La encuesta de Ciro que no es de Ciro y… ¿ya pidieron perdón a El Norte/Reforma?

Ayer, uno de los socios de México Elige, Aldo Campuzano , me envió por WhatsApp un comparativo de encuestas difundidas en medios de comunicación o redes sociales.

No pude leer el cuadro, era demasiado pequeño. Le llamé y me explicó:

1. Las mejores encuestas fueron las de El Heraldo de México, realizadas para este periódico por las empresas SRS y OPMI; superaron en precisión a las de El Financiero, El Universal, El Norte/ Reforma, México Elige, Massive Caller, etcétera.

2. Merecen ser calificadas como muy buenas las encuestas de El Norte y Reforma en Nuevo León, pero las de México Elige tuvieron mayor precisión; según Campuzano, que conste.

3. En Sonora no fue México Elige la única casa encuestadora que falló; muchas otras daban como ganador a quien resultó perdedor, y las que atinaron al triunfador, excepto la de El Heraldo, presentaban un resultado muy cerrado, cuando en realidad Durazo , de Morena, goleó a Gándara , del PRI-PAN.

Supongo que Aldo Campuzano me envió tal información porque ayer temprano, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva , el otro socio de México Elige, Sergio Zaragoza , se hizo realmente bolas para justificar la enorme metida de pata de la mencionada casa encuestadora en Sonora.

El problema para México Elige no fue fallar en Sonora , sino haber publicado encuestas relacionadas con una campaña en la que tenían conflictos de interés.

El señor Zaragoza trabajó en la campaña de Gándara, del PRI-PAN, y por esa razón debió haber dado a conocer encuestas de todas las entidades, menos las de Sonora .

Cuando a Ciro Gómez Leyva le reclamaron desde la campaña de Durazo, de Morena, por el inadecuado comportamiento del encuestador de México Elige, el periodista de Radio Fórmula no lo creyó y hasta se burló.

Es la segunda vez que Ciro se mete en problemas por una encuesta que él no hace, pero difunde. En Milenio TV, en 2012, falló feamente contra AMLO y a favor de Peña Nieto la encuesta de GEA/ISA. No sé si la gente de GEA/ISA trabajaba para aquella campaña presidencial del PRI, pero no lo dudaría: su error fue excesivo en beneficio de un candidato, el priista.

En este 2021 es un hecho que uno de los dos socios de México Elige, Sergio Zaragoza, colaboraba con Gándara . Entonces, no debió haber publicado nada sobre Sonora. Pero lo hizo y engañó a un periodista profesional de primer nivel; lo peor fue que ayer, en Radio Fórmula, justificó su mal trabajo con argumentos ridículos. El señor Gómez Leyva no lo merecía. Así que Zaragoza deberá dejarse de inventar argumentos sin sentido, disculparse con Ciro, con Radio Fórmula y con el público de esta emisora. Y prometer que no volverá a difundir encuestas donde tenga conflictos de interés.

Por lo demás, dos candidatos y una candidata al gobierno de Nuevo León acusaron a El Norte/Reforma de cucharear sus encuestas para favorecer a un cuarto aspirante.

Los resultados electorales demostraron que las encuestas de El Norte y Reforma estaban bien hechas, esto es, que Samuel García , de Movimiento Ciudadano, iba a ganar, y ganó.