hasta ahora sabemos nos lleva a entender que ella sufrió abuso por parte de esta persona, así lo muestran las marcas que se encontraron en sus manos y en sus tobillos que fueron constatadas por peritos que tuvo que contratar la familia por su parte.

El poder del dinero e influencias

Ella se encontraba con Isaac Salomón Marcuschamer Stavchansky, conocido y renombrado empresario de Monterrey, presidente del grupo empresarial Nexxus, propietario de la casa donde se encontraban y de la que no se le permitió salir. La conclusión de la fiscalía señala que fue un “accidente”, que Pam murió por las lesiones causadas cuando fue aplastada por un portón eléctrico, pero no, esa versión no es suficiente.

Isaac Salomón Marcuschamer no le avisó a nadie que Pamela estaba gravemente herida, no se sabe en qué momento o por qué alguien le suministró un poderoso tranquilizante ni la razón por la que, por sus propios medios y sin consultar ni avisar a nadie, Salomón la trasladó a la Ciudad de México y la llevó de un hospital a otro. Pamela murió y no ha quedado claro cómo realmente pasaron las cosas.

Las versiones

Yo, en lo personal, la primera versión que tuve fue que se había caído cambiando un foco, días después me enteré de lo sucedido y de que hay vídeos y evidencias de que un cobarde, por alguna razón la tenía retenida y no le permitía salir y que presuntamente, terminó provocándole la muerte.

Lo que dijo la Fiscalía

Al conocer la grave situación de su hija, sus padres se trasladaron de Querétaro a la CDMX y la alcanzaron en el hospital, pero el cuerpo de Pamela no resistió los seis paros cardiorespiratorios que sufrió en una sola noche y falleció.

La impunidad

A los papás de Pam les dieron un papel, una carta donde el poderoso empresario narró por escrito su versión de los hechos, la declaración de Marcuschamer fue aceptada por la Fiscalía mexiquense para determinar que se trató de un accidente y, a pesar de que el caso fue turnado a la Fiscalía encargada de los delitos relacionados con violencia de género, y de que sí lo ameritaba, simplemente no se iniciaron las indagatorias con enfoque de género pertinentes.

Otro aspecto importante es que cuando los padres de Pamela Anaya fueron a presentar las denuncias correspondientes, primero la Fiscalía de EdoMex estuvo muy accesible, pero luego, misteriosamente, cambiaron su parecer. La causa la suponemos todos, el poder y el dinero, porque así se mueven muchas porquerías en la “justicia” mexicana y con influencias y dinero se logra comprar casi todo, excepto la dignidad de una familia que está dispuesta a llegar al fondo.

Lo que la familia y los amigos queremos

Hace casi un año que Pamela perdió la vida y sus padres se han topado con una fiscalía totalmente inclinada de un lado para evitar que el asunto tome otro rumbo, pero no se detendrán y hace unos días solicitaron ante un juez de Parte la reclasificación del caso de Pamela a feminicidio.

Esperamos que así sea, que se reabra el caso, porque no podemos aceptar que las causas de su deceso no hayan sido aclaradas ni podemos tolerar que su muerte quede impune.

Eso esperamos todos. Porque no está bien que alguien con poder e influencias sea capaz de doblegar a la justicia o detener una explicación razonable a un “accidente” del que las evidencias dejan en duda.

#JusticiaParaPam