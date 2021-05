Encuesta El Heraldo: Para Morena, 9 de 15 gubernaturas y pelea en otras dos

Sin duda son confiables las encuestas de Social Research Solutions y Opinión Pública, Marketing e Imagen que desde finales del año pasado ha difundido El Heraldo de México.

¿El mencionado en el título de esta columna es un buen resultado para Morena ? ¡Extraordinario!

Se hablaba hace meses de que el partido del presidente López Obrador ganaría este año 14 de 15 gubernaturas; de acuerdo, solo serán nueve y el número podría crecer hasta once. Una derrota así, ¿derrota?, cualquier partido en cualquier lugar del mundo la celebraría con champán y desfiles en las calles.

Crece la opción de izquierda; ni hablar

Nos guste o no —en lo personal no me agrada tanto poder para un solo partido—, a partir de este 2021 Morena gobernará en más de la mitad de las entidades de México .

Ya gobierna el partido de AMLO en Baja California, con Jaime Bonilla ; en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum ; en Chiapas, con Rutilio Escandón ; en Morelos, con Cuauhtémoc Blanco ; en Puebla, con Miguel Barbosa ; en Tabasco, con Adán Augusto López , y en Veracruz, con Cuitláhuac García .

La pregunta es cómo verá la oposición que Morena sume nueve gubernaturas más —y hasta podrían ser once— a las que ya tiene.

¿ PAN-PRI-PRD y MC verán como una victoria ganar cuatro —podrían el número crecer hasta seis— gubernaturas? Ojalá, en la lógica del vaso medio lleno , tal sea la percepción de los dirigentes de la oposición.

En ese caso, nadie gritará fraude, aunque haya posibilidades reales de que se anule algún proceso electoral.

Evidentemente, un triunfo de ese tamaño será recibido con enorme alegría por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador .

¿Que no fueron 14 gubernaturas para Morena? Pues no, pero este partido de izquierda, que ya controla el poder ejecutivo federal, se quedará con más de la mitad de las gubernaturas locales, lo que le permitirá llegar a las presidenciales de 2024 con mucha fuerza.

La oposición deberá reflexionar bastante acerca de qué es lo que ha hecho indebidamente, ya que solo tiene segura la victoria en entidades con sociedades mayoritariamente de derecha como Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí y en un estado que ha conocido gobiernos de izquierda, Baja California Sur, hoy satisfecho con su administración panista.

La oposición falló —postuló a un mal candidato— en la conservadora Sonora , que esta vez claramente prefiere la opción de izquierda moderada que Morena presentó.

El 2024

No son buenas noticias para la oposición de cara a la disputa electoral presidencial de 2024 . Se ha dicho que podrá ser más o menos competitivo Movimiento Ciudadano , que ya gobierna Jalisco y es el favorito para ganar Nuevo León, pero no parece demasiada fuerza controlar solo dos estados, así sean de los más importantes.

¿Qué pasará en las elecciones para diputados federales ? No hay encuestas distrito por distrito para poder anticipar un pronóstico. Los expertos dicen que Morena no llegará a la mayoría absoluta, pero podrá lograrla pactando con MC, partido que sabrá vender su apoyo; Dante Delgado es un artista de la negociación política y hará lo que más le convenga a su causa, no lo que piensen los estrategas de una alianza casi fallida, la de PRI-PAN-PRD .

Claudio X. González y otros jefes de la oposición que no resultó el gigante que imaginaron, deberán empezar a pensar en candidatos presidenciales competitivos, como el hoy árbitro Lorenzo Córdova , quien se muere de ganas por saltar a la cancha vestido de jugador, o como Ricardo Anaya , quien desea la revancha después de su derrota en las elecciones de 2018. Ya se verá si pueden con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard , aspirantes naturales de Morena, o con Enrique Alfaro , quien será el abanderado de MC si logra corregir al menos un poco el desastre de seguridad en Jalisco.

Veamos enseguida los resultados de las encuestas de El Heraldo.

Nayarit

1º Con 51% de las preferencias, Miguel Ángel Navarro , de Morena

2º Con 18% de las preferencias, Ignacio Flores , de MC

Sonora

1º Con 51% de las preferencias, Alfonso Durazo , de Morena

2º Con 37% de las preferencias, Ernesto Borrego Gándara, de PAN-PRI-PRD

Colima

1º Con 39% de las preferencias, Indira Vizcaíno , de Morena

2º Con 28% de las preferencias, Mely Romero , de PRI-PAN-PRD

Sinaloa

1º Con 47% de las preferencias, Rubén Rocha , de Morena

2º Con 38% de las preferencias, Mario Zamora , de PAN-PRI-PRD

Guerrero

1º Con 46% de las preferencias, Evelyn Torita Salgado, de Morena

2º Con 36% de las preferencias, Mario Moreno , de PRI

Baja California

1º Con 47% de las preferencias, María del Pilar Ávila , de Morena

2º Con 32% de las preferencias, Jorge Hank Rhon , de PES

Tlaxcala

1º Con 50% de las preferencias, Lorena Cuéllar , de Morena

2º Con 34% de las preferencias, Anabell Ávalos , de PAN-PRI-PRD

Zacatecas

1º Con 48% de las preferencias, David Monreal , de Morena

2º Con 38% de las preferencias, Claudia Anaya, de PAN-PRI-PRD

Michoacán

1º Con 44% de las preferencias, Alfredo Ramírez , de Morena

2º Con 36% de las preferencias, Carlos Herrera , de PAN-PRI-PRD

Empata Morena

√ En Chihuahua Juan Carlos Loera , de Morena, en empate técnico con Maru Campos , del PAN

√ Campeche, L ayda Sansores , de Morena en empate técnico con Elíseo Fernández , de MC, y Christian Mishel Castro , de PAN-PRI-PRD

Pierde Morena

√ En Baja California Sur, Francisco Pelayo , de PAN-PRI-PRD, supera a Víctor Manuel Castro , de Morena

√ En San Luis Potosí, empatan César Pedroza , de PAN-PRI-PRD, y Ricardo Gallardo , de PT-Verde; Morena lejos en la tercera posición

√ En Nuevo León, pelean el primer lugar Samuel García , de MC, y Adrián de la Garza , de PRI-PRD; Morena lejos en la cuarta posición después del PAN