Ratings de radio, Ciro cada día más líder; la señorita Vilchis lo hace crecer, como a otros

El registro de las supuestas mentiras periodísticas que realiza cada semana doña Elizabeth García Vilchis en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda está resultando un mal negocio para la 4T.

Lo demuestra el análisis de los primeros 12 lugares de los ratings de julio de 2021 de los noticieros de radio, estimados por la empresa INRA :

1º Con 2.28 de rating, Ciro Gómez Leyva , de Radio Fórmula, hoy claramente calumniado por la señorita Vilchis, quien a veces, como en este caso, no cuenta con datos duros para sostener sus afirmaciones.

2º Con 1.58 de rating, Joaquín López-Dóriga , de Radio Fórmula. Antes de que se le criticara tanto en la mañanera, López-Dóriga era desecho periodístico. Con las excesivas menciones que en las conferencias de prensa hacen de él, Joaquín ha vuelto a tener relevancia. ¿La 4T revive cadáveres?

3º Con 1.53 de rating, Carlos Loret de Mola , de W Radio. Uno de los clientes favoritos de las mañaneras y de AMLO ha visto crecer bastante sus niveles de audiencia. Loret nunca había sido escuchado por tanta gente.

3º Con 1.53 de rating, Óscar Mario Beteta , de Radio Fórmula. A Óscar Mario no se le cuestiona en las mañaneras, pero indudablemente sostiene su rating porque es uno de los periodistas más neoliberales de México.

4º Con 1.48 de rating, Chumel Torres , de Radio Fórmula. Aunque no se le menciona en las mañaneras, ha elevado su rating porque se dedica, no al periodismo, sino a golpear con malos chistes al presidente de México y a la 4T.

5º Con 1.35 de rating, Mario González , de Stereo Cien. A este hombre nunca lo he oído ni conozco a nadie que me haya comentado las noticias que difunde, así que no puedo opinar sobre su trabajo.

6º Con 1.27 de rating, Denise Maerker , de Radio Fórmula. Evidentemente a Denise no le está dando réditos de audiencia su estilo tranquilo y objetivo de dar las noticias. Ya se verá si la competencia termina por alocarla, o no.

7º Con 1.04 de rating, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez , de Heraldo Radio. Sarmiento es todavía más neoliberal que Beteta, es decir, defiende con más fuerza que nadie en la prensa mexicana las ideas contrarias a las del gobierno de izquierda.

8º Con 1.03 de rating, Adriana Pérez Cañedo , de Stereo Cien. Ha caído su rating, y no sé por qué. Tampoco entendí por qué antes estaba tan alto. Es un caso raro el de esta persona, con muy buena audiencia, a pesar de que sus noticias no generan mayores comentarios.

9º Con 1.01 de rating, Luis Cárdenas , de MVS Noticias. Otro critico de la 4T. Siempre ha sido excelente en la radio, pero le había costado trabajo crecer. Está ahora en su mejor momento.

10º Con 0.97 de rating, Ricardo Rocha , de Radio Fórmula. Ricardo es de izquierda y debería ser aliado de la 4T, pero algo le hicieron y se enojó, y se alejó.

10º Con 0.97 de rating, Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero , de 88.9 Noticias. No los conozco ni los escucho; nadie entre la gente con la que hablo les conoce o les escucha.

11º Con 0.95 de rating, Azucena Uresti , de Radio Fórmula. En meses pasados le iba mejor, y se cayó. Seguramente aumentará su rating después de las amenazas del narco que recibió.

12º Con 0.80 de rating, Salvador García Soto , de Heraldo Radio. Su avance es notable, sin duda porque la 4T ya lo incluye entre los periodistas cuestionables.

Conclusión

La 4T al criticar periodistas, los vuelve populares. AMLO, tan injustamente criticado en los medios, deberá reflexionar acerca de si su estrategia es la correcta o no. A Jesús Ramírez , vocero presidencial, le sobran experiencia y capacidad para entender lo que está pasando.

Nota