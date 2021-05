¿Por qué le molesta a Lilly Téllez el mal resultado del Borrego Gándara en Sonora?

Punto por punto:

1.- Aprecio bastante a Lilly Téllez y estoy agradecido con ella por todo lo que aportó a SDPNoticias antes de dedicarse a la política: sí, cuando solo era una periodista, de las mejores, y compartía valores éticos que hoy, como senadora, está obligada a rechazar para apoyar la causa en la que cree.

2.- Dijo que mientras ella está obligada a defender a los sonorenses del ogro llamado Andrés Manuel López Obrador , yo apoyo por “negocio” al candidato de Morena a gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

3.- Sobre AMLO, le informo a Lilly que este hombre no ha cambiado en lo más mínimo : es el mismo dirigente de izquierda que ella conoció cuando la invitó a ser candidata de Morena a senadora. Si una virtud tiene Andrés Manuel es la congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. En el gobierno, el presidente López Obrador, en todos los temas, está aplicando las medidas de política pública que siempre le han parecido las mejores. Lilly no conocía personalmente a AMLO —o no lo suficiente— cuando aceptó su invitación para participar como compañera de fórmula de Durazo en Sonora. Pero como periodista de primer nivel ella conocía a la perfección las ideas del Pejelagarto , como ahora despectivamente lo llama. ¿Por qué lo apoyó aceptando ser candidata a senadora si no estaba de acuerdo con Andrés?

3.- Sobre mis negocios con Alfonso Durazo, no he hecho ninguno con él. He tenido más relación profesional con Lilly —cuando fue colaboradora de SDPNoticias— que con Alfonso. Al señor Durazo lo conocí cuando Luis Donaldo Colosio me lo presentó. Somos amigos desde 1991. Lo he visto actuar con honestidad en todos sus trabajos, tanto con Donaldo como con Fox y, desde 2006, con AMLO. Creo que Sonora ganará si lo elige gobernador. Es mi opinión sincera.

4.- No es mi culpa que esté en un lejano segundo lugar en las encuestas el candidato del PAN-PRI-PRD, Ernesto El Borrego Gándara . Ignoro cuánto le va a beneficiar a este político el apoyo de última hora de la senadora Téllez, pero…

5.- Lo único que dije en un artículo de ayer, y que molestó a Lilly , es que esta mujer incumplió su palabra , y es la verdad. Nadie le pidió que se comprometiera a no meterse a las elecciones de Sonora para no perjudicar a Durazo, quien la apoyó bastante para que ella llegara al Senado. Eso es algo que Lilly dijo mil veces en público y en privado porque quiso decirlo…, y no lo cumplió. Así es la gente que se dedica a la política: engaña si cree que le conviene.